Суд вынес приговор сбившему поэта Рубинштейна водителю

Сбивший поэта Рубинштейна водитель получил условный срок

Tекст: Валерия Городецкая

Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорен к 1 году 8 месяцам условно с испытательным сроком в три года, сообщается в Telegram-канале ведомства, передает РИА «Новости».

Он также на 2,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Лев Рубинштейн 8 января был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Спустя несколько дней писатель скончался.