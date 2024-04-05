Появление России в Закавказье и оазисах Центральной Азии было результатом конкуренции с европейскими колониальными империями, а не традиционного для нас продвижения русского народа.0 комментариев
Ростех передал в войска партию модернизированных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Ростех передал в войска новую партию модернизированных гаубиц «Мста-С» и «Акация»
Ростех передал Минобороны новую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и «Акация», сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Как приводят в пресс-службе слова индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, госкорпорация поставила армии партию модернизированных в рамках ГОЗ САУ 2С3М «Акация» и 2С19М1 «Мста-С», передает ТАСС.
Он добавил, что орудие «Мста-С» производит до восьми выстрелов в минуту, также машина оборудована новейшими системами управления, которые позволяют применять высокоточные снаряды «Краснополь».
Ранее Ростех рассказал о применении гаубицы «Мста-С» для поражения закрытых огневых позиций.