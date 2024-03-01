  • Новость часаВ Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России
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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин констатировал, что остановить Россию невозможно

    Наша армия надежным щитом прикрывает страну, давая ей возможность заниматься главным – собой. Послание президента – это и национальная стратегия, близкая и понятная любому гражданину страны, и заявление на весь мир: Запад снова обломал свои зубы об Россию.

    5 комментариев
    1 марта 2024, 13:26 • Новости дня

    Песков: Очертания налоговых изменений появятся в ближайшее время

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию концептуально озвучил свое видение будущих изменений в налоговой системе страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что вопрос следует проработать Госдуме и правительству. Какие-то очертания и контуры этого «президентского мировоззрения» будут просматриваться по итогам проведенной работы, добавил Песков, слова которого передает ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о главных темах послания президента, а также отдельно разбирала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.

    29 февраля 2024, 13:57 • Новости дня
    Путин предложил реформировать налоговую систему России
    Путин предложил реформировать налоговую систему России
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию, анонсировал модернизацию налоговой системы, чтобы обеспечить поступление средств для решения всех поставленных задач.

    «Предстоят большие инвестиции в демографию, науку, технологии, инфраструктуру. Налоговая система должна обеспечить поступление средств для решения этих задач. Предлагаю продумать подходы к модернизации нашей фискальной системы к более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы. При этом нужно закрыть всяческие лазейки, которые используются некоторыми компаниями для уклонения от налогов», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Президент заявил, что необходимо модернизировать налоговую систему и зафиксировать ее в новом виде до 2030 года, а также ввести в России дифференцированную систему налогообложения.

    Ранее Путин заявил, что российский бизнес должен работать в российской юрисдикции, а не выводить средства за рубеж, где можно все потерять.

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    29 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    Песков объяснил длительность послания Путина
    Песков объяснил длительность послания Путина
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Продолжительность послания Владимира Путина Федеральному собранию обусловлена тем, что это во многом предвыборная программа кандидата в президенты России, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Звезда».

    «Это видение кандидата в президенты Путина», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Напомним, что послание Путина стало рекордным по продолжительности – два часа и шесть минут. Ранее Песков заявлял, что послание во многом можно будет считать предвыборной программой Владимира Путина.

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    29 февраля 2024, 13:46 • Новости дня
    Путин объявил о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам
    Путин объявил о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил снизить долговую нагрузку российских регионов.

    «Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год», – сказал президент.

    Путин подчеркнул, что «эти сэкономленные средства должны быть <…> целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты».

    Президент напомнил, что в 2021 году в России запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов объемом в 500 млрд рублей, затем ее расширили до 1 трлн рублей – такие кредиты предоставляются регионам под 3% годовых на срок до 15 лет. «Отличный инструмент для развития. Эти средства выделяются на проекты развития, и регионы отмечают высокую эффективность такого механизма», – сказал Путин.

    «Эти кредиты не списываются. Но в текущем году субъекты федерации начнут гасить эти долги, и средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов, направлять их на выдачу новых инфраструктурно-бюджетных кредитов», – отметил глава государства.

    Кроме того, глава государства поручил продлить на шесть лет программы поддержки десяти «отстающих» регионов. «Сейчас десять субъектов федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Я прошу правительство продлить действие этих программ еще на шесть лет», – сказал Путин.

    Он также указал, что к 2030 году все регионы страны должны стать экономически более самодостаточными. «Это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны», – подчеркнул глава государства.

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    29 февраля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин назвал настоящую элиту России
    Путин назвал настоящую элиту России
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Настоящая элита России – это воины и труженики, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

    «Вы знаете, что слово «элита» во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких заслуг перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями. Особенно имею в виду тех, кто в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике с 1990-х годов. Они точно не элита», – передает ТАСС слова главы государства.

    По его словам, «подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России». «Труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди», – сказал Путин. После этих слов в зале прозвучали аплодисменты.

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    29 февраля 2024, 14:22 • Новости дня
    Путин: Верю в нашу победу и будущее России
    Путин: Верю в нашу победу и будущее России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Будущее нашей страны во многом зависит от мужества и решимости бойцов, участвующих в СВО, заявил президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

    «Суверенитет нужно подтверждать каждый день. Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и будущее России», – сказал глава государства.

    «Это наша Родина. Она нужна и дорога только нам. И нашим потомкам, которым мы обязаны передать сильную и благополучную страну», – добавил российский лидер.

    Все новые нацпроекты, объявленные в послании, должны быть утверждены до конца года и скоординированы между собой, поставил задачу Путин.

    Кроме того, он предложил формировать не только трехлетний бюджет, но и шестилетний финансовый план.

    Путин обратился к бойцам СВО со словами: «Низкий вам поклон». Послание глава государства завершил словами о вере в победу России.

