Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
Умер поэт Лев Рубинштейн
Российский поэт и публицист Лев Рубинштейн ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщила его дочь.
Она написала на странице «Живого Журнала» о смерти сегодня своего отца, передает РИА «Новости».
Напомним, Рубинштейн 8 января был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Ему проведена операция, врачи борются за его жизнь.
В пятницу дочь поэта опровергала информацию из СМИ о его смерти.
Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания».