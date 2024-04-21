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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

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    21 апреля 2024, 14:31 • Новости дня

    На Украине предложили принять закон о введении военной подготовки в школах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины рекомендовал парламенту принять за основу законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки в средних учебных заведениях.

    Как пишет «Судебно-юридическая газета», члены комитета поддержали законопроект, считая, что его принятие будет способствовать «совершенствованию военной подготовки и военно-патриотического воспитания» молодежи, передает ТАСС.

    Новый предмет «Защита Украины» будет введен в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Программы курса будут разработаны и утверждены министерством образования Украины по согласованию с министерством обороны.

    Напомним, закон об ужесточении правил мобилизации на Украине подписал президент Владимир Зеленский 16 апреля.

    Ранее Верховная рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации. Законопроект вызвал большой резонанс и был встречен с критикой со стороны общества. Газета ВЗГЛЯД писала, что мобилизация на Украине приобретает людоедский характер.

    20 апреля 2024, 15:47 • Новости дня
    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

    CNN: Потеря Украиной Часова Яра станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»

    В ВСУ назвали потерю Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка»
    @ Radio Free Europe/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Потеря ВСУ Часова Яра, который является одним из ключевых рубежей, обернется «серьезным сдвигом» для украинской армии, которая и так находится в мрачном положении, отмечает канал CNN.

    В сюжете отмечается, что ВСУ отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. По словам командира батальона БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрия Федоренко, заняв Часов Яр, российские войска возьмут под «огневой контроль» Константиновку и Краматорск, что станет «серьезным сдвигом в судьбе Донецка», передает РИА «Новости».

    Кроме того, еще одно ключевое место, по словам украинских военных, это село Очеретино, взяв которое, российская армия сможет контролировать жизненно важные для ВСУ логистические маршруты.

    Ранее отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сообщил, что ВСУ под Часовым Яром находятся в крайне тяжелом положении: нет людей, техники, разведки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, каким способом Часов Яр будет освобождать Российская армия.

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    20 апреля 2024, 20:42 • Новости дня
    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила закон о конфискации активов России в пользу Киева

    Палата представителей США одобрила конфискацию активов России в пользу Киева
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие закона, включающего положение о конфискации активов России в пользу Украины.

    За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, еще 58 высказались против, передает РИА «Новости».

    Сейчас документ направляется в сенат для рассмотрения. Законопроект содержит положения о конфискации активов России, включая «запрет на разморозку суверенных российских активов» и «использование активов для восстановления Украины».

    Ранее в МИД России посягательство Запада на российские активы назвали воровством.


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    20 апреля 2024, 17:50 • Новости дня
    Названо число уничтоженных ВС России за два месяца Abrams на Украине

    NYT: Россия уничтожила пять переданных США Украине танков Abrams за два месяца

    Названо число уничтоженных ВС России за два месяца Abrams на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    За последние два месяца российские войска вывели из строя пять танков Abrams, которые Киев получил от США, еще как минимум три получили «незначительные повреждения» с начала этого года, сообщает газета The New York Times (NYT).

    По данным источников NYT, для атаки на танки ВС России используют беспилотники, передает ТАСС.

    В статье также говорится, что от российских ударов пострадали и немецкие танки Leopard, по меньшей мере 30 из них были уничтожены на украинской территории.

    Ранее в США рассказали об уязвимости танков Abrams перед дешевыми дронами.

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    20 апреля 2024, 21:54 • Новости дня
    Казачья бригада «Днепр» уничтожила разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

    Казачья бригада «Днепр» уничтожила два разведкатера ВСУ с дорогостоящим оборудованием

    Tекст: Кристина Цыцура

    Добровольцы из бригады «Днепр» уничтожили два разведывательных катера ВСУ с дорогостоящим оборудованием у Кинбурнской косы, сообщил командир бригады Андрей Жидков.

    Катера были уничтожены из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет», передает ТАСС.

    «Раньше не представлялось возможности уничтожения, так как ПТРК «Корнет» работает на километр-полтора (прицельная дальность)», – сказал Жидков.

    Отмечается, что на такое близкое расстояние катера-разведчики противника подошли впервые за все время СВО.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ.

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    20 апреля 2024, 18:48 • Новости дня
    ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

    Британский эксперт Меркурис: ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ

    ВС России уничтожили несколько МиГ-29 и системы С-300 ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российская армия уничтожила несколько МиГ-29 и системы С-300 украинских сил, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

    Речь идет о самолетах, которые вылетали с авиабазы под Днепропетровском, передает РИА «Новости» его слова.

    «Это та часть стратегии на передовой, в рамках которой они сводят на нет ударные возможности ВСУ», – рассказал аналитик.

    Также Меркуриса добавил, что ВСУ лишись четырех установок ПВО С-300.

    Ранее в Киеве назвали потерю Украиной Часова Яра «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».

