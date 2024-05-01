День труда – праздник со слезами на глазах, праздник для людей, которые перестали видеть в труде ценность. Почему это случилось и как нам с этим жить дальше?5 комментариев
Вывод американских войск из Нигера назвали «крупной неудачей» США
The Hill: Вывод американских войск из Нигера является «крупной неудачей» США
Ожидаемое сокращение военного присутствия США в африканских странах обернется для Вашингтона «крупной неудачей», которая выгодна России, пишет американская газета The Hill.
«Сокращение присутствия США в Сахеле, вероятнее всего, вдохновит Россию к большему влиянию в регионе, особенно в случае роста террористических угроз», – говорится в материале The Hill, передает РИА «Новости».
Это поставит под угрозу операции по борьбе с терроризмом, считают эксперты издания. Кроме того, отмечается, что «США уступают позиции России в геополитической битве за Африку», вместе с тем влияние Китая и Ирана на континенте растет.
«У России также есть тесные отношения и соглашения о безопасности с Мали и Буркина-Фасо, которые контролируются военными, а также с Ливией... Центрально-Африканская Республика тоже близка к России и, как сообщается, обсуждает соглашение о размещении российской военной базы», – подчеркивает издание.
Ранее Госдеп анонсировал переговоры о выводе войск США из Нигера. Пентагон подтвердил вывод «некоторых войск США» из Чада.