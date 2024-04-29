29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.9 комментариев
США заявили о получении Киевом американских вооружений
Жан-Пьер заявила о получении Украиной американских вооружений в рамках возобновленной программы военной помощи
Украина уже начала получать вооружения, которые США предоставляют ей после возобновления военной помощи, заявила пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер сообщила, что «помощь на Украину идет», Киев получает ее «в настоящее время», передает РИА «Новости».
Напомним, Пентагон объявил, что США передадут Украине вооружения и технику на 1 млрд долларов. В США был принят закон о военной помощи Киеву на 61 млрд долларов. Вашингтон сообщал, что часть вооружений, предназначенных для Украины, находится в Польше, поэтому их передача займет всего несколько дней.