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Гладков: В Белгороде упали два украинских дрона
Украинские военные атаковали Белгород с помощью двух беспилотников самолетного типа, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков днем в понедельник.
На территории парковки коммерческого предприятия упал один дрон, после этого он взорвался, указал Гладков в своем Telegram-канале. В результате взрыва никто не пострадал, осколками посекло восемь автомобилей.
Второй дрон упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом, также никто не пострадал. Взрывотехники увезли его для обезвреживания.
Между тем Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что около 16.00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили два украинских дрона в Белгородской области.
Ранее Гладков сообщал, что в Белгороде 12 мая в ходе обстрелов погибло 19 человек.