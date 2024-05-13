В Белгороде от украинских обстрелов в воскресенье погибли 19 человек

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале он написал, что 15 человек погибли при обрушении жилого дома на улице Щорса. Еще четыре человека погибли при вечерних обстрелах.

Одна женщина, получившая ранения 11 мая, скончалась в больнице.

Ранения получили, по его данным, 27 человек.

По данным МЧС, в Белгороде 17 человек спасены в результате поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения дома, произошедшего из-за украинского обстрела.