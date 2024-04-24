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Агроном рассказал, как восстановить огород после паводка
Агроном Викулов рассказал, как действовать огороднику после половодья на участке
Паводок не только смывает плодородный слой, но и вымывает из земли полезные вещества, делая ее бесплодной, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов. Он дал советы, как восстановить питательность почвы после половодья.
«Реанимировать почву на своем участке после паводка возможно. Если, конечно, участок близко расположен к реке и ежегодно все сносит, то здесь предстоит регулярная работа с почвой. Я бы призвал задуматься о целесообразности содержания такой территории. У нас все-таки не река Нил, вода ничего хорошего не приносит, а только уносит. А если паводок не каждый год, а периодически случается, то, конечно, нужно улучшать плодородие земли», – говорит Викулов.
Он рассказывает, что во время паводков идет не только снос слоя почвы, но и происходит вымывание полезных веществ. А если почва еще и тяжелая, то то от обилия воды начинается анаэробный процесс, когда почва «не дышит».
«В первую очередь нужно убрать весь мусор, который нанесло. Это касается как песка, если его большое количество, так и обычного мусора. Далее по возможности следует максимально разрыхлить почву, чтобы насытить ее кислородом. Затем необходимо восполнить нехватку органики», – делится специалист.
По словам собеседника, на вскопанный участок стоит внести повышенные нормы рыхлящих материалов. Это может быть торф, перегной или компост. Также обязательно потребуются минеральные удобрения, особенно водорастворимые. В первую очередь это азот, который вымывается паводком.
В случае если участок стоит не у реки, но все равно страдает время от времени от подтоплений, агроном рекомендует делать в огороде приподнятые грядки с боковыми стенками. В таком случае снос плодородного слоя сильно уменьшится. Также он настоятельно рекомендует следить за погодными условиями, и в дни, когда возможно подтопление, рекомендует закрывать грядки дышащим материалом, чтобы почву не смывало. Например, землю можно застелить слоем ткани, которая пропускает воздух и влагу, но задержит частицы почвы. Закрепить ткань следует подручными материалами, такими как доски или кирпичи.
В четверг сообщалось, что в России за сутки число подтопленных паводком жилых домов достигло почти 18 тысяч. Наибольший рост зафиксирован в Оренбургской и Курганской областях. Глава МЧС Александр Куренков заявил, что в этом году весеннее половодье в России стало рекордным по масштабу за последние несколько десятилетий.