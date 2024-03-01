Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Песков: Очертания налоговых изменений появятся в ближайшее время
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию концептуально озвучил свое видение будущих изменений в налоговой системе страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что вопрос следует проработать Госдуме и правительству. Какие-то очертания и контуры этого «президентского мировоззрения» будут просматриваться по итогам проведенной работы, добавил Песков, слова которого передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о главных темах послания президента, а также отдельно разбирала инициативу Путина об изменении налоговой системы в стране.