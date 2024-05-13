Журналистка Кеворкова внесена в список террористов и экстремистов

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Ахильгов, Кеворковой в качестве оправдания терроризма вменяется размещение двух постов в Telegram от 2018 года, в котором она опубликовала текст 2010 года за авторством коллеги Орхана Джемаля о нападении боевиков на Нальчик, и от 2021 года, связанный с деятельностью движения «Талибан*» (запрещенная в России террористическая организация), передает «Интерфакс».

Отмечается, что включение в список террористов и экстремистов означает, что банки должны заморозить средства Кеворковой и приостановить обслуживание ее счетов. Журналистка вину не признает.

Ранее Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма.