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    Как Туркмения мешает Газпрому завоевывать Китай
    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове
    Пашинян заявил об отсутствии у Армении причин оставаться в ОДКБ
    Морпехи-дальневосточники подняли флаг России в освобожденной Новомихайловке
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    В Киеве прогремели взрывы
    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева
    Орбан назвал путь к урегулированию конфликта на Украине в 2025 году
    Россиянам предложили отказаться от рейсов Turkish Airlines
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый пакет помощи может стать мягким выходом США из конфликта на Украине

    После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.

    14 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Запад толкает Украину на последнюю битву

    Масштабное поражение украинской армии и стоящего за ней западного политикума и ВПК будет наглядной демонстрацией окончания доминирования Запада и станет важным фактором в изменении геополитического мироустройства.

    15 комментариев
    23 апреля 2024, 11:07 • Новости дня

    Министру аграрной политики Украины предъявлены обвинения в завладении госземли

    Министру аграрной политики Украины Сольскому предъявлены обвинения в завладении 2,5 тыс. га госземли

    Tекст: Александра Юдина

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило коррупционную схему, в результате которой действующий министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский завладел 2493 га государственной земли, пишет украинское издание «Страна».

    Уточняется, что общая сумма ущерба от действий преступной группы составила 481 млн гривен (12,1 млн долларов), передает ТАСС.

    Согласно данным НАБУ, в 2017-2021 годах в состав преступной группы входили должностные лица Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие их деятельность. Они обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей.

    Затем Госгеокадастр передал участки в собственность заранее определенным лицам с условием передачи земли в аренду частному агрохолдингу.

    Таким образом, экс-председателя аграрного комитета Верховной рады, действующего министра разоблачили в завладении государственной землей на 291 млн гривен (7,3 млн долларов) и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен (4,8 млн долларов).

    В данный момент Сольскому и другим участникам схемы предъявлены обвинения.

    Ранее Госдеп обвинил власти Украины в серьезных нарушениях прав человека, в частности, в произвольных арестах и задержаниях, проблемами с независимостью судебной системы, ограничениями свободы выражения, в том числе журналистов. Также подчеркивалась «серьезная коррупция в правительстве».

    22 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса перейдет под контроль России к концу лета

    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России
    @ Matteo Placucci/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон не сомневается, что российские войска возьмут Одессу, потому что город всегда был русским, несмотря на то что украинские власти пытались сделать все, чтобы стереть из него русское наследие, передает РИА «Новости».

    По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.

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    23 апреля 2024, 00:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    @ Karl-Josef Hildenbran/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Очеретино одна из бригад вооруженных сил Украины без приказа оставила позиции, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

    Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.

    Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».

    Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.

    Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».

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    23 апреля 2024, 08:53 • Новости дня
    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Матвиенко: У России заготовлен ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов в пользу киевского режима, законодатели примут его незамедлительно, если Запад решится на такой шаг, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко заявила РИА «Новости», что в результате «европейцы потеряют больше, чем мы». Спикер верхней палаты парламента отметила, что на Западе боятся такого ответа, особенно на фоне их разрушающейся экономики.

    «Сегодня мы, а завтра вы», – напомнила Матвиенко слова президента Владимира Путина, адресованные европейцам.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть.

    В Кремле ранее также предупреждали, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    23 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове

    Эксперты высказали предположение об уничтожении телевышки в Харькове ракетами Х-59

    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска могли нанести удар по телевышке в Харькове, на которой ВСУ разместили военное оборудование, ракетами Х-59, считают эксперты.

    Как пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», «суть такого удара в его высочайшей точности», у России есть «варианты соответствующего инструмента».

    В качестве «классического» варианта указаны «ракеты Х-59 воздушного базирования разных модификаций». Эксперты предположили, что «оператор (штурман) самолета-носителя» наводил ракеты «по телевизионному каналу».

    Отмечается, что по ряду параметров телевышка – «цель даже более простая для поражения, чем прочие», ведь из-за ее высоты не требуется «слишком строго» целиться «по высоте, только по направлению».

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование.

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    22 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове

    Подполье: Российские войска нанесли удар по телевышке с системами связи ПВО в Харькове

    ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими войсками нанесен удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой была установлена антенна связи украинской ПВО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, вышка стоит на улице Деревянко в Харькове, ее треть была уничтожена вместе с антенной связи ПВО. Подпольщик уточнил, что после удара системы ПВО в городе работают на минимальном расстоянии без связи друг с другом, передает РИА «Новости».

