Экс-советник Пентагона заявил об отсутствии у ВСУ возможностей для эвакуации раненых

Экс-советник Пентагона Макгрегор: У ВСУ нет возможностей для эвакуации раненых с поля боя

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, у ВСУ фактически отсутствует инфраструктура, необходимая для медицинского обеспечения солдат и эвакуации раненых, при этом тяжелораненых бросают на поле боя, а некоторым приходится платить водителям скорой, чтобы их отвезли в больницу, передает ТАСС.

Макгрегор рассказал также о продолжающемся наступлении ВС России и добавил, что крах украинского фронта – лишь вопрос времени. Он добавил, что задержки поставок американского оружия могут привести к исчезновению Украины.

Ранее Макгрегор заявил, что украинская армия может остаться без военнослужащих до начала полномасштабного российского наступления.