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Российские разведчики сбили тяжелый украинский БПЛА противотанковой ракетой
Российские разведчики сбили тяжелый украинский БПЛА «Баба-яга» противотанковой ракетой «Корнет»
Расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» Южной группировки войск уничтожил украинский тяжелый беспилотник, известный как «Баба-яга», сообщает Минобороны России.
«В течение нескольких минут координаты летательного аппарата были уточнены, и он был уничтожен первым же пуском противотанковой ракеты», – передает ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел ночью. Разведчики получили информацию о работающем на малой высоте в районе их позиций украинском тяжелом коптере.
Минобороны отмечает успешное применение переносных противотанковых ракетных комплексов разведчиками во взаимодействии с операторами БПЛА.
«Корнеты» используются для поражения огневых точек, техники и живой силы противника, помогая продвижению штурмовых подразделений.