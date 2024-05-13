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    Для нервной реакции США и Британии на европейское турне председателя КНР есть основания: Китай делает одну из своих ставок на использование Франции, Германии и еще нескольких государств Евросоюза в качестве «слабого звена» внутри широкой западной коалиции.

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    Евгений Баранов Евгений Баранов На кладбище Освободителей в Белграде написана история Любви

    В этом году нам вместе – сербам и русским – предстоит отметить 80-летие освобождения Сербии от немецко-фашистских захватчиков. Так вышло, что именно в этот юбилейный год, в мае, в ряд выстроились три важнейших праздника: Пасха, День Святого Георгия и День Победы.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Афера с людьми каменного века повторяется с украинцами

    Поведение Украины напоминает поведение «первобытного племени» тасадаев. Но несоответствия образа, созданного украинцам на Западе, и реальной сути слишком заметны, как заметны были под листьями орхидей матерчатые трусы тасадаев.

    13 комментариев
    13 мая 2024, 14:30 • Новости дня

    Женщина погибла при атаке украинских дронов в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области в ходе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов погибла женщина, сообщили в пресс-службе областного руководства.

    Украинские террористы в понедельник, 13 мая, атаковали дронами автомобили в Глушковском районе области, они сбросили взрывные устройства на машины жителей поселка Попово-Лежачи, указали в пресс-службе ТАСС.

    Одна женщина погибла на месте, три человека ранены, их госпитализируют в райбольницу.

    В Белгороде 12 мая в ходе обстрелов погибло 19 человек.

    13 мая 2024, 02:24 • Новости дня
    На Украине назвали смену министра обороны России плохой новостью для Киева

    Киевский экономист Кущ счел Белоусова на посту министра обороны России «плохой новостью» для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Для Украины предложение российского президента Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны России – «очень плохая новость», заявил киевский экономист Алексей Кущ.

    Кущ заявил, что на Украине министерства возглавляют «антиподы политики Белоусова», которые следуют «повестке вульгарного либерализма» во время вооруженного конфликта. «Результаты можете оценить самостоятельно», – приводит его слова ТАСС.

    Кущ полагает, что следует ожидать «взвинчивания динамики российского ВПК», а также роста военного производства в России. Он указал на роль Белоусова в создании модели роста российской экономики, а также в глубоких структурных трансформациях и адаптации к санкциям.

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны.

    Коментарии (12)
    13 мая 2024, 10:19 • Новости дня
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    Макаревич пообещал выступить в Киеве «в первый же день победы Украины»
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Музыкант-иноагент Андрей Макаревич в телефонном разговоре с «президентом Украины Владимиром Зеленским», от имени которого артисту позвонили пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выразил желание выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

    Музыкант признал, что у «огромного количества украинцев» он вызывает негатив в связи с тем, что является артистом из России и поет на русском языке. «Я их понимаю прекрасно», – сказал он. Запись разговора в своем Telegram-канале выложили пранкеры.

    «Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», – пообещал музыкант.

    Макаревич сообщил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь пострадавшим в результате боевых действий на Украине, однако в будущем не исключил и поддержки «армии Киева». «Наверное, наверное», – сказал он по этому поводу.

    Также Макаревич признался, что «считает дни» до «победы Украины». «Зеленскому» он пожелал «выдержать и сдюжить, всех победить».

    По мнению артиста, «думающих» людей в России «практически не осталось». «Я не собираюсь к ним возвращаться и совершенно точно не собираюсь для них петь, ни малейшего желания у меня этого не будет. Я себя чувствую дома в Израиле», – заявил он.

    Ранее Макаревич раскритиковал публичное выражение скорби по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

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    13 мая 2024, 09:14 • Новости дня
    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России

    Депутат Рады Шевченко: ВС России готовят ВСУ одновременно два котла

    В Раде испугались двух котлов со стороны ВС России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска готовят ВСУ одновременно два котла, такие опасения высказал депутат Рады Евгений Шевченко.

    По его словам, направление ударов России будет происходить с двух сторон: из Белгородской области на Харьков и на Днепр, и через Часов Яр на Днепр, который станет «точкой соприкосновения», передает РИА «Новости».

    Шевченко добавил, что ВС России хотят отрезать группировки ВСУ на северо-востоке и восточном направлении и на южном, «создав два котла одновременно».

    Он предупредил, что в случае выхода к городу и взятия под огневой контроль мостов российские военные могут добиться стратегических успехов.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация.

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    13 мая 2024, 10:53 • Новости дня
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    NYT: Наступление России на Харьков может вынудить Украину пойти на перемирие
    @ Sofiia Bobok/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наступление ВС России на Харьков может вынудить украинское руководство пойти на перемирие с Россией, пишет The New York Times (NYT).

