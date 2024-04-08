На выставке-форуме «Россия» отметили день рождения Рунета

Tекст: Ольга Никитина

Посетители выставки могли бесплатно погрузиться в историю Рунета, послушать лекции по информационной безопасности, стримингу и ИИ, познакомиться с новыми технологиями. На протяжении всего дня для взрослых и детей проводили мастер-классы, предлагали пройти познавательный квест. В павильонах также состоялись публичные дискуссии и конкурсы.

Одним из участников мероприятия стала российская интернет-энциклопедия «РУВИКИ». Вместо привычного стенда организаторы представили уникальный интерактивный куб со светодиодными экранами, динамичной подсветкой и объемными фигурами. Каждый гость мог принять участие в викторине с вопросами о России и выиграть призы. Концепцией зоны стала тема бесконечности знаний и бескрайней информации. Помимо этого, посетители смогли подробнее узнать об интернет-энциклопедии и ее преимуществах.

Основные вехи появления Рунета осветили на пленарной сессии «Как изменился Рунет за 30 лет». Модератором сессии стал директор по дизайну «ВКонтакте» Артемий Лебедев. Он напомнил присутствующим о том, что сегодня, согласно статистике, 93% онлайн-потребления приходится на смартфоны. В связи с этим растет запрос на качественные приложения, которые на российском рынке представлены в большом количестве.

«У нас открытая конкуренция, и очень много идей могут соревноваться вместе. Это самая лучшая среда для развития. Это гораздо лучше, чем когда есть протекционизм. В 2015 году у нас Минцифры РФ утвердило прекрасный план импортозамещения ПО – не менее 50% к 2025 году. И такое ощущение, что мы перевыполняем этот план. Хорошо, когда планируется за десять лет и удается примерно с такой точностью попадать», – заявил Лебедев.

По теме импортозамещения высказался и генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Он подчеркнул важность цифровизации в России и призвал укреплять технологический суверенитет: «Цифровизация сопровождается масштабными планами. Это действительно феномен. Это пример, когда отрасль, эксперты, государство «садятся в одну лодку» и готовятся к любым вызовам». Также он рассказал о планах организации: сейчас основный акцент делают на экономике данных, которая может создать совершенно новые продукты и решения. К этому и планируется прийти до 2030-го года.

Большой популярностью продолжает пользоваться развлекательный контент. Генеральный директор Mediascop Руслан Тагиев поделился статистическими данными: «Общее количество людей, которые входят в интернет – 103 млн человек среди населения старше 12 лет. Среднее время, которое россиянин проводит в сети – 4 часа 42 минуты. 22% всей активности в сети – это именно просмотр видео, по 17% – у соцсетей и мессенджеров. В топе социальных сетей по охвату за месяц оказался «ВКонтакте», на втором месте TikTok, а на третьем – «Одноклассники».

Директор Координационного центра национальных доменов .ру и .рф. Андрей Воробьев заявил о расширении российского сегмента интернета: «Сейчас российское доменное пространство шире, чем только домен RU, хотя он является безусловным «якорем». Сегодня мы преодолели отметку 5,6 млн регистраций доменов. Это психологически важная отметка, что еще более уверенно закрепляет нас в топ-5 национальных доменов и в десятке вообще всех доменов верхнего уровня. Это очень впечатляющий результат. Мы всегда говорили, что домен RU является своеобразной лакмусовой бумажкой интернет-экономики».

В ходе прямого эфира на тему «Фактчекинг для каждого» обсудили важность проверки информации в сети и проблему распространения фейков. Начальник отдела аналитического обеспечения АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков призвал пользователей внимательно изучать источники, которым они доверяют: «С каждым годом количество тиражируемых в сети фейков растет. По нашим прогнозам, в 2024 году количество ссылок с недостоверной информации достигнет 15 млн. Поэтому важнейшей задачей фактчекинг нового проекта «Лапша Медиа» от АНО «Диалог Регионы» является формирование у пользователей интернета навыков фактчекинга и критического мышления. Мы помогаем выработать полезную и актуальную в наши дни привычку критически относиться к информации и всегда проверять факты», – подчеркнул Маклаков.

Статистика показала, что большая часть интернет- трафика приходится на детей, об этом тренде заявил руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов «МегаФон» Дмитрий Кишилов в ходе сессии «Вызовы детской цифровой безопасности. Технологические и психологические механизмы решения»: «Интернет-трафик в среднем на одного подростка вырос примерно на четверть. По взрослым людям даже есть небольшое снижение. В целом интернет-трафик детей и подростков примерно на 73% больше в пересчете на одного пользователя, чем у среднестатистического взрослого абонента. С таким большим объемом трафика, который приходится на детей, растет и количество киберугроз», – заявил он.