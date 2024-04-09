Говоря о введении подразделений французской армии на территорию Украины и о необходимости немедленного проведения мирных переговоров Киева с Москвой, Макрон явно рассчитывает, что по их результатам земля Незалежной будет поделена на зоны влияния, как Германия после Второй мировой.4 комментария
Суд вынес приговор сбившему поэта Рубинштейна водителю
Сбивший поэта Рубинштейна водитель получил условный срок
Автомобилисту, совершившему наезд на писателя Льва Рубинштейна на пешеходном переходе в Москве, назначено наказание в виде условного лишения свободы, сообщила столичная прокуратура.
Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и приговорен к 1 году 8 месяцам условно с испытательным сроком в три года, сообщается в Telegram-канале ведомства, передает РИА «Новости».
Он также на 2,5 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, Лев Рубинштейн 8 января был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Спустя несколько дней писатель скончался.