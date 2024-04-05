Зачем вам суверенитет? Да затем, чтобы сохранить среду обитания нашего человека так, как мы это понимаем, любим и ценим. На фоне фронтального уничтожения всего еще живого и трепыхающегося, что мы видим вокруг, это – настоящий национальный проект спасения.0 комментариев
Российские танки начали серийно оснащать средствами РЭБ против дронов
Российские танки начали серийно оснащаться системами радиоэлектронной борьбы против украинских дронов в зоне спецоперации, сообщается в статье газеты «Уралвагонзавода».
Как указано в материале, в данный момент ведется установка комплекса средств снижения заметности, танки комплектуются средствами РЭБ, направленными на противодействие БПЛА, передает РИА «Новости».
Ранее УВЗ усилил защиту бронетехники от противотанковых снарядов.