    Между тем власти Харькова подтвердили повреждение вышки и сообщили о перебоях с телевизионным сигналом.

    Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове.

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    23 апреля 2024, 06:57 • Новости дня
    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России

    Такер Карлсон обвинил правящий класс США в намерении украсть замороженные российские активы

    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России
    @ EPA/TACC

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон сказал, что соответствующий законопроект дает Белому дому возможность перевести активы «в специальный фонд для Украины». «Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Карлсон, указанные средства США хотят перевести на Украину, поскольку американскому «правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах».

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    22 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о взятии ВС России поселка Очеретино в ДНР
    Военкоры сообщили о взятии ВС России поселка Очеретино в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные из группировки «Центр» подняли флаг России после взятия населенного пункта Очеретино к северо-западу от Авдеевки, сообщили российские военкоры.

    О взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр» сообщается в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской весны».

    Между тем немецкое издание Bild также сообщило, что Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки и вошла в поселок Очеретино, передает Ura.ru.

    Ранее сообщалось, что украинские войска небольшими группами пытаются покинуть Очеретино в ДНР. Минобороны сообщило, что российские войска освободили Новомихайловку в ДНР.

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    22 апреля 2024, 13:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР

    Российские войска освободили Новомихайловку в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделениями Южной группировки войск полностью освобожден пункт Новомихайловка в Донецкой народной республике и улучшено тактическое положение по переднему краю, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, российские войска нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка ЛНР, Спорное, Миньковка, Клещеевка, Часов Яр, Андреевка и Острое ДНР.

    Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп 33-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Богдановки и Победы в ДНР.

    Потери ВСУ – до 410 военнослужащих, девять автомобилей, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», уничтожены склад боеприпасов и станция РЭБ «Анклав». Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска взяли под контроль Богдановку в ДНР.

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    23 апреля 2024, 09:11 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Ольга Никитина

    В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщило украинское ТВ.

    В ночь на вторник тревога действовала в двух областях страны – Киевской и Николаевской, сообщает канал «360».

    Также взрывы прозвучали в Одессе, а до того – в Харькове.

    Напомним, российские военные ударили по телевизионной вышке в Харькове, на которой находилось военное оборудование.

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    22 апреля 2024, 23:46 • Новости дня
    Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека

    Госдепартамент США признал многочисленные нарушения прав человека со стороны официальных лиц на Украине

    Госдеп обвинил власти Украины в нарушении прав человека
    @ Oleksandr Rupeta/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине зафиксированы многочисленные серьезные нарушения прав человека с участием украинских официальных лиц, заявил Госдеп США.

    В докладе госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года говорится, что получены «достоверные сообщения» о похищениях, пытках, жестоком, бесчеловечном и унижающем достоинство обращении, угрожающих жизни условиях содержания в тюрьмах на Украине, передает РИА «Новости».

    Кроме того, имели место случаи произвольных арестов и задержаний, проблемы с независимостью судебной системы, ограничения свободы выражения, в том числе, журналистов. Также подчеркивается «серьезная коррупция в правительстве».

    Указывается на «серьезное вмешательство в свободу мирных собраний и объединений, ограничения свободы передвижения». На Украине выявлено широкомасштабное гендерное насилие, систематические ограничения свободы объединений работников, «наихудшие» формы детского труда.

    Как заявил Госдеп, часть проблем связана с режимом военного положения. Вашингтон считает, что украинские власти зачастую не давали адекватный ответ на ситуацию для установления личности виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

    Кроме того, Госдеп заявил, что Россия также допускала нарушения прав человека в рамках конфликта на Украине.

    В марте в ООН опубликовали доклад, в котором признается, что власти Украины пытают людей, подозреваемых ими в сотрудничестве с Россией.

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    22 апреля 2024, 23:59 • Новости дня
    Морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке
    Морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись того, как бойцы российской дальневосточной 155-й бригады морской пехоты водружали флаг в освобожденной Новомихайловке.

    Видео опубликовал Telegram-канал «ТРОЙКА».

    Напомним, Минобороны России сообщило, что подразделениями Южной группировки войск полностью освобожден пункт Новомихайловка в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский пояснил, что это приближает окружение Угледара.

