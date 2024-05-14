Кремль назвал даты госвизита Путина в Китай

Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая

Tекст: Ольга Никитина

«По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент России Владимир Путин 16–17 мая посетит с госвизитом Китайскую Народную Республику в качестве первой зарубежной поездки после вступления в должность», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Посещение КНР станет первой зарубежной поездкой Путина после его переизбрания на пост президента России и, как ранее сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, станет «ответным шагом на первый официальный визит председателя [КНР] Си Цзиньпина, который был осуществлен в прошлом году тоже после соответствующих выборов». Согласно дипломатическому протоколу, статус государственного является наивысшим в градации зарубежных визитов, отмечает ТАСС.

Москву и Пекин связывают узы всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, при этом Путин и Си Цзиньпин поддерживают не только регулярные рабочие контакты, но и личные дружеские отношения.

Согласно сообщению Кремля, лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. По итогам переговоров планируется подписание Совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

Программой визита президента России предусмотрена его встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, в ходе которой предполагается обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Глава российского государства также посетит город Харбин – административный центр провинции Хэйлунцзян, где примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству, встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.