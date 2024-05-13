«Евровидение» прочно превратилось в парад фриков – где мужчины, похожие на мужчин, и женщины, похожие на женщин, еще встречаются, но уже выглядят чужими на этом празднике... нет, не жизни, а чего-то совсем другого.0 комментариев
В Белгороде объявлена ракетная опасность
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
Как указал губернатор в своем Telegram-канале, в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он порекомендовал жителям не подходить к окнам, а укрыться в помещениях со сплошными стенами или спуститься в укрытие.
В понедельник днем Гладков заявил, что украинские военные атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолетного типа.