Гладков: В Белгороде упали два украинских дрона

Tекст: Алексей Дегтярев

На территории парковки коммерческого предприятия упал один дрон, после этого он взорвался, указал Гладков в своем Telegram-канале. В результате взрыва никто не пострадал, осколками посекло восемь автомобилей.

Второй дрон упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом, также никто не пострадал. Взрывотехники увезли его для обезвреживания.

Между тем Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что около 16.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили два украинских дрона в Белгородской области.

Ранее Гладков сообщал, что в Белгороде 12 мая в ходе обстрелов погибло 19 человек.