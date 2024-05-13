Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Белгороде завершены

Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.10 комментариев
Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.10 комментариев
Самое поразительное – это отсутствие любой сформулированной программы протестного движения. «Пашинян уходит», «демаркация останавливается» – всё. Какие ценности? Почему именно они?4 комментария
11 мая 2014 года мы формально голосовали за независимость ДНР, но реально – за то, чтобы быть с Россией. Мы понимали, что не сможем жить в стране победившего Майдана. Референдумы стало торжеством духа людей региона.7 комментариев
По его словам, в Работино противник окопался за селом, в районе кладбища, при этом все попытки ВСУ контратаковать провалились и ВС России обратили украинских военных в бегство, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что ВСУ понесли потери в жиаой силы, а кладбище, где находятся их позиции стало для них фактической могилой.
Он сообщил также, что на Ореховском направлении северо-западней Вербового нанесены удары по большому скоплению живой силы и техники противника.
Ранее Рогов сообщил, что украинские военные в ходе боев за Работино в Запорожской области пытаются сдержать наступление ВС России на кладбище, расположенном к северу от населенного пункта.
FAZ заявила о предложении ряда немецких депутатов сбивать с территории стран НАТО российские ракеты над Украиной
Депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер заявил, что такая «трансграничная» ПВО позволит снизить нагрузку на украинскую ПВО, которая сможет «защитить фронт». Он указал на действия американских, британских и французских военных, которые защищали Израиль от удара иранских ракет и беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Агнешка Брюггер от партии «зеленых» (входит в правящую коалицию) считает «правильным» прикрытие западной части Украины с помощью ПВО в других странах. Другой представитель «зеленых» Антон Хофрайтер призвал «в долгосрочной перспективе» не исключать осуществление защиты Польшей и Румынией неба над Украиной. При этом он уточнил, что сейчас такое предложение «не подлежит обсуждению», приоритетом остается поставка техники и боеприпасов самой Украине.
Депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» согласился с тем, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины «в принципе» может защищать ПВО стран НАТО. Однако он подчеркнул, что уже сейчас возникла нехватка пусковых установок и ракет.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский жаловался, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. В США ответили, что конфликт на Украине является «другой битвой». Ситуация на Украине спровоцировала дефицит систем ПВО на Западе.
Подполье: Удары нанесены по скоплениям техники и личного состава в Харьковской области
По его словам, вечером 11 мая в пригороде Харькова был слышен мощный взрыв. Лебедев добавил, что в том направлении находится пустырь, откуда велись обстрелы Белгорода, передает РИА «Новости».
Лебедев сообщил также, что в 22:40 в Чугуеве удар пришелся в пункт временной дислокации ВСУ, где происходило снабжение ВСУ, направляющихся на ротацию на Волчанск, Липцы и Изюмско-Купянское направление.
Подполье сообщило также, о прилетах в Волчанске, которые сопровождались мощной детонацией. Также, со ссылкой на сообщение агентуры, он сообщил, что «за полтора часа три «Камаза» «груз 200» выехали на запад, на Полтаву-Киев».
Напомним, в субботу Минобороны России официально подтвердило проведение активных боевых действий на границе с Сумской и Харьковской областями Украины.
Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины
Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.
Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.
Российские военные освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области
В Telegram-канале ведомства говорится, что на харьковском направлении войска группировки «Север» взяли под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. В ходе боев противник понес значительные потери: до 100 человек убитыми, два танка, ББМ «Козак» и четыре автомобиля. Уничтожены также французская САУ «Caesar», две гаубицы Д-20 и Д-30, две чешские РСЗО «Vampire» и РСЗО «Град».
В Минобороны добавили, что в ЛНР подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи в районах Макеевки, Артемовки, Червоной Дибровы, а также отразили контратаки ВСУ в Стельмаховке. Потери украинской стороны составили до 190 человек, две ББМ, четыре пикапа, гаубицы М777 и «Мста-Б», орудие М119 и РСЗО «Град».
Как указали в пресс-службе, в ДНР войска группировки «Юг» улучшили положение в районах Спорного, Орехово-Василевки, Часова Яра, Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки. Отбиты атаки ВСУ в Красном. Уничтожено до 620 украинских военных, два танка, 18 автомобилей, ЗРК «Стрела-10», САУ «Braveheart», М777, Д-20, 3 орудия L-119, 3 САУ «Гвоздика» и станция РЭБ «Нота». Разгромлены шесть полевых складов ВСУ.
