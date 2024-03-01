Песков: Очертания налоговых изменений появятся в ближайшее время

Путин объявил о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам

Tекст: Ольга Никитина

«Надо снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. По оценке, это позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год», – сказал президент.

Путин подчеркнул, что «эти сэкономленные средства должны быть <…> целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты».

Президент напомнил, что в 2021 году в России запустили программу инфраструктурных бюджетных кредитов объемом в 500 млрд рублей, затем ее расширили до 1 трлн рублей – такие кредиты предоставляются регионам под 3% годовых на срок до 15 лет. «Отличный инструмент для развития. Эти средства выделяются на проекты развития, и регионы отмечают высокую эффективность такого механизма», – сказал Путин.

«Эти кредиты не списываются. Но в текущем году субъекты федерации начнут гасить эти долги, и средства, которые возвращаются в федеральный бюджет, предлагаю вновь вкладывать в развитие регионов, направлять их на выдачу новых инфраструктурно-бюджетных кредитов», – отметил глава государства.

Кроме того, глава государства поручил продлить на шесть лет программы поддержки десяти «отстающих» регионов. «Сейчас десять субъектов федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития. Я прошу правительство продлить действие этих программ еще на шесть лет», – сказал Путин.

Он также указал, что к 2030 году все регионы страны должны стать экономически более самодостаточными. «Это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны», – подчеркнул глава государства.