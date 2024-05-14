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    США нашли нового газового врага в Европе
    Харьков начали покидать семьи с детьми
    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины
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    Задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Кузнецов
    Песков: Шойгу будет курировать работу ФСВТС, но не руководить ею
    Совладелец группы «Макфа» потребовал 100 млн рублей от шоу Малахова
    В Грузии отказали во встрече помощнику госсекретаря США
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    Если Болгария не хочет остаться на задворках истории и избавиться от нынешней колониальной зависимости, ей необходимо прежде всего отказаться от навязанной Вашингтоном и Брюсселем пещерной русофобии и задуматься о собственных национальных интересах.

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    «Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.

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    Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.

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    14 мая 2024, 09:17 • Новости дня

    Российская ПВО отразила атаку украинского БПЛА над Белгородской областью

    Минобороны: Российская ПВО отразила атаку украинского БПЛА над Белгородской областью

    Tекст: Александра Юдина

    Российская ПВО обнаружила и уничтожила украинский БПЛА над Белгородской областью, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 8.00 мск российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима совершить атаку с применением беспилотника над территорией Белгородской области.

    В ночь на вторник российская ПВО сбила в небе над Белгородской областью 25 снарядов РСЗО Vampire.

    13 мая 2024, 20:15 • Новости дня
    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Драпатый давил людей на БМП в Мариуполе

    СМИ: Новый командующий харьковской группировкой ВСУ давил людей БМП в Мариуполе
    @ yurapodoljaka

    Tекст: Ольга Иванова

    Новый командующий харьковской группировкой ВСУ Михаил Драпатый давил людей на БМП 9 мая 2014 года в Мариуполе.

    Как сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале, в 2014 году Драпатый был командиром 72-й механизированной бригады ВСУ, которая атаковала Мариуполь.

    Отмечается, что в прошлом году МВД России объявило Драпатого в розыск по обвинению в обстрелах мирных жителей ДНР и ЛНР.

    Ранее украинское военное руководство второй раз за два месяца сменило командующего харьковской группировкой ВСУ. С 11 мая бригадный генерал Михаил Драпатый назначен на должность командующего ОТГВ «Харьков», при этом он продолжает занимать должность заместителя начальника Генштаба ВСУ.

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    13 мая 2024, 20:54 • Новости дня
    Харьков начали покидать семьи с детьми

    СМИ: Семьи с детьми начали уезжать из Харькова

    Харьков начали покидать семьи с детьми
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Семьи с детьми стали массово уезжать из Харькова, жители убирают с сайтов объявления о продажах своих автомобилей, сообщают местные СМИ.

    Издание «Страна.ua» пишет, несмотря на то что жители активно покидают город, обстановка в Харькове спокойная, передает ТАСС.

    Между тем в Госслужбе Украины по ЧС сообщили, что двое суток идет эвакуация из населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского и Харьковского районов области, уже вывезены несколько тысяч жителей.

    Ранее в апреле власти Харькова заявили, что планы эвакуации города разработаны, но запускать их пока не будут. Издание NYT сообщило, что наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией.

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    13 мая 2024, 10:19 • Новости дня
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Музыкант-иноагент Андрей Макаревич в телефонном разговоре с «президентом Украины Владимиром Зеленским», от имени которого артисту позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

    Музыкант признал, что у «огромного количества украинцев» он вызывает негатив в связи с тем, что является артистом из России и поет на русском языке. «Я их понимаю прекрасно», – сказал он. Запись разговора в своем Telegram-канале выложили пранкеры.

    «Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», – пообещал музыкант.

    Макаревич сообщил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь пострадавшим в результате боевых действий на Украине, однако в будущем не исключил и поддержки «армии Киева». «Наверное, наверное», – сказал он по этому поводу.

    Также Макаревич признался, что «считает дни» до «победы Украины». «Зеленскому» он пожелал «выдержать и сдюжить, всех победить».

    По мнению артиста, «думающих» людей в России «практически не осталось». «Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле», – заявил он.

    Ранее Макаревич раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

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    13 мая 2024, 16:25 • Новости дня
    На Украине заявили о новом дефиците на фронте

    На Украине заявили о нехватке техники для рытья окопов

    На Украине заявили о новом дефиците на фронте
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У украинских военных не достает техники, чтобы строить фортификации открытого типа, на нее спрос не меньше, чем на оружие, заявила депутат Рады Ирина Геращенко.

    На дороги возле Волчанска в 2023 году выделили больше, чем на окопы в этом направлении, указала Геращенко, передает ТАСС.

    Также не определены ответственные в правительстве за фортификации, ее пытаются переложить на военных, добавила парламентарий. Очередь на экскаваторы и просьбы от бригад не меньше, чем на оружие, подчеркнула она.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что на Украине ощущается нехватка инженерных войск, которых частично расформировали после обретения страной независимости.

