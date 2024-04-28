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    Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Прекращение транзита газа через Украину на руку России

    Война на энергетическом фронте с точки зрения результативности, возможно, не уступает войне на земле. Так же, как и движение войск на карте, она переформатирует геополитическую реальность на европейском континенте и способствует ускорению переформатирования мира.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Иран преподает уроки выживания

    Непрестанное состояние борьбы и древняя история выработали у иранской элиты уверенность в том, что любое взаимодействие с внешними партнерами может быть основано только на четком понимании выгоды каждого.

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    28 апреля 2024, 10:10 • Новости дня

    Володин объяснил последствия антироссийской политики для Финляндии

    Tекст: Александра Юдина

    Решение властей Финляндии закрыть контрольно-пропускных пунктов на границе с России лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он указал, что изначально было очевидно, что подобные действия ничем хорошим для финнов не закончатся, так как экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам.

    «Опустив железный занавес, власти Финляндии наказали своих граждан, лишили страну возможности развиваться», – подчеркнул Володин.

    В этой связи, по словам политика, остановился туристический поток, закрывается бизнес, пустеют муниципалитеты – из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов.

    «Денег нет даже на уборку улиц», – отметил Володин.

    В заключение спикер Госдумы подчеркнул, что Финляндия уже просит у ЕС 10 млрд евро для финансирования приграничных с Россией районов, и это стало первым результатом вступления Финляндии в НАТО.

    27 апреля 2024, 20:18 • Новости дня
    ЕС призвал Россию отменить решение по Bosch и Ariston

    В ЕС отреагировали на решение о передаче во временное управление компаний из Европы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейский союз выступил с требованием к России пересмотреть решение о передаче под временное управление активов ряда немецких и итальянских компаний, об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу внешнеполитической службой ЕС.

    «Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти взаимоприемлемые решения в сотрудничестве с затронутыми европейскими компаниями», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

    Напомним, что 27 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских «дочек» компаний Ariston и BSH Hausgerate (марки – Bosch и Siemens).

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему было принято такое решение и стоит ли Москве реагировать на недовольство им в западных странах.

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    25 апреля 2024, 11:01 • Новости дня
    Макрон захотел заменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы ЕК

    Bloomberg: Урсулу фон дер Ляйен хотят заменить на посту главы ЕК

    Макрон захотел заменить Урсулу фон дер Ляйен на посту главы ЕК
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон ведет переговоры с лидерами Евросоюза, чтобы выбрать кандидата на пост председателя Еврокомиссии вместо Урсулы фон дер Ляйен, пишет Bloomberg.

    По данным издания, французский лидер не поддерживает переизбрание нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, передает «Коммерсант».

    Отмечается, что Макрон рассматривал в качестве кандидата экс-президента Европейского центрального банка и экс-премьера Италии Марио Драги, по этой теме он даже провел переговоры с главой итальянского правительства Джорджей Мелони.

    Урсулу фон дер Ляйен официально выдвинули на пост главы Еврокомиссии (ЕК).

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему, несмотря на скандальную репутацию, она имеет высокие шансы на переизбрание.

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    26 апреля 2024, 13:12 • Новости дня
    Стало известно о ссоре Бельгии и ЕС из-за доходов от российских активов

    Politico заявила о ссоре Бельгии и ЕС из-за доходов от российских активов

    Стало известно о ссоре Бельгии и ЕС из-за доходов от российских активов
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Страны ЕС не смогли договориться о том, как делить доходы от реинвестирования замороженных российских активов, пишет газета Politico.

    По данным издания, разногласия возникли из-за планов Бельгии собрать свыше 50% налогов с примерно 2,5-3 млрд евро прибыли от реинвестирования замороженных на площадке Euroclear (находящейся в бельгийской юрисдикции) почти 200 млрд евро российских активов, передает ТАСС.

    Politico указывает, что Бельгия намерена получить с Euroclear порядка 1,7 млрд евро в виде налогов на сверхприбыль корпораций в этом году только за операции с российскими активами.

