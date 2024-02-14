Сегодня для Трампа с тактической точки зрения выгодно тормозить финансирование Украины. Любые военные поражения или политические катаклизмы на Украине автоматически бьют по рейтингу его конкурента Байдена. Майданная Украина – это проект американских либералов.0 комментариев
Мантуров призвал бренды переходить на кириллицу
Российским брендам следует переходить на кириллицу в наименованиях, поскольку промышленность уже «дозрела» до этого, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Нужны новые российские промышленные бренды, их будет появляться больше с каждым годом, есть целая плеяда компаний, производящих продукцию не хуже глобальных конкурентов, заявил Мантуров, передает РИА «Новости».
До сих пор многие бренды маскируются под зарубежные, используя написание названий на латинице, но их «уровень зрелости» и «уважение к своей стране, к родному языку» позволяет рассчитывать на изменение этого подхода, сказал он.
«Можно считать это моим посылом к маркетологам и руководителям компаний», – добавил Мантуров.