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Журналистка Кеворкова внесена в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил арестованную журналистку Наталью Кеворкову в перечень террористов и экстремистов, сообщил ее адвокат Калой Ахильгов.
Как указал Ахильгов, Кеворковой в качестве оправдания терроризма вменяется размещение двух постов в Telegram от 2018 года, в котором она опубликовала текст 2010 года за авторством коллеги Орхана Джемаля о нападении боевиков на Нальчик, и от 2021 года, связанный с деятельностью движения «Талибан*» (запрещенная в России террористическая организация), передает «Интерфакс».
Отмечается, что включение в список террористов и экстремистов означает, что банки должны заморозить средства Кеворковой и приостановить обслуживание ее счетов. Журналистка вину не признает.
Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