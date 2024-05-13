В Белгородской области уничтожили 16 снарядов РСЗО Vampire

«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.0 комментариев
«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.0 комментариев
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Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины
Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.
Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.
Музыкант признал, что у «огромного количества украинцев» он вызывает негатив в связи с тем, что является артистом из России и поет на русском языке. «Я их понимаю прекрасно», – сказал он. Запись разговора в своем Telegram-канале выложили пранкеры.
«Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», – пообещал музыкант.
Макаревич сообщил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь пострадавшим в результате боевых действий на Украине, однако в будущем не исключил и поддержки «армии Киева». «Наверное, наверное», – сказал он по этому поводу.
Также Макаревич признался, что «считает дни» до «победы Украины». «Зеленскому» он пожелал «выдержать и сдюжить, всех победить».
По мнению артиста, «думающих» людей в России «практически не осталось». «Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле», – заявил он.
Ранее Макаревич раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».
Депутат Рады Шевченко: ВС России готовят ВСУ одновременно два котла
По его словам, направление ударов России будет происходить с двух сторон: из Белгородской области на Харьков и на Днепр, и через Часов Яр на Днепр, который станет «точкой соприкосновения», передает РИА «Новости».
Шевченко добавил, что ВС России хотят отрезать группировки ВСУ на северо-востоке и восточном направлении и на южном, «создав два котла одновременно».
Он предупредил, что в случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться стратегических успехов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.
По информации газеты, наступление на Харьков ВС России может деморализовать украинцев, создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в районах боевых действий «мало что изменилось», передает ТАСС.
Как пишет NYT, это приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией.
Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.
Он отметил также, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». Однако эти, как на Западе называют, «дипломатические методы» сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России, передает ТАСС заявление врио министра иностранных дел России.
Напомним, Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ.
Зеленский назвал чрезвычайно сложной ситуацию на окраинах Волчанска
Зеленский заявил, что военные и власти Харьковской области должны продемонстрировать «максимум эффективности». При этом, как подчеркнул Зеленский, «не менее обострены сейчас донецкие направления», самым «жестким» является покровское направление.
Украинские военные жаловались, что в Харьковской области разворовали средства на фортификационных сооружений, передает ТАСС.
Генштаб вооруженных сил Украины также признал «тактический успех» российских войск на Харьковском направлении. Сообщается, что идут «бои за приграничный город Волчанск». Генштаб назвал «сложной» оперативную обстановку на данном участке фронта, отметив, что ситуация «динамично меняется», передает РИА «Новости».
Накануне сообщалось, что на Харьковском направлении российские войска группировки «Север» освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
Политолог Баширов связал выдвижение Белоусова на пост министра обороны с борьбой за эффективность ВПК на фронте
Баширов полагает, что решение о назначении Белоусова «не военное или переговорное, оно оптимизационное». Он заявил в Telegram, что при военном конфликте с НАТО особенно важной является эффективность внутренних расходов Минобороны.
Как подчеркнул Баширов, в сложившейся ситуации «все деньги, вкладываемые в ВПК, должны приносить реально максимальный результат на фронте». Баширов назвал решение Путина «сложным», ведь «вроде война идет», но «человеческим» – «жизни солдат имеют значение, если ты настоящий лидер страны».
Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.
На Украине заявили о нехватке техники для рытья окопов
На дороги возле Волчанска в 2023 году выделили больше, чем на окопы в этом направлении, указала Геращенко, передает ТАСС.
Также не определены ответственные в правительстве за фортификации, ее пытаются переложить на военных, добавила парламентарий. Очередь на экскаваторы и просьбы от бригад не меньше, чем на оружие, подчеркнула она.
Газета ВЗГЛЯД изучала, что на Украине ощущается нехватка инженерных войск, которых частично расформировали после обретения страной независимости.
В своем Telegram-канале он написал, что 15 человек погибли при обрушении жилого дома на улице Щорса. Еще четыре человека погибли при вечерних обстрелах.
Одна женщина, получившая ранения 11 мая, скончалась в больнице.
Ранения получили, по его данным, 27 человек.
По данным МЧС, в Белгороде 17 человек спасены в результате поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения дома, произошедшего из-за украинского обстрела.
Минсельхоз Польши: Варшава прервала переговоры с Киевом из-за коррупции
По его словам, переговоры прерваны, так как часть украинской делегации была обвинена в коррупции, передает РИА «Новости».