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    13 мая 2024, 19:39 • Новости дня
    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины

    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины после ее поражения

    Столтенберг не увидел смысла в восстановлении Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинскую территорию не имеет смысла восстанавливать в случае поражения киевского режима, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    Необходимо добиться того, чтобы Украина «одержала верх», если она не сможет этого сделать, то «будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», сказал Столтенберг, передает РИА «Новости».

    Сейчас основным вопросом являются поставки оружия Киеву «на устойчивой основе». НАТО хочет сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности этой страны. Альянс желает помочь ей стать «полноправным членом» военного блока, подчеркнул Столтенберг.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна вступит в альянс «после своей победы».

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    13 мая 2024, 10:53 • Новости дня
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    @ Sofiia Bobok/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией, пишет The New York Times (NYT).

    По информации газеты, наступление на Харьков ВС России может деморализовать украинцев, создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в районах боевых действий «мало что изменилось», передает ТАСС.

    Как пишет NYT, это приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией.

    Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.

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    13 мая 2024, 12:42 • Новости дня
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Если Запад хочет решить украинский конфликт на поле боя, «то будет поле боя», пообещал кандидат на пост министра иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации.

    Он отметил также, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». Однако эти, как на Западе называют, «дипломатические методы» сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России, передает ТАСС заявление врио министра иностранных дел России.

    Напомним, Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ.

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    13 мая 2024, 16:02 • Новости дня
    Западные СМИ назвали возможные задачи наступления ВС России в Харьковской области

    Forbes: Наступление ВС России в Харьковской области может оказаться ловушкой для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление российских военных в Харьковской области может быть ловушкой для ВСУ, пишет обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

    По его словам, если российская кампания на севере – всего лишь уловка, то ее цель заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть силы с востока на север, а если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки, передает РИА «Новости».

    Экс указал, что продвижение российских сил в любом случае будет проблемой для украинцев.

    Ранее ВСУ решили перебросить к Харькову резервы с Красноармейского направления.

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    13 мая 2024, 23:25 • Новости дня
    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов

    В Сумской области Украины объявили эвакуацию двух городов, в Белгородской области угроза ракетного удара

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Сумской области Украины объявили эвакуацию населения городов Белополье и Ворожба. Об этом сообщил глава областной военной администрации региона Владимир Артюх.

    «Жители Белополья и Ворожбы, особенно семьи с детьми, желающие эвакуироваться, должны обратиться к старостам и председателям общин», – приводит ТАСС заявление Артюха.

    По его словам, эвакуированное население будет размещено в местах компактного проживания на территории области.

    Ранее сообщалось, что власти Харьковской области эвакуировали почти 6 тысяч человек.

    В этот же день была объявлена угроза ракетного удара в Шебекинском городском округе Белгородской области. «По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», – обратилось к жителям ГУ МЧС по региону.

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    13 мая 2024, 16:41 • Новости дня
    В ЕК открестились от слов Борреля о намерении «победить Россию на поле боя»

    ЕК назвала «дезинформацией» напоминание о словах Борреля, пожелавшего «победить Россию на поле боя»

    В ЕК открестились от слов Борреля о намерении «победить Россию на поле боя»
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия опровергла заявления о том, что Евросоюз стремится к военному разрешению конфликта на Украине, несмотря на то, что ранее именно это заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

    «Это дезинформация и искажение реальности», – заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе, комментируя слова врио главы МИД Сергея Лаврова о том, что если Запад «хочет решения конфликта на Украине на поле боя, то будет на поле боя», передает ТАСС.

    «Европейский союз не на поле боя», – заявил Стано, добавив, что победы на поле боя якобы хочет именно Россия. Он также подчеркнул, что Евросоюз – это «организация, основанная на философии мира».

    Напомним, в апреле 2022 года глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС выиграть войну на Украине «на поле боя». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что прежде Евросоюз еще не выступал как военная организация.

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    13 мая 2024, 14:23 • Новости дня
    Варшава обвинилила переговорщиков Киева в коррупции

    Минсельхоз Польши: Варшава прервала переговоры с Киевом из-за коррупции

    Варшава обвинилила переговорщиков Киева в коррупции
    @ Artur Widak/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переговоры Варшавы и Киева по сельскому хозяйству прерваны из-за обвинений в коррупции членов украинской делегации, сообщил замглавы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna.

    По его словам, переговоры прерваны, так как часть украинской делегации была обвинена в коррупции, передает РИА «Новости».

    Колодзейчак уточнил, что намеченный на 14 мая раунд переговоров отменили. Он добавил, что Польша не будет вести переговоры с коррупционерами.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционную схему, в результате которой министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский завладел 2493 га государственной земли.

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    13 мая 2024, 17:04 • Новости дня
    В США обвинили Украину в разворовывании денег на укрепления

    Политолог Вароли: Большая часть денег на строительство оборонительных линий на Украине большая часть денег разворовывается

    В США обвинили Украину в разворовывании денег на укрепления
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский политолог Джон Вароли заявил, что украинские войска вынуждены отступать из-за неготовности оборонительных линий, строительство которых велось в спешке и не соответствовало необходимым стандартам.