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    29 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    Путин: Героям спецоперации можно доверить Россию
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что его сердце наполняется гордостью за бойцов, принимающих участие в специальной военной операции.

    По его словам, они «не отступят, не подведут и не предадут».

    Путин сообщил, что постоянно встречается с участниками спецоперации – и кадровыми военными, и добровольцами. Герои СВО, по его словам, должны выходить на ведущие позиции в системе образования, бизнесе, госуправлении, возглавлять регионы и предприятия.

    Президент отметил, что «подлинные герои и патриоты в жизни порой довольно скромны и сдержаны». «Они не кичатся своими успехами, не произносят громких лозунгов и слов. Но в переломные моменты истории именно такие люди выходят на передний план, берут на себя ответственность. Таким людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию», – сказал президент.

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    1 марта 2024, 12:13 • Новости дня
    Опрос: Путину доверяют 82% россиян

    Опрос ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ФОМ.

    Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 82% респондентов, тогда как 10% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».

    Деятельность главы государства одобряют 80% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 7%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен с 23 по 25 ноября 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    Неделей ранее работу Путина на своем посту положительно оценили 82% россиян.

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    29 февраля 2024, 14:17 • Новости дня
    Путин: БАМ и Транссиб получат третий этап расширения

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Байкало-Амурскую магистраль и Транссибирскую магистраль планируется расширить, в свое время Россия «прозевала» эту возможность, сказал президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

    «Запускается третий этап расширения восточного полигона железных дорог – БАМа и Транссиба. В свое время мы, извините за моветон, «зевнули» немножко. Вовремя кое-что не сделали. Ну, ладно, теперь должны наверстать и наверстаем», – сказал президент.

    До 2030 года их пропускная способность возрастет со 173 до 210 млн тонн в год, подчеркнул Путин.

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    29 февраля 2024, 14:21 • Новости дня
    Путин объявил о строительстве новейших ледоколов «Сталинград» и «Лидер»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия продолжит наращивать Арктический флот, в следующем году планируется начать строительство нового атомного ледокола «Сталинград», заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

    «В прошлом году вышла в рейд уникальная научно-исследовательская ледокольная платформа «Северный полюс», в начале этого года на Балтийском заводе заложен новый атомный ледокол «Ленинград», в следующем заложим еще один корабль такого же класса – «Сталинград». На дальневосточной верфи «Звезда» строится ледокол нового поколения «Лидер» вдвое большей мощности», – сказал Путин.

    Также на базе отечественных верфей планируется обновить торговый флот: танкеры, газовозы, контейнеровозы, заявил глава государства. «Это позволит российскому бизнесу выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики, кардинальных перемен в глобальной экономике», – отметил он.

    Ранее Путин дал поручения о строительстве новых трасс и развитии аэропортов.

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    29 февраля 2024, 13:45 • Новости дня
    Путин поручил направить на новый нацпроект «Экономика данных» 700 млрд рублей
    Путин поручил направить на новый нацпроект «Экономика данных» 700 млрд рублей
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о новом национальном проекте «Экономика данных», направленном на внедрение искусственного интеллекта во все отрасли.

    «В современных условиях повышения эффективности всех сфер производительности труда неразрывно связано с цифровизацией, с использованием технологии искусственного интеллекта. Я уже об этом упоминал. Такие решения дают возможность создавать цифровые платформы, которые позволяют оптимально выстроить взаимодействие граждан, бизнеса и государства», – сказал глава государства.

    Предстоит создать платформу, которая поможет людям поддерживать здоровье на протяжении всей жизни, позволит пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения. «Например, на основе данных цифрового профиля он (гражданин – прим. ВЗГЛЯД) сможет получить дистанционное заключение специалиста федерального медицинского центра. А доктор, семейный врач, сможет оценить целостную картину здоровья человека», – пояснил президент.

    Такие практики – это не далекое будущее, они уже внедряются в работу ведущих медицинских центров. Задача состоит в том, чтобы распространить эти практики по всей России, сделать массовыми и доступными.

    К 2030 году нужно создать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. «Эти и другие комплексные задачи будут решаться в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Направим на его реализацию в предстоящие шесть лет не менее 700 млрд рублей», – добавил Путин.

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    29 февраля 2024, 13:55 • Новости дня
    Путин объявил о льготной ипотеке под 2% для участников СВО в ряде регионов

    Президент Путин объявил о льготной ипотеке под 2% в ряде российских регионов для участников СВО

    Tекст: Александра Юдина

    В России будет внедрена льготная ипотека под 2% в ряде регионов для участников спецоперации, заявил в ходе обращения Федеральному собранию президент Владимир Путин.

    Президент поручил предусмотреть особые условия семейной ипотеки для малых городов России и регионов, где строится мало жилья, передает ТАСС.

