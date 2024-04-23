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Министру аграрной политики Украины предъявлены обвинения в завладении госземли
Министру аграрной политики Украины Сольскому предъявлены обвинения в завладении 2,5 тыс. га госземли
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило коррупционную схему, в результате которой действующий министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский завладел 2493 га государственной земли, пишет украинское издание «Страна».
Уточняется, что общая сумма ущерба от действий преступной группы составила 481 млн гривен (12,1 млн долларов), передает ТАСС.
Согласно данным НАБУ, в 2017-2021 годах в состав преступной группы входили должностные лица Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие их деятельность. Они обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землей.
Затем Госгеокадастр передал участки в собственность заранее определенным лицам с условием передачи земли в аренду частному агрохолдингу.
Таким образом, экс-председателя аграрного комитета Верховной рады, действующего министра разоблачили в завладении государственной землей на 291 млн гривен (7,3 млн долларов) и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен (4,8 млн долларов).
В данный момент Сольскому и другим участникам схемы предъявлены обвинения.
Ранее Госдеп обвинил власти Украины в серьезных нарушениях прав человека, в частности, в произвольных арестах и задержаниях, проблемами с независимостью судебной системы, ограничениями свободы выражения, в том числе журналистов. Также подчеркивалась «серьезная коррупция в правительстве».