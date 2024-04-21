Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
На Украине предложили принять закон о введении военной подготовки в школах
Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки в средних учебных заведениях.
Как пишет «Судебно-юридическая газета», члены комитета поддержали законопроект, считая, что его принятие будет способствовать «совершенствованию военной подготовки и военно-патриотического воспитания» молодежи, передает ТАСС.
Новый предмет «Защита Украины» будет введен в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Программы курса будут разработаны и утверждены министерством образования Украины по согласованию с министерством обороны.
Напомним, закон об ужесточении правил мобилизации на Украине подписал президент Владимир Зеленский 16 апреля.
Ранее Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. Законопроект вызвал большой резонанс и был встречен с критикой со стороны общества. Газета ВЗГЛЯД писала, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.