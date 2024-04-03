Мишустин назвал целью налоговой реформы снижение неравенства в обществе и развитии регионов

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что крайне важно учесть каждую деталь. Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач, но и должна сокращать неравенство, передает ТАСС.

Мишустин добавил, что изменения в налоговой сфере должны работать на благо людей и экономики России.

Он обратился к депутатам и заявил, что они хорошо знают интересы и потребности своих избирателей, запросы бизнеса, общественных институтов и происходящие в регионах процессы.

Ранее в правительстве начали работу над фискальными мерами, анонсированными президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.