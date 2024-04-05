Ростех передал в войска партию модернизированных гаубиц «Мста-С» и «Акация»

Серийное производство нового комплекса РЭР «Грань» запустили в России

Tекст: Валерия Городецкая

Новый комплекс существенно ускорит работу подразделений РЭБ и операторов БПЛА, а также может применяться для защиты гражданских объектов от атак дронов, передают «Известия» со ссылкой на представителя волонтерского проекта «Локтар».

«Грань» позволяет одному человеку в течение нескольких минут проанализировать радиообстановку, обнаружить противника и передать данные о цели на командный пункт, рассказали разработчики.

Комплекс способен пеленговать все используемые БПЛА/FPV частоты, обеспечивает передачу информации на тактические расстояния, поддерживает дополнительные каналы связи и быстрый обмен данными между бойцами.

В феврале в России было запущено серийное производство ударной беспилотной платформы «Скальпель».