    При этом издание подчеркивает, что этот подход не устраивает Еврокомиссию, которая хочет получить 90% от всех доходов от российских активов для инвестиций в европейский ВПК с целью наращивания поставок оружия Киеву.

    Politico замечает, что страны ЕС недовольны тем, что Бельгия забирает себе большую часть прибыли. Более того, источники Politico полагают, что Бельгия пытается «провернуть бухгалтерский трюк».

    Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов.

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    25 апреля 2024, 20:07 • Новости дня
    Швеция решила направить войска в Латвию
    Швеция решила направить войска в Латвию
    @ IMAGO/Jouni Porsange/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Швеция направит свои войска в Латвию в начале 2025 года для укрепления сил НАТО на восточной границе альянса, сообщил на совместной пресс-конференции с латвийским премьер-министром Эвикой Силиней в Стокгольме глава шведского правительства Ульф Кристерссон.

    По его словам, правительство Швеции приняло официальное решение поручить вооруженным силам подготовку ограниченного механизированного батальона НАТО в Латвии, чтобы они были размещены в начале следующего года, передает ТАСС.

    Ранее истребители ВВС Британии, Испании, Финляндии и Швеции провели в небе Эстонии военные учения. Напомним, в начале апреля в Швеции анонсировали подключение к патрулированию восточных границ НАТО.

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    26 апреля 2024, 11:19 • Новости дня
    Шойгу: НАТО угрожает военной безопасности России, приближаясь к границам
    Шойгу: НАТО угрожает военной безопасности России, приближаясь к границам
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Военные Североатлантического альянса вплотную приблизились к российским границам, это создает дополнительные угрозы военной безопасности, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    По его словам, НАТО создает дополнительные угрозы военной безопасности, что в очередной раз доказывает, что нельзя «верить западникам», передает ТАСС.

    Шойгу отметил, что международная обстановка в целом имеет тенденцию к обострению из-за стремления США и их союзников любыми способами «сохранить глобальное доминирование» и «навязать свой диктат независимым странам».

    Министр подчеркнул, что Россия не имеет и никогда не имела планов нападать на страны НАТО, страна просто защищает интересы своих людей на исторических территориях.

    Он также заверил, что Москва всегда прилагала «максимум усилий для сохранения стратегической стабильности и баланса сил в мире».

    Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Белоруссии, поскольку республика разместила у себя ядерное оружие России.

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    25 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    В Грузии сочли постыдной резолюцию Европарламента по законопроекту об иноагентах

    Мэр Тбилиси Каладзе назвал постыдной резолюцию Европарламента по законопроекту об иноагентах

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Европарламент (ЕП) в четверг принял резолюцию по Грузии с целью спровоцировать рост протестных настроений, заявил на специальном брифинге Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Постыдная резолюция, макулатура. Эта резолюция оскорбительна для самой европейской идеи», – заявил он.

    ЕП в четверг в своей резолюции призвал санкционировать бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили, освободить отбывающего шестилетнее заключение экс-президента Михаила Саакашвили и пересмотреть «безвиз», если Грузия не отзовет критикуемый законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

    «Европарламентарии-лоббисты, призывающие отозвать этот законопроект, заинтересованы в поступлении в Грузию непрозрачных денег на деструктивные цели. При этом сам Евросоюз вскоре примет еще более жесткий закон на этот счет», – подчеркнул Каладзе.

    Он также сделал акцент на записи о визовой либерализации и сказал, что этот «абсурдный пункт» внесен с целью спровоцировать в грузинском обществе «ажиотаж и замешательство, усилив протестный заряд».

    «Не обманывайтесь, нет такого механизма (отменить «безвиз» по призыву евродепутатов). Даже чтобы начать пересмотр, нужно согласие всех 27 стран Евросоюза, в котором есть здоровые силы, чтобы не пойти на такое», – сказал генсек правящей "Грузинской мечты".

    По его словам, сегодня «нам нужна Европа, но и мы нужны ей». В этой связи он предложил европейцам поделиться грузинским опытом «борьбы с агентократией».

    Ранее Грузия призвала Европу признать ее идентичность.