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    22 апреля 2024, 22:43 • Новости дня
    Киев запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам за границей

    МИД Украины запретил оформлять украинским мужчинам призывного возраста загранпаспорт за рубежом

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Украины велел не оказывать консульские услуги мужчинам призывного возраста за границей, им можно будет только оформить документы для возвращения на Украину, сообщили украинские СМИ.

    Поручение «приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет» содержится в письме за подписью первого заместителя министра Андрея Сибиги. Оно вступает в силу с 23 апреля. Данное указание, как заявил МИД, следует исполнять до дальнейших «разъяснений о порядке применения» закона о мобилизации (вступит в силу в мае).

    СМИ поясняют, что в результате мужчины не смогут оформить загранпаспорт за пределами Украины, а после того, как начнет действовать закон об ужесточении мобилизации, оформить его можно будет, только предоставив военный билет.

    Напомним, по данным СМИ, около 650 тыс. мужчин призывного возраста уже покинули страну. При этом для отъезда за границу чаще всего используются незаконные схемы. Если два года назад поезда, уходящие из Киева в Европу, везли женщин и детей, то сегодня около трети пассажиров составляют молодые парни.

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    22 апреля 2024, 11:52 • Новости дня
    В Киеве школьники избили сверстника за просмотр мультфильмов якобы на русском

    В Киеве школьники избили сверстника за просмотр мультфильмов якобы на русском языке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В киевской школе № 81 13-летний мальчик был жестоко избит одноклассниками из-за того, что они посчитали, будто он смотрит мультфильм на русском языке, сообщает издание «Страна» со слов матери пострадавшего ребенка.

    Женщина рассказала в соцсетях, что ее сыну нанесли «сильные удары в пах», в результате чего образовалась гематома и разрыв, потребовавшие оперативного вмешательства. «Проблема [также] с ногой. С той стороны она так и остается сильно распухшей», – передает ее слова ТАСС.

    По словам матери, травму сын скрывал десять дней, пока она сама случайно не заметила. Она также сообщила, что перед избиением ее сына запугал помощник учителя.

    В комментариях к посту матери пользователи пишут, что травля ребенка могла быть вызвана его русскоязычной речью или просмотром мультфильмов на русском языке.

    Ранее на Украине потребовали переименовать детсады с русскими названиями.

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    23 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
    Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал эфирного цифрового вещания после повреждения телевышки, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, высота телевышки составляла 250 метров. Повреждение произошло на уровне около 140 метров. В результате также повреждены технические помещения, передает ТАСС.

    Синегубов добавил, что харьковчане пока могут подключать кабельное и спутниковое ТВ – радио, интернет и мобильная связь работают.

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование. Как отметили эксперты, российские войска нанесли удар по телевышке ракетами Х-59. Более того, военные эксперты назвали уничтожение телевышки в Харькове ювелирным из-за сложных особенностей конструкции.

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    23 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Жена погибшего на Украине колумбийского наемника призвала не верить обещаниям Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальным наемникам стоит хорошо подумать перед отправкой на Украину и не ждать легких денег от службы в украинской армии, заявила Лаура, супруга погибшего на Украине колумбийского наемника.

    По ее словам, супруг отправился воевать в ВСУ без всякой подготовки и стал заложником пропаганды соцсетей, обещавших 5 тыс. долларов в месяц, передает РИА «Новости».

    Лаура добавила, что муж вошел в контакт с неким испанцем, который помог ему попасть в армию Украины, пройдя лишь психологический тест и заполнив документы, а вот вернуть его тело на родину оказалось в разы сложнее.

    Она рассказала, что в течение четырех-пяти дней ей должны были отправить фотографию тела мужа для опознания, но, прождав несколько недель, она сама начала искать тех, кто мог бы ей помочь. В итоге женщине удалось выйти на колумбийского солдата, который согласился помочь, смог добраться до морга и отправить фотографии. Погибший действительно был ее мужем.

    «Надеюсь, что люди, которые решают туда ехать, будут хорошо проинформированы, потому что ситуация серьезная. Я была не согласна с его поездкой, но было невозможно его переубедить. Я читала статьи, я знаю, что война тяжелая. Важно, чтобы люди знали, что это нелегко. Это не то, что «я умру и остается страховка», все намного сложнее, включая процесс возврата тела», – отметила Лаура.

    Ранее МИД страны заявил, что наемники из Колумбии, пострадавшие или погибшие во время боевых действий на Украине, приняли личное решение вступить в ряды ВСУ, колумбийские власти не поощряют их и не заключали соответствующих соглашений с украинскими властями.

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