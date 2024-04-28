Каждая поездка туда превращает войну из обезличенных сводок о занятых деревнях и количестве попаданий в галерею из маленьких встреч, полных дыхания жизни, более наполненной, чем в любом месте на Земле. Жизнь там настолько острее, что, кажется, за сутки проживаешь недели и даже месяцы. Острее там всё – дружба, благодарность, признательность...7 комментариев
Володин объяснил последствия антироссийской политики для Финляндии
Решение властей Финляндии закрыть контрольно-пропускных пунктов на границе с России лишает страну возможности развиваться и ничем хорошим для финнов не закончится, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своем Telegram-канале он указал, что изначально было очевидно, что подобные действия ничем хорошим для финнов не закончатся, так как экономическое сотрудничество с Россией приносило процветание их восточным регионам.
«Опустив железный занавес, власти Финляндии наказали своих граждан, лишили страну возможности развиваться», – подчеркнул Володин.
В этой связи, по словам политика, остановился туристический поток, закрывается бизнес, пустеют муниципалитеты – из-за ухудшения экономической ситуации после закрытия пропускных пунктов.
«Денег нет даже на уборку улиц», – отметил Володин.
В заключение спикер Госдумы подчеркнул, что Финляндия уже просит у ЕС 10 млрд евро для финансирования приграничных с Россией районов, и это стало первым результатом вступления Финляндии в НАТО.