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Ростех рассказал о применении гаубицы «Мста-С» для поражения закрытых огневых позиций
Ростех рассказал об успешном применении гаубицы «Мста-С» для поражения закрытых огневых позиций в зоне СВО
Госкорпорация «Ростех» сообщила, что самоходная гаубица «Мста-С» показала высокую эффективность в зоне специальной военной операции (СВО). Она используется для поражения закрытых огневых позиций, фортификационных сооружений, бронетехники и живой силы противника.
Как говорится в сообщении, российские артиллеристы круглосуточно наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, бронетехнике и живой силе ВСУ.
В пресс-службе добавили, что Ростех регулярно отгружает эту технику в рамках гособоронзаказа, передает ТАСС.
Там добавили, что «Мста-С» оснащена модернизированной версией автоматизированной системы управления наведением и огнем АСУНО-М и позволяет вести огонь в режиме одновременного огневого налета, поражая цель пятью снарядами одновременно.
Как сообщили в госкорпорации, по опыту применения в СВО «Мста-С» постоянно улучшается.
Ранее расчет «Мста-С» ВС России уничтожил пункт управления огнем батареи ВСУ.