    «Они строят укрепления, потому что им нужно показать Вашингтону, что они тратят эти деньги. Но, конечно, большая часть денег в итоге разворовывается», – пояснил Вароли в комментарии «Известиям», добавив, что даже при целевом использовании всей западной помощи за короткий срок было невозможно построить полноценную оборонительную линию.

    По его мнению, выделенные Западом Киеву средства во многом были украдены, а то, что сейчас называется укреплениями, представляет собой постройки, возведенные в последние несколько месяцев.

    Ранее депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

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    13 мая 2024, 21:53 • Новости дня
    Дания решила передать Украине F-16 в течение месяца
    Дания решила передать Украине F-16 в течение месяца
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Самолеты F-16 из Дании будут на Украине в течение месяца, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна», такое заявление сделал премьер-министр Дании Фредериксен.

    Ранее представитель Воздушных сил ВС Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что обучение украинских военных летчиков управлению истребителями F-16, которое будет проходить в Дании и Британии, займет от четырех месяцев до двух лет.

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    13 мая 2024, 13:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки 540 военных и два танка в зоне действия Южной группировки ВС России
    ВСУ потеряли за сутки 540 военных и два танка в зоне действия Южной группировки ВС России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки в зоне ответственности российской Южной группировки потеряла до 540 человек, указало Министерство обороны.

    Группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ у Клещеевки, Антоновки и Григоровки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены три контратаки украинских штурмовиков 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад у Спорного и Раздоловки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 540 человек, два танка, включая немецкий Leopard-2А1, две бронемашины, американскую гаубицу М777, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», американское орудие М119 и итальянскую гаубицу Melara Мod 56.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ у Новоселовки Первой, Катериновки и Новопокровского в ДНР.

    Также отражены семь контратак 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Шумов, Очеретино и Нетайлово в ДНР.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 395 человек, три бронемашины, гаубицу «Мста-Б», хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 21-й бригады нацгвардии Украины у Великой Новоселки в ДНР.

    Там украинская сторона потеряла до 135 человек, танк, гаубицу М777, британскую САУ AS-90 Braveheart, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны у Орехова (Запорожская область), Ивановки, Тягинки и Золотой Балки (Херсонская область).

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 55 человек, две бронемашины, САУ М109 Paladin, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 129 районах.

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    13 мая 2024, 14:46 • Новости дня
    Максим Григорьев: Запад поддерживает Украину, чтобы убить больше русских

    В Общественной палате назвали удар по многоэтажке в Белгороде военным преступлением

    Максим Григорьев: Запад поддерживает Украину, чтобы убить больше русских
    @ Павел Колядин/ТАСС

    «Ни о каком чувстве собственной вины или ответственности Запада за совершенные преступления речи не идет, ведь они это делают специально, чтобы убить больше русских, нанести больший ущерб России», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев, комментируя обстрелы Белгорода со стороны Украины.

    «Совершенно однозначно могу сказать, что это является военным преступлением. Это нарушение Женевских конвенций, грубейшие военные преступления, преступления против человечности, которые намеренно осуществляются киевским режимом. Эти преступления не имеют срока давности в соответствии с международным законодательством. Намеренные обстрелы мирных районов, убийство мирных граждан – это нарушение международного гуманитарного права», – говорит Григорьев.

    Он подчеркивает, что подобного рода преступления регулярно совершаются киевским режимом. Международный общественный трибунал только за последние годы опросил более 800 пострадавших и свидетелей самых разных преступлений.

    «Более того, западные страны убивали и продолжают убивать людей по всему миру, непосредственно в этом участвуют и их вооруженные силы. Запад экстренными рейсами поставляет бомбы и ракеты, которые также применяются в этих целях. Ни о каком чувстве собственной вины или ответственности Запада за совершенные преступления речи не идет, ведь они это делают специально, чтобы убить больше русских, нанести больший ущерб России», – считает эксперт.

    Он отмечает, что такого рода удары, которые осуществляются западным оружием, западными ракетами, не могут происходить без участия западных стран, без проверки и одобрения целей. Однако совершить над ними правосудие, когда они не находятся на территории России, на сегодняшний день невозможно.

    «Всех причастных к этому военному преступлению будут наказывать тогда, когда они будут пойманы Российской Федерацией. После соответствующих судов, после соответствующих решений начнут осуществлять эти приговоры», – заключил Григорьев.

    В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массивному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате произошло обрушение целого подъезда жилого дома, погибли 19 человек.

    Позже посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что теракт в Белгороде – это наглядный пример того, как «киевский режим воюет с гражданскими», ведь «проигрывая на поле боя, они разворачивают оружие в сторону мирных жителей». Также он подчеркнул, что к обстрелу напрямую причастен Запад, поскольку именно там союзники Киева выделили оружие для ВСУ и обучили их вести боевые действия.

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