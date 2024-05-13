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Госдума утвердила представленных Мишустиным вице-премьеров
Государственная дума России проголосовала за утверждение Дениса Мантурова в должности первого заместителя председателя правительства России, также в должности вице-премьера утверждена Татьяна Голикова.
Постановления об утверждении парламентом Мантурова и Голиковой отправлены президенту России Владимиру Путину для назначения их на должность, передает ТАСС.
Голикова продолжит курировать деятельность Минздрава, Минтруда и Минкультуры, а также Федеральное агентство по делам национальностей.
Кроме того, на посты вице-премьеров утверждены: Александр Новак в должности зампредседателя правительства, курирующего сферу энергетики, а также экономический блок; Дмитрий Григоренко на должность зампредседателя правительства – руководителя аппарата правительства России; Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин, а также Дмитрий Чернышенко, Юрий Трутнев.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства. В качестве первого вице-премьера вместо Андрея Белоусова был предложен глава Минпромторга Денис Мантуров.