В Екатеринбурге задержали главу регионального УЭБиПК и главу областного УФНС

Tекст: Алексей Дегтярев

По делу задержали Дьякова и Логинова, а также еще одного сотрудника местной полиции, сообщил собеседник ТАСС.

О каком уголовном деле идет речь, он не уточнил.

В 2012 году замглавы УЭБиПК полиции Москвы задержали по делу о хищении партии сантехнических смесителей на сумму около 3 млн долларов.