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    Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Человечеству нужно новое понимание человека

    Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК дискредитировал себя окончательно

    Нам остается только принять то, с кем приходится иметь дело. Принять, что олимпийские принципы и хартия давно превратились в бессмысленные буквы, и начать восстанавливать то, что было разрушено.

    10 комментариев
    5 апреля 2024, 12:55 • Новости дня

    Ростех передал в войска партию модернизированных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

    Ростех передал в войска новую партию модернизированных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех передал Минобороны новую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и «Акация», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как приводят в пресс-службе слова индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, госкорпорация поставила армии партию модернизированных в рамках ГОЗ САУ 2С3М «Акация» и 2С19М1 «Мста-С», передает ТАСС.

    Он добавил, что орудие «Мста-С» производит до восьми выстрелов в минуту, также машина оборудована новейшими системами управления, которые позволяют применять высокоточные снаряды «Краснополь».

    Ранее Ростех рассказал о применении гаубицы «Мста-С» для поражения закрытых огневых позиций.

    3 апреля 2024, 17:46 • Новости дня
    Серийное производство нового комплекса РЭР «Грань» запустили в России
    Серийное производство нового комплекса РЭР «Грань» запустили в России
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    На одном из российских заводов наладили серийный выпуск нового комплекса радиоэлектронной разведки (РЭР) «Грань».

    Новый комплекс существенно ускорит работу подразделений РЭБ и операторов БПЛА, а также может применяться для защиты гражданских объектов от атак дронов, передают «Известия» со ссылкой на представителя волонтерского проекта «Локтар».

    «Грань» позволяет одному человеку в течение нескольких минут проанализировать радиообстановку, обнаружить противника и передать данные о цели на командный пункт, рассказали разработчики.

    Комплекс способен пеленговать все используемые БПЛА/FPV частоты, обеспечивает передачу информации на тактические расстояния, поддерживает дополнительные каналы связи и быстрый обмен данными между бойцами.

    В феврале в России было запущено серийное производство ударной беспилотной платформы «Скальпель».

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    3 апреля 2024, 08:27 • Новости дня
    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    МО: Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»

    Россияне стали поступать на службу по контракту из желания отомстить за «Крокус»
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине.

    Основным мотивом большинство из них назвали желание отомстить за погибших в теракте, который произошел 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», передает РИА «Новости».

    Собеседования с кандидатами проводились в пунктах отбора в разных городах России.

    Ежедневно в пункты отбора по всей стране, по данным военного ведомства, приходят до 1,7 тыс. человек для поступления на военную службу, передает ТАСС.

    В Минобороны отметили, что численность желающих поступить на военную службу по контракту существенно выросла в Москве и других городах страны. С начала года в ВС РФ на договорной основе поступили уже более 100 тыс. человек.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

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    3 апреля 2024, 13:26 • Новости дня
    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем на выставке «Экспотехностраж»

    «Калашников» впервые представил титановый бронешлем
    @ kalashnikovgroup.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» впервые представил на выставке «Экспотехностраж» в Петербурге титановый бронешлем «Барс-Л», который имеет противопульную защиту и уже находится на апробации в воинских подразделениях, сообщил представитель компании – разработчика, входящей в концерн «Калашников», Дмитрий Чумаченко.

    По его словам, шлем из титана весит всего 1,9 кг и позволяет отсекать все острые осколки, а также рикошетит все возможные осколки и пули, передает ТАСС.

    В концерне «Калашников» отметили, что «Барс-Л» имеет противопульную защиту Бр2+. По площади защиты и внешнему обвесу шлем соответствует шлему «Эльбрус-Т», но отличается по форме и защитным характеристикам.

    Ранее концерн «Калашников» начал серийно выпускать титановые шлемы «Эльбрус-Т» с повышенной стойкостью к осколкам.

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    5 апреля 2024, 07:10 • Новости дня
    Российские военные вошли в пригород Часова Яра

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра и обнаружили минные заграждения

    Российские военные вошли в пригород Часова Яра
    @ Jose Colon/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    ВC России вошли в пригород Часова Яра и обнаружили, что противник за год заминировал территорию и возвел в городе серьезные укрепления, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

    «От наших позиций до Часов Яра остается около полукилометра», – рассказал Гагин РИА «Новости».

    По его словам, продвижение российских военных тщательно выверено, чтобы сберечь личный состав.

    Гагин отметил, что ВСУ отступили в Часов Яр из Артемовска и усиливали группировку «не один месяц».

    «У них было около года для подготовки к штурму. Это существенный срок. Надо понимать, что там есть и укрепления инженерные, и минные заграждения», – подчеркнул советник Пушилина.

    Ранее сообщалось, что украинские войска перебросили резервы к Первомайскому под Авдеевкой, предпринимая безуспешные попытки вернуть утерянные ранее рубежи.

    При этом город Часов Яр теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками.



