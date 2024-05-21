Военный суд подтвердил арест экс-командующего 58-й армии Попова

Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.17 комментариев
Казалось бы, точно нужно брать Харьков – однако гибкость и уникальность российской позиции в том, что для взятия максимального количества территорий ей не обязательно брать их сейчас.17 комментариев
Украинцам стоило бы перестать мечтать о «победе» и уяснить, что поток западных денег кончится ровно тогда, когда их иудина работа по договору с Западом будет завершена. В этот момент начнет действовать совсем другая логика.30 комментариев
Народ Украины имеет право восстать против незаконного президента, не выполнять его указы, нормы подписанных им после 20 мая законов. Восстанут ли украинцы? Сами по себе – нет. Большие майданы они могут организовывать, если есть «печеньки» от США. Но возможны майданы маленькие.15 комментариев
Отмечается, что в таком случае 22% ранее голосовавших за Байдена с более высокой вероятностью проголосуют за кандидата от Республиканской партии, передает РИА «Новости».
Ранее экс-президент и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп заявил, что певица Тейлор Свифт не должна оказывать нынешнему президенту США Джо Байдену поддержку на выборах, поскольку он для нее ничего не сделал и не сделает.
Участие в конференции по Украине в Швейцарии подтвердили более 60 стран
Как указал Эльчингер, окончательный список участников будет опубликован незадолго до начала конференции, передает РИА «Новости».
Он уточнил, что среди стран-участниц – Европейский союз, Совет Европы, Германия, Италия, Испания, Канада, Польша, Молдова, Ирландия, Исландия, Латвия, Люксембург, Финляндия, Чехия, Швеция и Кабо-Верде.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что организаторы саммита по Украине в Швейцарии занимаются «откровенной чепухой» без какой-либо перспективы, Россия отстоит свои интересы на украинском направлении и в отношениях с Западом, это понимают все иностранные коллеги.
В пятницу президент ЮАР Сирил Рамафоса решил не участвовать в конференции в Швейцарии, где планируется обсуждать «формулу мира» Владимира Зеленского.
Экс-разведчик Риттер предсказал крах обороны ВСУ в случае открытия нового фронта
Расширение Россией фронта на севере, в Сумской области, позволит разрушить структуру обороны ВСУ, поскольку на этом участке у киевского режима нет войск, сказал Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону, передает РИА «Новости».
По мнению эксперта, у Украины уже нет мобилизационного ресурса для пополнения рядов ВСУ, распыление сил приведет эту армию к тотальному коллапсу.
Ранее Риттер отмечал, что сами жители Украины не готовы «воевать до последнего украинца», поэтому они сдаются.
Как пишет New York Post, 46-летняя Клуни, опытный ливано-британский юрист, является соучредителем «Фонда Клуни за справедливость» вместе со своим мужем, лауреатом премии «Оскар» Джорджем Клуни.
По ее словам, четыре месяца назад к ней обратился представитель МУС и попросил помочь ему с оценкой доказательств предполагаемых военных преступлений, после чего она решила присоединиться к группе международных экспертов.
Клуни добавила, что комиссия после консультаций и изучения документов постановила, что Международный уголовный суд обладает полномочиями по расследованию преступлений, совершенных в ходе войны Израиля против ХАМАС, и может рекомендовать привлечь к ответственности как лидеров палестинского движения ХАМАС, так и официальных лиц Израиля.
Она, комментируя решение комиссии, отметила, что «разумные основания полагать, что лидеры ХАМАС Яхья Синвар, Мохаммед Дейф и Исмаил Хания совершили военные преступления и преступления против человечности, включая захват заложников, убийства и преступления сексуального насилия».
Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Согласно его заявлению, у прокуратуры есть основания полагать, что они «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности» в секторе Газа «как минимум с 8 октября 2023 года». Позже он запросил выдать ордеры на арест в отношении трех лидеров движения ХАМАС.
Туск сообщил об аресте в Польше девяти человек за якобы заказанные Россией диверсии
Туск сказал, что речь идет об «избиениях, поджогах и попытках поджога», которые совершали «наемные люди» и «люди из криминального мира» – граждане Украины, Белоруссии, Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на TVN24.
В качестве примера Туск привел «довольно громкий случай» во Вроцлаве, где была совершена «попытка поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод». Туск утверждает, что причастность «российских служб» к «заказу» якобы не вызывает сомнений.
