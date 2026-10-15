Минпросвещения назвало межличностные конфликты главной проблемой школьников

Эксперт Буянов назвал конфликты причиной обращений школьников к психологам

Tекст: Дмитрий Зубарев

В сентябре Минпросвещения России запустило линию психологической помощи «Школа доверия» для поддержки в решении проблемных ситуаций, передает РИА «Новости».

«Наиболее актуальными вопросами для психологов в сфере образования являются межличностные конфликты, которые на месте в силу разных причин решить удается далеко не всегда», – сказал Буянов.

По его словам, за психологической помощью часто обращаются и родители учеников. В начале учебного года их запросы в основном касаются адаптации детей, в середине – накапливающейся усталости и нежелания учиться, а ближе к окончанию года проблемой становится стресс перед экзаменами.

Эксперт подчеркнул, что помощь в «Школе доверия» оказывается круглосуточно и на условиях полной конфиденциальности. Линия стала важным инструментом для тех, кто не может очно посетить психолога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Башкирии девятиклассник ударил сверстника ножом во время урока.

Министр просвещения сообщил о создании конфликтных комиссий во всех российских школах.