Onet: В Польше разворовали деньги на антироссийскую кампанию

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего на кампанию затратили порядка 5,8 млн долларов, через Банк национальной экономики они ушли Радославу Тадаевскому, друзьям бывшего советника экс-премьера Матеуша Моравецкого Мариуша Хлопика, передает РИА «Новости» со ссылкой на Onet.

Также часть средств оказались у сотрудника президента Анджея Дуды Петра Палки.

Варшава начала кампанию StopRussiaNow в 2022 году, одной из целей было склонение партнеров Польши и ЕС к новым антироссийским санкциям и передача киевскому режиму военной помощи. Большую часть средств кампании якобы незаконно присвоили, высшая контрольная палата Польши готовит заявление в прокуратуру.

Для проведения кампании без тендера выбрали агентство Tak Bardzo Group (TBG), ее руководителем является Полина Палка – жена известного политика PiS Петра Палки, бывшего заместителя главы Польского телевидения и сотрудника канцелярии президента Анджея Дуды.

Заказы в рамках кампании получили «связанные с правящим лагерем кампании 1450 и Ixodes».