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    5 апреля 2024, 04:47 • Новости дня
    Российские военные пресекли попытку атаки на Краснодарский край

    Российские военные пресекли попытку атаки ВСУ на Краснодарский край

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные предотвратили атаку Вооруженных сил Украины на Краснодарский край, заявил глава Ейского района региона Роман Бублик.

    По его словам, Вооруженные силы РФ сработали «оперативно и слаженно».

    «Попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района», – передает РИА «Новости» сообщение Бублика по поводу «вспышек в небе».

    Глава района подчеркнул, что никаких разрушений на территории района нет.

    «Могу заверить: Ейский район и Краснодарский край под надежной защитой», – подчеркнул глава района.

    Ранее МЧС сообщило об обстреле в Белгородской области села Репяховка и попросило его жителей спуститься в подвал или укрытие.

    Из-за обстрелов из Белгорода в другие регионы России уехали более 9 тыс. детей. В частности, в Вологду и Волгоград прибыли 400 белгородских детей.

    Кроме того, российская ПВО 2 апреля сбила украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями.

    Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что четыре БПЛА были уничтожены над Курским и Октябрьским районами области.

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    5 апреля 2024, 10:55 • Новости дня
    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34

    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

    Ростех передал ВКС России первую в этом году партию бомбардировщиков Су-34
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию «Ростех») передал Минобороны первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34.

    Как сообщили в пресс-службе Ростеха, после завершения всего комплекса заводских испытаний первая в этом году партия фронтовых бомбардировщиков Су-34, изготовленная на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, передана ВКС России в рамках исполнения гособоронзаказа, передает ТАСС.

    Как отметили в Ростехе, Новосибирский завод ожидает новый этап техперевооружения и модернизации производства, в связи с этим планируется привлечение более 1 тыс. новых сотрудников.

    Ранее российские Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении.

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    4 апреля 2024, 05:46 • Новости дня
    Российские мотострелки уничтожили безэкипажный катер ВСУ у Кинбурнской косы

    Мотострелки Вооруженных сил России отразили атаку безэкипажного катера ВСУ у Кинбурнской косы

    Tекст: Денис Тельманов

    Мотострелки группировки войск «Днепр» отразили атаку безэкипажного катера вооруженных сил Украины в Херсонской области у морского побережья на Кинбурнской косе, сообщили в Минобороны России.

    «Взвод был поднят по тревоге. Воины-мотострелки заняли позиции и открыли огонь по приближающемуся морскому беспилотнику ВСУ», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что информация о приближении к береговой линии плавсредства противника поступила на командно-наблюдательный пункт от разведчиков.

    При отражении атаки российскими бойцами было использовано стрелковое вооружение, 30-мм автоматический гранатомет АГС-17 и 23-мм спаренная зенитная установка ЗУ-23-2, отметили в Минобороны.

    Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа поручил установить на кораблях Черноморского флота дополнительные огневые средства для поражения беспилотников противника.

    По его словам, необходимо каждый день проводить тренировки с личным составом по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами.

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    2 апреля 2024, 17:06 • Новости дня
    Шойгу объяснил, зачем Киев прибегает к терактам

    Шойгу: Киев с помощью терактов пытается убедить Запад в способности противостоять ВС РФ

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев, несмотря на отсутствие результатов на поле боя, по-прежнему старается убедить своих западных спонсоров в способности противостоять российской армии, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    В этих целях, по словам Шойгу, киевский режим пытается перенести боевые действия на территорию России и прибегает к террористическим актам, обстреливает мирных жителей, сообщается в Telegram-канале МО РФ.

    Как подчеркнул министр, на подобные преступления украинских боевиков российские войска реагируют «асимметрично».

    С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин.

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    3 апреля 2024, 22:18 • Новости дня
    Два пункта базирования боевиков в Сирии уничтожены ударами ВКС России

    В Сирии российские летчики уничтожили два пункта базирования боевиков

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская авиация нанесла точечные удары по позициям боевиков в Сирии, уничтожив два пункта их базирования.

    Удары были нанесены по горным хребтам Аль-Амур в провинции Хомс и Эль-Бишри в провинции Дейр-Эз-Зор, сообщил РИА «Новости» замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов.

    По его словам, в этих труднодоступных районах укрывались боевики, которые ранее покинули зону Эт-Танф.

    Отмечается, что уничтожение пунктов базирования боевиков является частью продолжающейся операции ВКС России по борьбе с терроризмом в Сирии – российские военные оказывают поддержку сирийской армии в освобождении страны от террористических группировок.


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    5 апреля 2024, 07:23 • Новости дня
    В Энгельсе сбили украинский беспилотник

    В городе Энгельсе Саратовской области сбили украинский беспилотник

    Tекст: Денис Тельманов

    В Энгельсе ликвидировали БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    «В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», – написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших и разрушений от падения обломков аппарата нет.

    Ранее сообщалось, что российские военные предотвратили атаку Вооруженных сил Украины на Краснодарский край. Попытка террористической атаки была пресечена на большом расстоянии от Ейского района.