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    27 апреля 2024, 21:44 • Новости дня
    Тысячи людей в Париже потребовали от Франции выйти из НАТО и ЕС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Тысячи людей вышли на улицы Парижа, чтобы принять участие в акции «За мир», организованной партией «Патриоты».

    Демонстранты требовали выхода Франции из НАТО и Евросоюза, передает ТАСС.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) призвал к освобождению Франции «для защиты дела мира». По его оценкам, в акции приняли участие несколько тысяч человек.

    Участники скандировали лозунги «Быстрый выход из НАТО» и «Стоп НАТО», а также несли плакаты с антивоенными и антинатовскими лозунгами.

    Это уже не первая акция «Патриотов» с подобными требованиями. В середине марта в Париже прошла аналогичная манифестация.


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    26 апреля 2024, 05:26 • Новости дня
    Германия намекнула Грузии на возможную блокировку пути в ЕС

    МИД Германии заявил об опасности заблокированного пути в ЕС из-за действий властей Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя закон об иноагентах, МИД Германии заявил, что путь Грузии в ЕС может оказаться заблокированным.

    Берлин заявил, что множество жителей Грузии требуют «сохранения живого и критически настроенного гражданского общества», передает РИА «Новости».

    В министерстве подчеркнули, что статус кандидата в ЕС является «огромной исторической возможностью». Кабмин Грузии «несет ответственность за то, чтобы намеренно не заблокировать этот путь», заявил МИД Германии.

    Напомним, ЕП в четверг в своей резолюции призвал санкционировать бывшего премьер-министра Бидзину Иванишвили и пересмотреть «безвиз», если Грузия не отзовет критикуемый законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

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    25 апреля 2024, 13:10 • Новости дня
    Лукашенко предрек первый удар НАТО по Белоруссии

    Лукашенко: Первый удар НАТО будет нанесен по Белоруссии

    Tекст: Ольга Никитина

    В случае столкновения с Россией Североатлантический альянс нанесет первый удар по территории Белоруссии, поскольку республика разместила у себя ядерное оружие России, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы будем подвергнуты первому удару, если произойдет столкновение», – передает ТАСС слова Лукашенко, отметив, что Запад в свое время упрекал Белоруссию за это решение.

    Также глава Белоруссии заявил, что если Россия в ответ на угрозы Запада применит весь арсенал имеющихся у нее средств обороны, то в мире настанет апокалипсис.

    С прошлого года, отметил Лукашенко, в разы увеличилась интенсивность разведывательной авиации ОВС НАТО у границ Белоруссии. Это в среднем 40-50 самолетовылетов в неделю, уточнил он.

    Также Лукашенко отметил, что западные страны непрерывно ведут воздушную и космическую разведку на восточном направлении Белоруссии, в ход идет практически весь арсенал средств, включая беспилотники и разведывательные самолеты.

    Кроме того, Лукашенко заявил, что на фронте сейчас сложилась самая удобная ситуация для заключения мирного договора с Украиной.

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    27 апреля 2024, 11:57 • Новости дня
    DE: Россия показывает насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО

    Daily Express: Россия показывает насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Российские власти показывают насмешку над Западом выставкой трофейной техники НАТО с Украины, пишет британское издание Daily Express.

    Издание указывает, что выставка трофейного вооружения альянса рассматривается как некая «насмешка» российского правительства над Западом спустя несколько дней после того, как США и Британия договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву, передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало подбитую под Авдеевкой трофейную американскую бронетехнику.

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    27 апреля 2024, 13:19 • Новости дня
    Сенатор: В случае агрессии НАТО Белоруссия станет частью России

    Сенатор Цеков: В случае агрессии НАТО Белоруссия станет частью России

    Tекст: Ольга Никитина

    В случае провокации со стороны сил НАТО и ячеек беглых белорусских террористов Россия и Белоруссия дадут жесткий ответ, пообещал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

    Сенатор считает, что если натовские силы осуществят захват и вторгнутся на территорию Белоруссии, то «произойдет то, что должно произойти: Белоруссия воссоединится с территорией Калининграда». Таким образом, по его словам, Запад потеряет куда больше, чем мог бы гипотетически приобрести, передает «Царьград».

