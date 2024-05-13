В этом году нам вместе – сербам и русским – предстоит отметить 80-летие освобождения Сербии от немецко-фашистских захватчиков. Так вышло, что именно в этот юбилейный год, в мае, в ряд выстроились три важнейших праздника: Пасха, День Св. Георгия и День Победы.0 комментариев
В Белгороде от украинских обстрелов в воскресенье погибли 19 человек
В Белгороде 12 мая в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли 19 человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он написал, что 15 человек погибли при обрушении жилого дома на улице Щорса. Еще четыре человека погибли при вечерних обстрелах.
Одна женщина, получившая ранения 11 мая, скончалась в больнице.
Ранения получили, по его данным, 27 человек.
По данным МЧС, в Белгороде 17 человек спасены в результате поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения дома, произошедшего из-за украинского обстрела.