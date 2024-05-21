Глава Совета судей призвал поднять на 200% зарплаты судей в новых регионах

Глава Совета судей России Момотов призвал поднять на 200% зарплаты судей в новых регионах

«Их работа сейчас в разы сложнее с учетом текущей ситуации. В связи с этим логичным видится установление для них повышенной заработной платы, допустим, в размере 200% должностного оклада, а также считать один год работы за два года. Законодательство предусматривает возможность учитывать особые условия труда в регионах и повышать соответствующие гарантии», – цитирует Момотова РАПСИ.

Он отметил, что последний раз фонд оплаты труда судей повышали в осенью 2016 года.

«И, как мы понимаем, очень многие обстоятельства жизни изменились. Если сравнивать со служащими органов прокуратуры, то за прошедшее время их заработки поднялись до уровня денежного содержания судей, а иногда и превышают его. Мы, конечно, рады за наших коллег и считаем такой уровень оплаты труда достойным», – добавил глава Совета судей.

По его мнению, уровень ответственности, обязанностей и ограничений, которые возложены на судей, требует соответствующих финансовых гарантий.

Ситуация с сохранением и наполнением аппаратов судов новыми специалистами остается сложной, и это также связано с низким уровнем оплаты труда и высокой нагрузкой, подчеркнул Момотов.

«Если говорить о привлекательности работы в аппарате суда для выпускников юридических вузов, то на первом этапе заработная плата в разы меньше по сравнению с зарплатой в органах прокуратуры. И далее, по мере продвижения по службе аппарат суда по уровню зарплаты уступает прокуратуре. То есть мотивации приходить работать тем же секретарем судебного заседания и оставаться строить свою карьеру в судебной системе у юристов просто нет», – добавил глава Совета судей.