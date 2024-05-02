Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.0 комментариев
Экс-советник Пентагона заявил об отсутствии у ВСУ возможностей для эвакуации раненых
Экс-советник Пентагона Макгрегор: У ВСУ нет возможностей для эвакуации раненых с поля боя
ВСУ не имеют инфраструктуры для оказания помощи раненым и их эвакуации с поля боя, заявил в эфире YouTube-канала Our Country Our Choice бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, у ВСУ фактически отсутствует инфраструктура, необходимая для медицинского обеспечения солдат и эвакуации раненых, при этом тяжелораненых бросают на поле боя, а некоторым приходится платить водителям скорой, чтобы их отвезли в больницу, передает ТАСС.
Макгрегор рассказал также о продолжающемся наступлении ВС России и добавил, что крах украинского фронта – лишь вопрос времени. Он добавил, что задержки поставок американского оружия могут привести к исчезновению Украины.
Ранее Макгрегор заявил, что украинская армия может остаться без военнослужащих до начала полномасштабного российского наступления.