Росгвардия рассекретила документы о тактике ОУН после разгрома Гитлера

Tекст: Денис Тельманов

Материалы свидетельствуют об изменении тактики ОУН* (Организации украинских националистов) после разгрома гитлеровской Германии, передает ТАСС.

Согласно директиве 1947 года, «оуновское подполье и его банды еще зимой готовились к активации своей преступной диверсионно-террористической деятельности в весенне-летнем периоде 1947 года». В документе отмечается, что, находясь под ударами органов и войск МГБ, оуновцы принимали меры для сохранения своих кадров, не снижая темпов диверсионно-террористической деятельности.

В связи с этим командирам стрелковых дивизий Внутренних войск МГБ было поручено изучить и обобщить тактику бандитов, а также проводить занятия по служебно-тактической и политической подготовке с офицерами и сержантами.

Архивная справка от 1949 года сообщает, что бандиты укрывались на стыках границ административных районов Западной Украины, переодевались в форму военнослужащих Советской армии и войск МГБ, а также в женское платье. В этот период они уже не действовали открыто и скрывались по ночам, иногда переодеваясь в гражданскую одежду и вооружаясь только пистолетами.

Документы также свидетельствуют о том, что в 1949 году оуновские бандгруппы начали менять места своего базирования, чтобы отвлечь внимание органов и войск. «Переходя в другие районы, бандиты там временно себя не проявляют, чтобы отвлечь от себя внимание органов и войск. Однако, проживая в новых местах на легальном положении, бандиты продолжают выполнять указания своего руководства», - говорится в архивных документах.

Активная фаза ликвидации бандеровского подполья продолжалась до 1952 года, но отдельные проявления его деятельности фиксировались до начала 1960-х годов. Ситуация начала улучшаться к 1957 году, когда значительная часть бывших оуновцев отказалась от враждебной деятельности и встала на путь честного труда.



