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Российская ПВО сбила в небе над Белгородской областью 25 снарядов РСЗО Vampire
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку ВСУ на Белгородскую область, сбив 25 снарядов РСЗО Vampire, сообщили в Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что в ночь на вторник ВС России перехватили и уничтожили 25 реактивных снарядов, выпущенных ВСУ из РСЗО RM-70 Vampire.
Ни один из снарядов не достиг цели.
Ранее в Минобороны сообщили, что в понедельник в Белгородской области отразили террористическую атаку киевского режима, ВСУ выстрелили 16 снарядами чешской РСЗО Vampire.