Также он заявил о «диверсиях в Литве, поджоге склада IКЕА». «Те же задержанные там люди могут иметь отношение и к попыткам диверсий, в основном поджогов в Польше », – сказал Туск, добавив, что проводится «масштабная операция по устранению данного вида угроз», идут консультации «с соседями и союзниками».
Напомним, в Польше случилось несколько крупных пожаров: сгорел ТЦ, автобусный парк, огнем повреждена школа, произошел взрыв в школе пожарных, был пожар на свалке химических отходов.
Премьер Британии Сунак извинился перед британцами за скандал с заражением при переливании крови
Стало известно, что, согласно результатам пятилетнего расследования сэра Брайана Лэнгстаффа, по итогам c 1970-х по 1990-е гепатитом С или ВИЧ были инфицированы 30 тыс. человек, 3 тыс. из них умерли из-за того, что людям переливали кровь с дефектом гена, нарушающим свертываемость крови и приводящим к гемофилии, передает РБК со ссылкой на The Guardian.
Выяснилось, что донорами часто становились люди из зоны высокого риска, в том числе люди, принимавшие наркотики, и заключенные. Донорская кровь не проверялась на ВИЧ до 1986 года и на гепатит С до 1991 года.
Сунак выступил в Палате общин вскоре после выхода доклада, отметив, что день публикации доклада в Британии стал днем позора для британского государства, подчеркнув, что власти на протяжении десятилетий демонстрировали «моральный провал».
Также премьер принес публичные извинения от имени правительства пострадавшим семьям и добавил, что вскоре будет объявлен размер материальной компенсации.
Представитель Госдепа Миллер заявил о праве МУС судить Россию и об отсутствии у суда юрисдикции в случае с Израилем
Миллер заявил, что МУС обладает юрисдикцией, если хотя бы одна из сторон конфликта является членом инстанции. По версии США, в конфликте Израиля и Палестины ни одна из сторон не подходит под указанный критерий, а в ситуации с российской СВО Украина признает юрисдикцию суда.
Кроме того, «фундаментальная разница», как заявил Миллера, заключается в том, что Израиль «собирается сотрудничать в рамках расследования», а «Россия этого не делала», передает РИА «Новости».
Кроме того, Миллер заявил, что у самого Израиля якобы и так есть механизмы, позволяющие привлечь ответственных за нарушения гуманитарного права.
В связи с этим Миллеру был задан вопрос, почему США заявляют о готовности Израиля сотрудничать с МУС, если Израиль изначально отвергал попытки МУС провести расследование. Миллер сказал, что «в расписании была поездка прокурора». По словам Миллера, «если бы он съездил туда, обстоятельства могли быть другими».
Напомним, МУС готовится выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Конгресс США рассматривает возможность введения санкций, чтобы «наказать» МУС.
Глава государства подписал указ об освобождении Садовенко, он вступает в силу в день его подписания, 20 мая 2024 года. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.
Также президент подписал указ о назначении на эту должность аудитора Счетной палаты Олега Савельева. Документ также вступает в силу 20 мая.
В обязанности руководителя аппарата, в частности, входит организация повседневного планирования служебной деятельности министра обороны и представление ему на утверждение планов проведения мероприятий.
Ранее Олег Савельев занимал должность аудитора Счетной палаты, куда был назначен в 2019 году по представлению президента РФ. Савельев родился 27 октября 1965 года в Ленинграде. Окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического института (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого). Ранее он уже работал под руководством нового министра обороны Андрея Белоусова в должности заместителя министра экономического развития. В 2014-2015 годах Савельев был министром РФ по делам Крыма в правительстве Дмитрия Медведева.
Ранее Путин отмечал, что одной из задач нового главы Минобороны Андрея Белоусова станет внедрение инноваций в ВС России.
Медведев заявил о возможном покушении на Зеленского, как на Гитлера в 1944-м
Как указал Медведев, в части слоев украинского общества возможны волнения по поводу нелегитимности Зеленского после истечения его президентских полномочий. Или, по его словам, может произойти покушение «на злобного клоуна-кокаиниста» по сценарию покушения на Гитлера, которое было проведено графом фон Штауффенбергом в июле 1944 года. «Особенно, если часть недовольного украинского олигархата решит убрать безумного актеришку, заменив его более лояльной фигурой», – отметил он, передает ТАСС.
Медведев подчеркнул, что это все равно ничего не изменит ни для России, ни для Украины. «Разве что появится новая опереточная фигура, не скованная собственным запретом на переговоры с Россией», – уточнил он.
