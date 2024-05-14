Лавров оценил роль России и Китая в мировых делах

Лавров: Визит Путина в Китай укрепит совместную работу Москвы и Пекина

Tекст: Ольга Никитина

Лавров подчеркнул, что «дуэт Москвы и Пекина играет важнейшую балансирующую роль в мировых делах», передает ТАСС.

Врио министра иностранных дел отметил, что Китай вырвался в лидеры мирового развития. Однако, по его словам, это не устраивает США, которые уже подмяли остальной Запад и на доктринальном уровне заявили, что не могут позволить кому бы то ни было стать сильнее и влиятельнее Вашингтона.

Россия и Китай, как отметил Лавров, объективно заинтересованы в продолжении усилий, направленных на установление более справедливого демократичного миропорядка. Причем две страны не являются в этом одинокими, указал Лавров.

Союзников у России и Китая много, их число будет расти, выразил уверенность кандидат на пост главы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее во вторник Кремль сообщил, что Путин 16–17 мая посетит с государственным визитом Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.