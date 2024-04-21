На Украине предложили принять закон о введении военной подготовки в школах

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Судебно-юридическая газета», члены комитета поддержали законопроект, считая, что его принятие будет способствовать «совершенствованию военной подготовки и военно-патриотического воспитания» молодежи, передает ТАСС.

Новый предмет «Защита Украины» будет введен в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Программы курса будут разработаны и утверждены министерством образования Украины по согласованию с министерством обороны.

Напомним, закон об ужесточении правил мобилизации на Украине подписал президент Владимир Зеленский 16 апреля.

Ранее Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. Законопроект вызвал большой резонанс и был встречен с критикой со стороны общества. Газета ВЗГЛЯД писала, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.