    Кураторы террористов, подчеркнул член Совфеда, не понимают силы России и Белоруссии. В случае агрессии они «будут действовать как армии Советского Союза после 1944 года, продвигаясь быстрыми темпами по территории Европы», указал Цеков.

    Ранее Лукашенко заявил, что уехавшие за рубеж представители белорусской оппозиции хотят захватить Кобринский район Белоруссии, объявить новую власть и ввести туда войска НАТО.

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    27 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Россия пообещала европейским промышленникам «очень дорогой газ»

    Песков: Россия будет преодолевать возможные санкции ЕС против российского СПГ

    Tекст: Ольга Никитина

    Планы ввести санкции против российского СПГ – это продолжение попыток выдавливания России с энергетических рынков и переход Европы на более дорогие рынки, что прежде всего выгодно для США, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для конечных потребителей, главным образом для европейской промышленности, это будет означать очень дорогой газ, отметил представитель Кремля.

    Россия, продолжил Песков, будет искать пути преодоления этих незаконных препон. «Недобросовестная и незаконная конкуренция», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страны Евросоюза намерены включить в 14-й пакет антироссийских санкций запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ).

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    26 апреля 2024, 09:48 • Новости дня
    Белоруссия заявила о самой масштабной за 20 лет группировке сил НАТО у границ

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка западных войск на границе с Россией и Белоруссией стала самой массовой и самой масштабной за последние 20 лет, сообщил первый замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко.

    Муравейко отметил, что это не войска сопредельных с Россией и Белоруссией стран – «не прибалты и не поляки», а воинские формирования блока НАТО, в том числе американские батальоны, передает РИА «Новости».

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что группировка войск Североатлантического альянса у российских границ составляет до 33 тыс. человек.

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    25 апреля 2024, 12:58 • Новости дня
    МИД: Зеленский меняет жизни украинцев на деньги американских налогоплательщиков

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский президент Владимир Зеленский меняет жизни украинцев на деньги американских налогоплательщиков и жителей стран НАТО, только они не имеют понятия, за что платят, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, СМИ этих стран не рассказывают, куда идут деньги налогоплательщиков на самом деле, передает ТАСС.

    Также Захарова отметила, что Украина для Зеленского стала способом расплаты жизнями украинцев за те бонусы деньгами и услугами, которые он получает.

    Дипломат пояснила, что позднее значительная часть из этих средств возвращается обратно на соответствующие счета, в соответствующие руки тех, кто им на Западе все это устраивает.

    Спикер МИД добавила, что Украина для Зеленского – «джунгли», а украинцы – расходный материал для обеспечения интересов «их так называемого райского сада».

    Ранее Захарова заявила, что большая часть средств, выделенных Конгрессом США на помощь Украине, пойдет на развитие американского ВПК и «создание десятков тысяч могил» на украинской территории.

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    28 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Европейские журналисты объяснили, как западные СМИ блокируют материалы

    Tекст: Александра Юдина

    Журналисты из Италии и Финляндии рассказали о цензуре в западных СМИ, где блокируются материалы, освещающие события в новых регионах России.

    Так, по словам итальянского журналиста Андреа Лучиди, европейские государственные каналы отказываются публиковать репортажи из этих регионов, а работающих там журналистов определяют как пропагандистов, передает РИА «Новости».

    Также Лучиди добавил, что в европейских СМИ сейчас практически нет правдивой информации о спецоперации, потому что все корреспонденты на Украине.

    «Государственный канал Италии, например, не хочет материалы из России, из новых территорий. Мой материал тоже не нужен. Коллеги говорят, что я пропагандист, потому что работаю в России», – подчеркнул он.

    Финский журналист Кости Хейсканен в свою очередь рассказал о том, что ситуация в Финляндии еще более сложная, так как на государственном уровне отсутствует стремление к объективному освещению ситуации на Украине.

    «Все лгут без конца. Правдивую или альтернативную информацию просто не донести, тебя затыкают, банят», – заверил он.

    В заключение журналисты отметили, что подобная информационная политика западных СМИ является грубым нарушением принципов свободы слова и препятствует формированию объективного представления о событиях в мире.

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