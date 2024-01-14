Умер поэт Лев Рубинштейн

Tекст: Валентина Григоренко

Она написала на странице «Живого Журнала» о смерти сегодня своего отца, передает РИА «Новости».

Напомним, Рубинштейн 8 января был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на пешеходном переходе на северо-востоке Москвы. Ему проведена операция, врачи борются за его жизнь.

В пятницу дочь поэта опровергала информацию из СМИ о его смерти.

Рубинштейн родился 19 февраля 1947 года. Он был российским поэтом, публицистом, членом Союза писателей России, а также лауреатом литературной премии «НОС-2012» за книгу «Знаки внимания».