Колодзейчак уточнил, что намеченный на 14 мая раунд переговоров отменили. Он добавил, что Польша не будет вести переговоры с коррупционерами.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционную схему, в результате которой министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский завладел 2493 га государственной земли.
Forbes: Наступление ВС России в Харьковской области может оказаться ловушкой для ВСУ
По его словам, если российская кампания на севере – всего лишь уловка, то ее цель заключается в том, чтобы вынудить ВСУ оттянуть силы с востока на север, а если же это настоящее наступление, то на Волчанск в ближайшие дни обрушатся целые полки, передает РИА «Новости».
Экс указал, что продвижение российских сил в любом случае будет проблемой для украинцев.
Ранее ВСУ решили перебросить к Харькову резервы с Красноармейского направления.
Группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ у Клещеевки, Антоновки и Григоровки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также отражены три контратаки украинских штурмовиков 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад у Спорного и Раздоловки в ДНР.
ВСУ потеряли до 540 человек, два танка, включая немецкий Leopard-2А1, две бронемашины, американскую гаубицу М777, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», американское орудие М119 и итальянскую гаубицу Melara Мod 56.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ у Новоселовки Первой, Катериновки и Новопокровского в ДНР.
Также отражены семь контратак 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Шумов, Очеретино и Нетайлово в ДНР.
В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 395 человек, три бронемашины, гаубицу «Мста-Б», хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 21-й бригады нацгвардии Украины у Великой Новоселки в ДНР.
Там украинская сторона потеряла до 135 человек, танк, гаубицу М777, британскую САУ AS-90 Braveheart, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».
Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны у Орехова (Запорожская область), Ивановки, Тягинки и Золотой Балки (Херсонская область).
В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 55 человек, две бронемашины, САУ М109 Paladin, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 129 районах.
МЧС сообщило в Telegram о завершении поисково-спасательных работ и разбора завалов.
Напомним, из-под завалов извлекли тела 15 погибших.
В Общественной палате назвали удар по многоэтажке в Белгороде военным преступлением
«Совершенно однозначно могу сказать, что это является военным преступлением. Это нарушение Женевских конвенций, грубейшие военные преступления, преступления против человечности, которые намеренно осуществляются киевским режимом. Эти преступления не имеют срока давности в соответствии с международным законодательством. Намеренные обстрелы мирных районов, убийство мирных граждан – это нарушение международного гуманитарного права», – говорит Григорьев.
Он подчеркивает, что подобного рода преступления регулярно совершаются киевским режимом. Международный общественный трибунал только за последние годы опросил более 800 пострадавших и свидетелей самых разных преступлений.
«Более того, западные страны убивали и продолжают убивать людей по всему миру, непосредственно в этом участвуют и их вооруженные силы. Запад экстренными рейсами поставляет бомбы и ракеты, которые также применяются в этих целях. Ни о каком чувстве собственной вины или ответственности Запада за совершенные преступления речи не идет, ведь они это делают специально, чтобы убить больше русских, нанести больший ущерб России», – считает эксперт.
Он отмечает, что такого рода удары, которые осуществляются западным оружием, западными ракетами, не могут происходить без участия западных стран, без проверки и одобрения целей. Однако совершить над ними правосудие, когда они не находятся на территории России, на сегодняшний день невозможно.
«Всех причастных к этому военному преступлению будут наказывать тогда, когда они будут пойманы Российской Федерацией. После соответствующих судов, после соответствующих решений начнут осуществлять эти приговоры», – заключил Григорьев.
В воскресенье, 12 мая, Белгород подвергся массивному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. В результате произошло обрушение целого подъезда жилого дома, погибли 19 человек.
Позже посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем Telegram-канале заявил, что теракт в Белгороде – это наглядный пример того, как «киевский режим воюет с гражданскими», ведь «проигрывая на поле боя, они разворачивают оружие в сторону мирных жителей». Также он подчеркнул, что к обстрелу напрямую причастен Запад, поскольку именно там союзники Киева выделили оружие для ВСУ и обучили их вести боевые действия.
В Константиновке на Украине пожаловались на бум проституции и продаж алкоголя из-за ВСУ
По информации издания, в городе находится большое количество украинских военных, выплаты которым способствовали развитию экономики города: в нем открылись новые магазины по ремонту мобильных телефонов и кафе, передает РИА «Новости».
При этом местные жители заявили, что эти деньги также вызвали бум в проституции и подпольной продаже алкоголя, запрещенных в прифронтовых районах.
Один из жителей Константиновки сравнил ситуацию в городе с «временами Аль Капоне».
Ранее бывший украинский офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих «просто так».