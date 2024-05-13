Польско-украинские переговоры прервали из-за обвинений в коррупции

Минсельхоз Польши: Варшава прервала переговоры с Киевом из-за коррупции

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, переговоры прерваны, так как часть украинской делегации была обвинена в коррупции, передает РИА «Новости».

Колодзейчак уточнил, что намеченный на 14 мая раунд переговоров отменили. Он добавил, что Польша не будет вести переговоры с коррупционерами.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционную схему, в результате которой министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский завладел 2493 га государственной земли.