Кроме того, зампред Совбеза добавил, что украинцы могут свободно не выполнять изданные в последнее десятилетие нормативные акты, поскольку они неправовые – как в гитлеровской Германии. Он пояснил, что изданные Зеленским и его кликой акты и так не подлежали исполнению, поэтому с точки зрения теории государства «акты бандеровского режима не являются правом», точно так же, как и «законы, принимавшиеся когда-то нацистской Германией».
«Это тот парадоксальный случай, когда нормативные акты преступного государства не могут считаться правом в его истинном значении, – уточнил он. – Это похоже на издание заведомо противоправного приказа в армии. Можно отказаться от исполнения, но можно и попасть под трибунал или просто получить пулю».
Ранее Медведев заявил, что Украина может капитулировать под руководством как президента Владимира Зеленского, так и другого лидера, «хоть свиньи в ермолке».
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, какая судьба ждет Зеленского после окончания его президентских полномочий.
Новые автомобили Volga впервые представлены на выставке, с ними ознакомился Мишустин
Машины, которые будут выпускаться на площадке нижегородского автомобильного кластера, будут представлены в трех классах: Volga К30 – кроссовер класса С, Volga С40 – седан класса D, Volga К40 – кроссовер класса D, передает РИА «Новости».
На всех трех моделях используется мотор мощностью 188 лошадиных сил (300 Нм), семиступенчатая автоматическая коробка передач. Автомобили оснащены интеллектуальными системами помощи водителю, а в мультимедийную систему интегрированы отечественные сервисы. Выпуск автомобилей Volga начнется в 2024 году.
Напомним, в марте 2017 года ГАЗ задумался о возобновлении выпуска автомобилей «Волга».
На видео, опубликованном в Telegram-канале «ИНЦИДЕНТ ЛУГАНСК/ЛНР», видно, как средства ПВО сбивают снаряд, после чего раздается взрыв, передает «Газета.ru».
Ранее сообщалось, что 20 мая ВСУ ударили по жилым кварталам, расположенным в поселке Юбилейный в пригороде Луганска, в населенном пункте начался пожар, пострадали 12 человек.
Напомним, Франция передала Украине партию дальнобойных ракет SCALP, срок службы которых почти вышел.
План США предполагает использование процентов от замороженных активов, а не их основной суммы, что было воспринято европейскими столицами, включая Берлин, более позитивно, передает ТАСС сообщение агентства.
Ожидается, что предложение США станет ключевым вопросом на встрече министров финансов и управляющих центральных банков стран Группы семи (G7), которая пройдет с 23 по 25 мая в Италии. Окончательного же решения по данному вопросу, как полагают немецкие чиновники, следует ожидать не ранее июня, а реализация предложения может быть отложена до следующего года.
Согласие Германии может стать решающим шагом на пути к предоставлению Киеву нового существенного пакета помощи со стороны США и их союзников.
Ранее Международный валютный фонд (МВФ) выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.
Лавров: Монголия является очевидным следующим кандидатом на членство в ШОС
Лавров по итогам заседания Совета глав МИД ШОС отметил, что Монголия, если посмотреть на карту мира, «органично вписывается в ШОСовское пространство». Все члены ШОС, по его словам, выступают однозначно за в этом вопросе, передает ТАСС.
Кроме того, Лавров сообщил, что участники ШОС отмечают попытки коллективного Запада во главе с США взять Евразию под свой контроль. Об этом говорили в ходе встречи, которая состоялась во вторник, уточнил он.
Также Лавров заявил, что Вашингтон санкциями против авиаотрасли сознательно наносит ущерб странам.
«Обращаю внимание, что отключение не было связано с повреждениями из-за обстрелов со стороны боевиков киевского режима», – написал глава Херсонской области в Telegram.
Работы на данный момент завершены, потребителей начинают подключать к энергоснабжению.
Между тем в Минэнерго Запорожской области сообщили, что электричество пропало из-за системного сбоя в сетях, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Мелитополь, Бердянск и Энергодар оказались обесточенными.
Доплаты к пенсии с 1 июня назначили около 4,5 млн россиян
Он отметил, что фиксированная выплата при достижении 80 лет вырастет на 100%: повышение составит более 8 тыс. рублей. Доплату чуть более 8 тыс. рублей также получат люди с инвалидностью, получившие I группу в мае 2024 года, пишет NEWS.ru.
Также пенсии будут проиндексированы для тех пенсионеров, кто уволился с работы.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в апреле 2024 года в России вступит в силу ряд важных законов, затрагивающих различные сферы жизни.