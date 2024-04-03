Нетаньяху отнюдь не безумен – глава израильского кабмина просто учится у старших. У лидеров Европы, которые ведут себя точно так же в украинском конфликте.2 комментария
Мишустин назвал целью налоговой реформы снижение неравенства в обществе
Мишустин назвал целью налоговой реформы снижение неравенства в обществе и развитии регионов
Налоговая реформа призвана снизить неравенство в обществе и развитии российских регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Он подчеркнул, что крайне важно учесть каждую деталь. Налоговая система должна не только обеспечивать поступление ресурсов для решения общенациональных и региональных задач, но и должна сокращать неравенство, передает ТАСС.
Мишустин добавил, что изменения в налоговой сфере должны работать на благо людей и экономики России.
Он обратился к депутатам и заявил, что они хорошо знают интересы и потребности своих избирателей, запросы бизнеса, общественных институтов и происходящие в регионах процессы.
Ранее в правительстве начали работу над фискальными мерами, анонсированными президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.