Единороссы единогласно поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что такое решение фракция приняла исходя из того, какая работа была сделана совместно за прошедший период, передает ТАСС.

При этом лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что фракция воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина.

Депутат считает, что правительство должно скорректировать финансово-экономический курс в пользу тех, «кто работает на земле, кто решает проблемы на заводах, где сегодня не хватает кадров в массовом порядке».

Ранее и. о. главы правительства России Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, где депутаты рассмотрят его кандидатуру на пост премьер-министра.

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьера. Позже в ГД был внесен проект постановления об утверждении Мишустина на эту должность.

Путин выразил надежду на то, что Госдума поддержит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства.