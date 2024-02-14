Мантуров призвал бренды переходить на кириллицу

Tекст: Алексей Дегтярев

Нужны новые российские промышленные бренды, их будет появляться больше с каждым годом, есть целая плеяда компаний, производящих продукцию не хуже глобальных конкурентов, заявил Мантуров, передает РИА «Новости».

До сих пор многие бренды маскируются под зарубежные, используя написание названий на латинице, но их «уровень зрелости» и «уважение к своей стране, к родному языку» позволяет рассчитывать на изменение этого подхода, сказал он.

«Можно считать это моим посылом к маркетологам и руководителям компаний», – добавил Мантуров.