В ведомстве подчеркнули, что на донецком направлении группировка «Центр» продвинулась в районах Майорска, Евгеновки, Водяного и Семеновки. Отбито 10 контратак ВСУ. Потери украинской стороны составили до 415 человек, два танка (в том числе американский «Abrams»), БМП «Bradley», «Козак», три автомобиля и САУ «Paladin».
Ранее сообщалось, что ВС России ударили по скоплениям техники в Харьковской области.
По его словам, в Червоном, Урожайном и Старомайорском на Времевском направлении ВС России улучшили позиции по переднему краю, уничтожив несколько десятков боевиков, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов сообщил, что ВС России добились успехов на Времевском направлении и приступили к освобождению двух сел.
Политолог Баширов связал выдвижение Белоусова на пост министра обороны с борьбой за эффективность ВПК на фронте
Баширов полагает, что решение о назначении Белоусова «не военное или переговорное, оно оптимизационное». Он заявил в Telegram, что при военном конфликте с НАТО особенно важной является эффективность внутренних расходов Минобороны.
Как подчеркнул Баширов, в сложившейся ситуации «все деньги, вкладываемые в ВПК, должны приносить реально максимальный результат на фронте». Баширов назвал решение Путина «сложным», ведь «вроде война идет», но «человеческим» – «жизни солдат имеют значение, если ты настоящий лидер страны».
Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.
ВС России уничтожили пять вертолетов ВСУ под Манвеловкой Днепропетровской области
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, также поражена живая сила и техника в 131-м районе, средствами ПВО самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, перехвачены восемь тактических ракет «Точка-У», 36 украинских БПЛА, управляемая авиабомба «Hammer» и 23 реактивных снаряда «Vampire», «Град» и «Ольха».
В Минобороны добавили, что подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка и Дорожнянка, отражены две контратаки штурмовых групп 21-й бригады нацгвардии и 123-й бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, 155 мм гаубица М777, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 100 мм противотанковая пушка «Рапира».
Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах Работино, Золотой Балки, Ивановка. Противник потерял до 50 военнослужащих, два автомобиля, шесть 155 мм гаубиц М777 производства США, две 122 мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30.
Взрыв произошел на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».
Официальной информации о происшествии и пострадавших пока не поступало.
Ранее российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области.
Число жертв частичного обрушения жилого дома в Белгороде возросло до 12 человек
В МЧС сообщили, что были извлечены тела троих погибших, включая детей. Позднее сообщили о еще одной жертве. «Всего извлечены 12 тел погибших», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, в воскресенье в Белгороде на улице Щорса в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины частично обрушился подъезд жилого дома.
Об этом сообщается в Telegram ведомства.
Напомним, в воскресенье в Белгороде в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины обрушился подъезд жилого дома. Позднее ВСУ устроили новый обстрел, жертвами которого стали три человека. В ночь на понедельник украинские войска опять обстреляли город.
По его словам, из Чугуевского района эвакуировали 1377 местных жителей, 29 – из Богодуховского, 2097 – из Харьковского, всего эвакуировано 4073 человека, передает ТАСС.
Ранее украинская Нацполиция сообщила, что в пятницу и субботу из приграничных населенных пунктов Харьковской области Украины эвакуировано 970 человек.
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, подъезд жилого дома обрушился в Белгороде в результате украинского обстрела. Среди погибших есть дети. Россия призвала мировое сообщество осудить теракт в Белгороде.
Как рассказал Гладков, уже делаются необходимые шаги, чтобы «враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением» понесли «заслуженное наказание», передает РИА «Новости».
Он ответил в соцсетях на вопросы жителей Белгородской области. Гладков объявил, что в понедельник ТЦ и крупные рынки будут закрыты в районе Харьковская гора в Белгороде, который подвергся украинскому обстрелу.
Кроме того, он сообщил, что досрочные каникулы для школьников вводить не планируется – дети уже находятся на дистанционном обучении, для них безопаснее дома «на дистанте», чем на улице, учитывая обстрелы.
Напомним, Белгород подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрелов в воскресенье погибли 16 человек, 13 из которых стали жертвами частичного обрушения жилого дома.
По его словам, в результате повторной атаки города Шебекино дронами ВСУ были повреждены два промышленных предприятия, передает ТАСС. Гладков уточнил, что на одном из предприятий повреждена крыша, на другом было повреждено здание столовой.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь ПВО сбила и перехватила две украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У» и шесть беспилотников самолетного типа над российскими регионами.