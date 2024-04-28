Володин объяснил последствия антироссийской политики для Финляндии

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что изначально было очевидно, что подобные действия ничем хорошим для финнов не закончатся, так как экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам.

«Опустив железный занавес, власти Финляндии наказали своих граждан, лишили страну возможности развиваться», – подчеркнул Володин.

В этой связи, по словам политика, остановился туристический поток, закрывается бизнес, пустеют муниципалитеты – из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов.

«Денег нет даже на уборку улиц», – отметил Володин.

В заключение спикер Госдумы подчеркнул, что Финляндия уже просит у ЕС 10 млрд евро для финансирования приграничных с Россией районов, и это стало первым результатом вступления Финляндии в НАТО.