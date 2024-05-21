Нынешняя ситуация – с ее глобальными гибридными конфликтами по множеству направлений – настолько запутана, что возникает вопрос: с кем имеет смысл договариваться? Кто со стороны нашего противника уполномочен принимать решения?0 комментариев
В Ростове-на-Дону эвакуировали детсад из-за угрозы взрыва
Из-за снаряда времен Великой Отечественной в Ростове-на-Дону эвакуировали детсад
В многоквартирном доме в Ростове-на-Дону нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной, из-за этого эвакуировали детей из детсада с первого этажа дома, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
В ходе ремонта дома нашли 120 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной, сообщил Логвиненко, передает ТАСС.
Оттуда эвакуировали 91 воспитанника и 15 сотрудников детского сада, находящегося на первом этаже здания.