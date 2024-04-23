Министру аграрной политики Украины предъявлены обвинения в завладении госземли

Министру аграрной политики Украины Сольскому предъявлены обвинения в завладении 2,5 тыс. га госземли

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что общая сумма ущерба от действий преступной группы составила 481 млн гривен (12,1 млн долларов), передает ТАСС.

Согласно данным НАБУ, в 2017-2021 годах в состав преступной группы входили должностные лица Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие их деятельность. Они обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей.

Затем Госгеокадастр передал участки в собственность заранее определенным лицам с условием передачи земли в аренду частному агрохолдингу.

Таким образом, экс-председателя аграрного комитета Верховной рады, действующего министра разоблачили в завладении государственной землей на 291 млн гривен (7,3 млн долларов) и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен (4,8 млн долларов).

В данный момент Сольскому и другим участникам схемы предъявлены обвинения.

Ранее Госдеп обвинил власти Украины в серьезных нарушениях прав человека, в частности, в произвольных арестах и задержаниях, проблемами с независимостью судебной системы, ограничениями свободы выражения, в том числе журналистов. Также подчеркивалась «серьезная коррупция в правительстве».