    «Продолжим специальные ипотечные программы со ставкой 2% для жителей Дальнего Востока и Арктики, Донбасса и Новороссии. Кредит на таких же льготных условиях в этих регионах смогут получать и участники, и ветераны специальной военной операции», – сказал он.

    Также президент отметил, что важно поддержать проекты комплексного развития территорий под застройку, возведение жилых кварталов со всей инфраструктурой в регионах с пока еще недостаточным уровнем социально-экономического развития.

    «Направим на данные цели дополнительно 120 млрд рублей», – заверил президент.

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    1 марта 2024, 01:23 • Новости дня
    Командир «Ветеранов» рассказал о звонке Путина

    Командир «Ветеранов» Морпех рассказал о телефонном разговоре с Путиным

    Tекст: Антон Антонов

    Командир бригады «Ветераны» с позывным Морпех сообщил, что ему звонил президент России Владимир Путин, который «углубленно интересовался» обстановкой на передовой в зоне специальной военной операции на Украине.

    Морпех сообщил, что Путина интересовали «все моменты». «Что происходит, как происходит, какая обстановка именно у нас на направлении», – приводит слова военного ТАСС со ссылкой на Первый канал.

    Как признался командир бригады, он беспокоился, что Путин положит трубку после пятисекундной паузы в разговоре. Морпех считает, что глава российского государства – человек, который волнуется за народ.

    Напомним, бригада «Ветераны» Добровольческого корпуса Министерства обороны отличилась в операции по освобождению Авдеевки. Путин несколько раз давал высокую оценку действиям бригады, в частности, после операции «Труба».

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    29 февраля 2024, 13:56 • Новости дня
    Путин: Участники программы «Земский работник культуры» получат по 1 млн рублей
    Путин: Участники программы «Земский работник культуры» получат по 1 млн рублей
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России планируется запустить программу «Земский работник культуры» по аналогии с «Земским доктором», заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

    «По аналогии с программой «Земский учитель» и «Земский доктор» запустим с 2025 года программу «Земский работник культуры». Люди постоянно говорят об этом на встречах. Специалист, который переедет на работу в село, в малый город, сможет получить единовременную выплату в 1 млн рублей», – сказал президент.

    На Дальнем Востоке, в Донбассе и Новороссии такая выплата будет вдвое выше – 2 млн рублей, указал Путин.

    Также президент предложил расширить программу «Пушкинская карта», с помощью которой учащиеся могут посещать бесплатно кино, музеи, театры и выставки. Эта программа стимулирует развитие новых проектов в учреждениях культуры, в том числе с участием бизнеса.

    Правительству предстоит подготовить дополнительные предложения по этому вопросу.

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    29 февраля 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт: Бизнес и государство сообща работают над новым нацпроектом «Экономика данных»
    Эксперт: Бизнес и государство сообща работают над новым нацпроектом «Экономика данных»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Сегодня в России бизнес и государство вместе работают над разработкой нового нацпроекта «Экономика данных». Компании наращивают темпы разработки и запуска конкурентоспособных решений, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Сергей Плуготаренко. Ранее президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году России необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

    «Многое уже было сделано правительством РФ и Минцифры по направлению поддержки отечественных высокотехнологичных решений, и что важно – государство находится в контакте с отраслью, поэтому эти меры отвечают реальным потребностям рынка», – пояснил Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».

    «Сегодня бизнес и государство действуют сообща в вопросах достижения технологического лидерства, вместе работают над разработкой нового нацпроекта «Экономика данных». На примере нашего проекта «ТехЛид.рф» мы видим, как компании наращивают темпы разработки и запуска перспективных, конкурентоспособных решений, переходят от импортозамещения к технологическому лидерству. Поэтому считаем, что поставленные цели достижимы», – подчеркнул он.

    В четверг в ходе традиционного послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году стране необходимо сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. На реализацию этих планов будет нацелен нацпроект «Экономика данных».

    По словам главы государства, такие технологии, интегральные платформы открывают огромные возможности для планирования развития экономики отдельных отраслей, регионов и городов. Россия уже является одним из мировых лидеров по внедрению государственных услуг в электронном виде, указал президент. Однако стоять на месте нельзя, страна должна быть самодостаточной и конкурентоспособной.

    Президент также сообщил, что к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в 10 раз, а доля отечественных, высокотехнологических товаров и услуг на внутреннем рынке должна увеличиться в 1,5 раза.

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    29 февраля 2024, 14:19 • Новости дня
    Путин дал поручения о строительстве новых трасс и развитии аэропортов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил правительству предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга-Сочи».

    Кроме того, Путин подтвердил планы строительства ВСМ до различных городов, в том числе Минска.

    Глава государства сообщил, что первый маршрут ВСМ между Москвой и Петербургом пройдет через Тверь и Новгород.

    Кроме того, Россия, по словам президента, направит 250 млрд рублей на развитие аэропортовой сети.

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