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    4 апреля 2024, 09:19 • Новости дня
    Число желающих служить контракту резко возросло в Подмосковье и Петербурге

    Минобороны: С начала года свыше 4,5 тыс. жителей Подмосковья заключили контракты на военную службу

    Tекст: Ольга Никитина

    Число желающих служить по контракту в Московской области, Приморском крае и Санкт-Петербурге значительно увеличилось, сообщили в Минобороны.

    В военном ведомстве отметили, что за последние полторы недели в Подмосковье контракты с Минобороны заключили более 800 человек, а всего с начала года – уже свыше 4,5 тыс. жителей региона. В 2023 году этот показатель был 14,5 тыс. человек, передает ТАСС.

    Аналогичная ситуация наблюдается в Приморье и Санкт-Петербурге. Во Владивостоке за полторы недели контракты заключили более 500 человек, а с начала года – уже свыше 2,6 тыс. жителей региона (в 2023 году – 9 тысяч). В Санкт-Петербурге за полторы недели число контрактников выросло до 450 человек, а с начала года – до 2,5 тысяч.

    Накануне в Минобороны сообщили, что за последнюю неделю около 16 тыс. человек заключили контракты для участия в спецоперации на Украине. В военном ведомстве отмечали, что многие записываются на службу по контракту из желания отомстить за теракт в «Крокус Сити Холле».

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    5 апреля 2024, 00:27 • Новости дня
    Столтенберг: НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии у альянса намерений направить на Украину боевые подразделения

    Столтенберг: НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения
    @ Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    НАТО не намерена направлять на Украину боевые подразделения, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

    «Мы не намерены направлять никаких боевых подразделений на Украину», – сказал Столтенберг в эфире Польского телевидения, передает РИА «Новости».

    Так он прокомментировал статью консультанта госдепартамента США Эдварда Люттвака, что НАТО придется отправить на Украину войска, поскольку Киеву не хватает военных.

    При этом Столтенберг призвал усилить поставки на Украину вооружения.

    «Союзники по НАТО направляют на Украину существенную военную поддержку. Мы должны интенсифицировать эту деятельность и передавать еще больше, особенно систем противовоздушной обороны», – подчеркнул генсек НАТО.

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    4 апреля 2024, 01:17 • Новости дня
    Конгрессмен США: ЦРУ руководит действиями Киева на Украине

    Конгрессмен Тейлор-Грин: ЦРУ руководит действиями Киева на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин заявила, что Центральное разведывательное управление США присутствует на Украине и непосредственно руководит действиями Киева в конфликте с Россией.

    По ее словам, США «финансирует войну», платит за нее и «продолжает ее», а также наблюдает, как ЦРУ находится «на местах, руководящих этой войной, на Украине».

    «Это выходит за рамки дозволенного», – сказала она в эфире шоу журналиста Такера Карлсона, передает РИА «Новости».

    Тейлор-Грин также отметила, что 70% американцев, согласно недавнему опросу, не поддерживают дальнейшее финансирование Украины и хотят видеть мирное соглашение, «а не убийство большего числа украинцев и русских».

    «Этому нужно положить конец», – подчеркнула конгрессмен.

    Сам Карлсон также заявил, что администрация президента США Джо Байдена потратила «сотни миллиардов долларов на ведение необъявленной войны против России».

    Ранее сообщалось, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости усилить военную помощь Киеву на фоне проблем на поле боя.

    Как сообщил Столтенберг перед началом заседания министров иностранных дел стран НАТО, Россия наступает, и Украина нуждается в большей поддержке, потому что промедление имеет последствия для ситуации на поле боя.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о причастности ЦРУ и MI6 к теракту в «Крокусе».

    По его словам, террористы могли быть связаны с воюющими на стороне Украины экстремистами.

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    4 апреля 2024, 22:19 • Новости дня
    ПВО сбила три БПЛА над Курском

    ПВО предотвратила атаку украинских беспилотников на Курск, сбив три БПЛА

    ПВО сбила три БПЛА над Курском
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская система ПВО сбила три украинских беспилотных летательных аппарата над Курском, предотвратил атаку БПЛА на город, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    «По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет. Информация уточняется. Оперативные службы выехали на место», – написал губернатор в своем Telegram-канале

    По его словам, во время атаки БПЛА было попадание в жилой дом в одном из СНТ. Еще в двух частных домах в самом Курске началось возгорание.

    Ранее сообщалось, что после атаки беспилотника ВСУ на рынке в Курске произошел пожар.

    Губернатор Старовойт сообщил, что оперативные службы выехали на место падения беспилотника. Он также призвал не приближаться к обломкам во избежание беды.

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    5 апреля 2024, 11:48 • Новости дня
    Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против дронов
    Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против дронов
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации, сообщается в статье газеты «Уралвагонзавода».

    Как указано в материале, в данный момент ведется установка комплекса средств снижения заметности, танки комплектуются средствами РЭБ, направленными на противодействие БПЛА, передает РИА «Новости».

    Ранее УВЗ усилил защиту бронетехники от противотанковых снарядов.

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