    По информации газеты, наступление на Харьков ВС России может деморализовать украинцев, создаться впечатление, что после двух лет в зоне СВО, сотен тысяч жертв и потраченных миллиардов долларов в районах боевых действий «мало что изменилось», передает ТАСС.

    Как пишет NYT, это приведет к усилению давления на руководство Украины, чтобы оно договорилось о перемирии с Россией.

    Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.

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    13 мая 2024, 05:30 • Новости дня
    Зеленский дал оценку ситуации в Харьковской области

    Зеленский назвал чрезвычайно сложной ситуацию на окраинах Волчанска

    Зеленский дал оценку ситуации в Харьковской области
    @ Ukrainian Presidential/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харьковской области Украины продолжаются «жестокие бои», на окраинах Волчанска сложилась чрезвычайно сложная ситуация, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что военные и власти Харьковской области должны продемонстрировать «максимум эффективности». При этом, как подчеркнул Зеленский, «не менее обострены сейчас донецкие направления», самым «жестким» является покровское направление.

    Украинские военные жаловались, что в Харьковской области разворовали средства на фортификационных сооружений, передает ТАСС.

    Генштаб вооруженных сил Украины также признал «тактический успех» российских войск на Харьковском направлении. Сообщается, что идут «бои за приграничный город Волчанск». Генштаб назвал «сложной» оперативную обстановку на данном участке фронта, отметив, что ситуация «динамично меняется», передает РИА «Новости».

    Накануне сообщалось, что на Харьковском направлении российские войска группировки «Север» освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

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    12 мая 2024, 23:49 • Новости дня
    Политолог связал выдвижение Белоусова с борьбой за эффективность ВПК на фронте

    Политолог Баширов связал выдвижение Белоусова на пост министра обороны с борьбой за эффективность ВПК на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента России Владимира Путина назначить Андрея Белоусова министром обороны – это экономическое событие, которое носит оптимизационный характер, заявил политолог Марат Баширов.

    Баширов полагает, что решение о назначении Белоусова «не военное или переговорное, оно оптимизационное». Он заявил в Telegram, что при военном конфликте с НАТО особенно важной является эффективность внутренних расходов Минобороны.

    Как подчеркнул Баширов, в сложившейся ситуации «все деньги, вкладываемые в ВПК, должны приносить реально максимальный результат на фронте». Баширов назвал решение Путина «сложным», ведь «вроде война идет», но «человеческим» – «жизни солдат имеют значение, если ты настоящий лидер страны».

    Напомним, президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны. Кроме того, Путин назначил Сергея Шойгу секретарем Совбеза России.

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    13 мая 2024, 12:42 • Новости дня
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    Лавров: Если Запад хочет решить конфликт на поле боя, будет поле боя
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Если Запад хочет решить украинский конфликт на поле боя, «то будет поле боя», пообещал кандидат на пост министра иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации.

    Он отметил также, что конференция по Украине в Швейцарии уже давно на слуху у всех, кто не отказывается от планов «победить Россию на поле боя». Однако эти, как на Западе называют, «дипломатические методы» сводятся к тому, чтобы сформулировать ультиматум России, передает ТАСС заявление врио министра иностранных дел России.

    Напомним, Путин предложил переназначить Сергея Лаврова министром иностранных дел РФ.

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    13 мая 2024, 08:59 • Новости дня
    В Белгороде от украинских обстрелов в воскресенье погибли 19 человек
    В Белгороде от украинских обстрелов в воскресенье погибли 19 человек
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В Белгороде 12 мая в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины погибли 19 человек, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он написал, что 15 человек погибли при обрушении жилого дома на улице Щорса. Еще четыре человека погибли при вечерних обстрелах.

    Одна женщина, получившая ранения 11 мая, скончалась в больнице.

    Ранения получили, по его данным, 27 человек.

    По данным МЧС, в Белгороде 17 человек спасены в результате поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения дома, произошедшего из-за украинского обстрела.

    Коментарии (40)
    13 мая 2024, 06:57 • Новости дня
    Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Белгороде завершены
    Поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Белгороде завершены
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде 17 человек спасены в результате поисково-спасательных работ на месте частичного обрушения дома, произошедшего из-за украинского обстрела, сообщило МЧС.

    МЧС сообщило в Telegram о завершении поисково-спасательных работ и разбора завалов.

    Напомним, из-под завалов извлекли тела 15 погибших.

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    12 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Стало известно о взрывах в Сумах

    Tекст: Ольга Иванова

    В украинском городе Сумы прогремел взрыв, сообщает телеканал «Общественное».

    Взрыв произошел на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Официальной информации о происшествии и пострадавших пока не поступало.

    Ранее российские войска нанесли удары по Снигиревке и Новопетровке в Николаевской области.

