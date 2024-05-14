Даже если 20 лет назад большое расширения ЕС и не задумывалось однозначно как антироссийское действие – теперь сами европейские политики считают его таковым. И не оставляют выбора считать иначе нам.2 комментария
Госдума утвердила новый состав кабинета министров
Госдума утвердила кандидатов на должности федеральных министров
Государственная дума в ходе пленарного заседания во вторник одобрила предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры федеральных министров.
Кандидатура Антона Алиханова утверждена на пост министра промышленности и торговли, Михаила Дегтярева – министра спорта, Александра Козлова – министра природных ресурсов и экологии, Антона Котякова – главы Минтруда, говорится в Telegram-канале Госдумы.
На пост министра просвещения одобрена кандидатура Сергея Кравцова, Оксаны Лут – на пост главы Минсельхоза, Ольги Любимовой – министра культуры, Михаила Мурашко – министра здравоохранения, Максима Решетникова – министра экономического развития, Антона Силуанова – главы Минфина, Романа Старовойта – министра транспорта, Ирека Фазуллина – министра строительства и ЖКХ, Валерия Фалькова – главы Минобрнауки, Сергея Цивилева – министра энергетики, Алексея Чекункова – министра по развитию Дальнего Востока и Арктики, Максута Шадаева – министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. Накануне Госдума утвердила представленных Мишустиным вице-премьеров.