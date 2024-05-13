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Польско-украинские переговоры прервали из-за обвинений в коррупции
Минсельхоз Польши: Варшава прервала переговоры с Киевом из-за коррупции
Переговоры Варшавы и Киева по сельскому хозяйству прерваны из-за обвинений в коррупции членов украинской делегации, сообщил замглавы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna.
По его словам, переговоры прерваны, так как часть украинской делегации была обвинена в коррупции, передает РИА «Новости».
Колодзейчак уточнил, что намеченный на 14 мая раунд переговоров отменили. Он добавил, что Польша не будет вести переговоры с коррупционерами.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило коррупционную схему, в результате которой министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский завладел 2493 га государственной земли.