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    13 мая 2024, 13:04 • Новости дня
    В Константиновке на Украине пожаловались на бум проституции из-за ВСУ

    В Константиновке на Украине пожаловались на бум проституции и продаж алкоголя из-за ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители Константиновки, которая находится на подконтрольной Киеву части ДНР, указывают на бум проституции и подпольной продажи алкоголя из-за присутствия в населенном пункте солдат ВСУ, сообщает газета Guardian.

    По информации издания, в городе находится большое количество украинских военных, выплаты которым способствовали развитию экономики города: в нем открылись новые магазины по ремонту мобильных телефонов и кафе, передает РИА «Новости».

    При этом местные жители заявили, что эти деньги также вызвали бум в проституции и подпольной продаже алкоголя, запрещенных в прифронтовых районах.

    Один из жителей Константиновки сравнил ситуацию в городе с «временами Аль Капоне».

    Ранее бывший украинский офицер рассказал, как пьяные бойцы ВСУ расстреливали своих «просто так».

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    13 мая 2024, 12:23 • Новости дня
    Власти Харькова признали продвижение российских войск

    Глава военной администрации Харьковской области Синегубов признал продвижение российских войск

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов признал расширение линии фронта в Харьковской области и связал неудачи украинских войск с задержкой западной военной помощи.

    Как сказал он в интервью британскому каналу Sky News, линия фронта расширяется, ВС России наступают с многочисленных направлений, передает ТАСС.

    Синегубов назвал причиной неудач украинских сил задержку поставок западных вооружений, он добавил, что ВСУ полгода провели в обороне, ожидая прибытия военной помощи, а теперь Россия превосходит Украину по количеству вооружений.

    Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что продвижение российских военных в Харьковской области стало одним из крупнейших наступлений за последнее время.

    Коментарии (4)
    13 мая 2024, 13:22 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки 540 военных и два танка в зоне действия Южной группировки ВС России
    ВСУ потеряли за сутки 540 военных и два танка в зоне действия Южной группировки ВС России
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки в зоне ответственности российской Южной группировки потеряла до 540 человек, указало Министерство обороны.

    Группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ у Клещеевки, Антоновки и Григоровки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены три контратаки украинских штурмовиков 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад у Спорного и Раздоловки в ДНР.

    ВСУ потеряли до 540 человек, два танка, включая немецкий Leopard-2А1, две бронемашины, американскую гаубицу М777, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», американское орудие М119 и итальянскую гаубицу Melara Мod 56.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ у Новоселовки Первой, Катериновки и Новопокровского в ДНР.

    Также отражены семь контратак 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Шумов, Очеретино и Нетайлово в ДНР.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 395 человек, три бронемашины, гаубицу «Мста-Б», хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.

    Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 21-й бригады нацгвардии Украины у Великой Новоселки в ДНР.

    Там украинская сторона потеряла до 135 человек, танк, гаубицу М777, британскую САУ AS-90 Braveheart, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».

    Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны у Орехова (Запорожская область), Ивановки, Тягинки и Золотой Балки (Херсонская область).

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 55 человек, две бронемашины, САУ М109 Paladin, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

    Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 129 районах.

    Коментарии (4)
    13 мая 2024, 04:23 • Новости дня
    Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло до 15 человек
    Число жертв обрушения дома в Белгороде выросло до 15 человек
    @ Настоящий Гладков/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Белгороде, где из-за украинского обстрела произошло частичное обрушение жилого дома, из-под завалов извлекли тело 15-го погибшего, сообщило МЧС.

    Об этом сообщается в Telegram ведомства.

    Напомним, в воскресенье в Белгороде в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины обрушился подъезд жилого дома. Позднее ВСУ устроили новый обстрел, жертвами которого стали три человека. В ночь на понедельник украинские войска опять обстреляли город.

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    13 мая 2024, 01:36 • Новости дня
    Гладков лично доложил Путину о ситуации в Белгороде

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что лично докладывал главе российского государства Владимиру Путину о ситуации в Белгороде.

    Как рассказал Гладков, уже делаются необходимые шаги, чтобы «враги, которые допускают гибель и издевательства над нашим населением» понесли «заслуженное наказание», передает РИА «Новости».

    Он ответил в соцсетях на вопросы жителей Белгородской области. Гладков объявил, что в понедельник ТЦ и крупные рынки будут закрыты в районе Харьковская гора в Белгороде, который подвергся украинскому обстрелу.

    Кроме того, он сообщил, что досрочные каникулы для школьников вводить не планируется – дети уже находятся на дистанционном обучении, для них безопаснее дома «на дистанте», чем на улице, учитывая обстрелы.

    Напомним, Белгород подвергается обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. В результате обстрелов в воскресенье погибли 16 человек, 13 из которых стали жертвами частичного обрушения жилого дома.

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