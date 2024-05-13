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СМИ: В Польше разворовали деньги на антироссийскую кампанию
Onet: В Польше разворовали деньги на антироссийскую кампанию
Предназначенные на кампанию StopRussiaNow деньги в Польше украли, они оказались в руках местных «золотых мальчиков», готовится заявление в прокуратуру, утверждает издание Onet.
Всего на кампанию затратили порядка 5,8 млн долларов, через Банк национальной экономики они ушли Радославу Тадаевскому, друзьям бывшего советника экс-премьера Матеуша Моравецкого Мариуша Хлопика, передает РИА «Новости» со ссылкой на Onet.
Также часть средств оказались у сотрудника президента Анджея Дуды Петра Палки.
Варшава начала кампанию StopRussiaNow в 2022 году, одной из целей было склонение партнеров Польши и ЕС к новым антироссийским санкциям и передача киевскому режиму военной помощи. Большую часть средств кампании якобы незаконно присвоили, высшая контрольная палата Польши готовит заявление в прокуратуру.
Для проведения кампании без тендера выбрали агентство Tak Bardzo Group (TBG), ее руководителем является Полина Палка – жена известного политика PiS Петра Палки, бывшего заместителя главы Польского телевидения и сотрудника канцелярии президента Анджея Дуды.
Заказы в рамках кампании получили «связанные с правящим лагерем кампании 1450 и Ixodes».