«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян – и спрашивать «а почему это они не хотят этого себе устроить?» несколько наивно.0 комментариев
Появились детали предстоящих изменений в налоговой системе России
«Ведомости» рассказали о трех группах изменений в Налоговый кодекс России
В правительстве приступили к работе над фискальными мерами, анонсированными президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, пишут СМИ.
Источник «Ведомостей» рассказал, что изменения в Налоговый кодекс можно разбить на несколько групп. Первая касается работы над НДФЛ и предусматривает, в частности, введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. Кроме этого, рассматривается масса других вариантов, как усовершенствовать НДФЛ. По информации издания, снижение начальной ставки налога в 13% не обсуждается.
Вторая группа изменений касается налога на прибыль. По словам источников, речь идет о повышении этого сбора. Конкретная величина пока не называется.
Третьим блоком изменений станут налоговые льготы, которые затронут граждан с более низкими доходами, а также компании, которые осуществляют капвложения.
В Кремле отмечали ранее, что Путин в послании Федеральному собранию концептуально озвучил свое видение будущих изменений в налоговой системе страны.
Газета ВЗГЛЯД анализировала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.