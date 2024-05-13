Женщина погибла при атаке украинских дронов в Курской области

ВСУ потеряли за сутки 540 военных и два танка в зоне действия Южной группировки ВС России
Группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ у Клещеевки, Антоновки и Григоровки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Также отражены три контратаки украинских штурмовиков 10-й горно-штурмовой, 41-й механизированной бригад у Спорного и Раздоловки в ДНР.
ВСУ потеряли до 540 человек, два танка, включая немецкий Leopard-2А1, две бронемашины, американскую гаубицу М777, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», американское орудие М119 и итальянскую гаубицу Melara Мod 56.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 24-й, 47-й и 100-й механизированных бригад ВСУ у Новоселовки Первой, Катериновки и Новопокровского в ДНР.
Также отражены семь контратак 92-й штурмовой, 142-й пехотной, 68-й, 71-й егерских, 24-й, 110-й механизированных бригад ВСУ у Шумов, Очеретино и Нетайлово в ДНР.
В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 395 человек, три бронемашины, гаубицу «Мста-Б», хорватскую пусковую установку РСЗО RAK-SA-12.
Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 21-й бригады нацгвардии Украины у Великой Новоселки в ДНР.
Там украинская сторона потеряла до 135 человек, танк, гаубицу М777, британскую САУ AS-90 Braveheart, САУ «Гвоздика» и противотанковую пушку «Рапира».
Группировка «Днепр» поразила формирования 65-й механизированной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 121-й бригады теробороны у Орехова (Запорожская область), Ивановки, Тягинки и Золотой Балки (Херсонская область).
В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 55 человек, две бронемашины, САУ М109 Paladin, гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 129 районах.