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    20 апреля 2024, 20:31 • Новости дня
    ВСУ пытались совершить атаку воздушными шарами в Тульской и Московской областях

    ВСУ пытались совершить атаку воздушными шарами по объектам на территории Тульской и Московской областей

    Tекст: Кристина Цыцура

    Около 19.00 средства ПВО ВС России пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерных воздушных шаров по объектам в Тульской и Московской областях.

    Дежурными средствами ПВО украинские воздушные шары были уничтожены, передает Telegram-канал Минобороны России.

    Ранее в Калужской области обезвредили упавший метеозонд.

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    20 апреля 2024, 21:50 • Новости дня
    Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма
    Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Выделение США военной помощи Украине является прямым спонсированием террористической деятельности, заявила представитель МИД Мария Захарова.

    По словам дипломата, решение о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню лишь усугубит мировые кризисные явления

    В своем Telegram-канале выделение помощи Тайваню Захарова назвала «вмешательством во внутренние дела Китая», а Израилю – прямой дорогой к эскалации конфликта в регионе.

    Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.


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    20 апреля 2024, 20:59 • Новости дня
    Палата представителей США одобрила помощь Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России, а также введение дополнительных санкций в отношении Китая одобрила Палата представителей Конгресса США.

    Итоговое голосование прошло в субботу. Инициативу выделения дополнительных средств из федерального бюджета США на военные нужды Украины, Израиля и Тайваня выдвинул спикер Палаты Майк Джонсон, передает ТАСС.

    Теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената Конгресса. Затем он будет подписан Байденом и обретет силу закона.


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    20 апреля 2024, 15:18 • Новости дня
    Подполковник США допустил ввод американских войск на Украину при разгроме ВСУ

    Подполковник США Виндман допустил ввод американских войск на Украину при разгроме ВСУ

    Подполковник США допустил ввод американских войск на Украину при разгроме ВСУ
    @ Timothy L. Hale/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон может принять решение об отправке войск на Украину, если украинская армия потерпит поражение в конфликте с Россией, заявил отставной подполковник армии США Александр Виндман.

    США не хотят сражаться на Украине, поэтому новый пакет помощи крайне важен, отметил Виндман в эфире MSNBC, передает РИА «Новости».

    По его словам, если ВСУ не смогут добиться успеха на фронте, «мы увидим ситуацию, в которой Россия увеличит вероятность ввода американских войск на Украину».

    Виндман также подчеркнул, что новый пакет помощи от Вашингтона может поступить на Украину слишком поздно, так как российская армия продолжает наступление.

    Накануне Палата представителей США проголосовала за законопроект о помощи Украине. Американский президент Джо Байден пообещал подписать документ.

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    20 апреля 2024, 17:19 • Новости дня
    Зеленский признал усталость украинцев от конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский признал, что население страны испытывает усталость от конфликта с Россией.

    В интервью журналистам, приехавшим на Украину из Бразилии, Зеленский заявил, что вера украинцев в страну и вооруженные силы «никуда не делась», однако общество устало от конфликта, передает ТАСС.

    «Что касается усталости, врать не буду, она есть», – признал он.

    Ранее об усталости украинцев от военного конфликта заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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    20 апреля 2024, 16:02 • Новости дня
    Служащего ВСУ опознали на видео с убийством полицейского на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Командование сухопутных войск Украины подтвердило, что на видео, где запечатлено убийство полицейского на блокпосту в Винницкой области, присутствуют военнослужащие одной из их частей.

    «На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей сухопутных войск ВСУ», – сообщило командование в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Там пообещали оказать содействие в расследовании преступления.

    Ранее сообщалось, что группа неизвестных в военной форме застрелила полицейского на блокпосту между селами Флорино и Еланец в Винницкой области Украины. Подозреваемыми оказались отец и сын, они перевозили что-то запрещенное.

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    20 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Группа людей напала на сотрудника военкомата на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Черновицкой области на западе Украины сотрудник военкомата открыл огонь, защищаясь от напавшей на него группы людей, сообщили в областном военкомате.

    Инцидент произошел неподалеку от села Черногузы во время осуществления «мероприятий по оповещению», передает РИА «Новости».

    По информации из Telegram-канала Черновицкого областного военкомата, группа гражданских лиц заблокировала транспортное средство представителя ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов), а в отношении самого мужчины были применены сила и угрозы.

    Защищаясь, сотрудник военкомата произвел несколько выстрелов в землю, никто не пострадал, сообщили в военкомате. Обстоятельства случившегося устанавливаются, добавили там.

    Ранее в Киеве задержали мужчину, который ударил одного сотрудника военкомата и напал с ножом на другого.

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    20 апреля 2024, 16:18 • Новости дня
    Во Франции сказали, к чему приводит отказ Запада от переговоров по Украине

    Французский политик Филиппо сказал, к чему приводит отказ Запада от переговоров по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, баллотирующийся в Европарламент, резко раскритиковал отказ западных стран от мирных переговоров по Украине.

    Он заявил, что нежелание Запада вести переговоры увеличивает число жертв в этой войне, обедняет Францию и подвергает ее серьезной опасности, передает РИА «Новости».

    Филиппо высмеял слова французского премьера Габриэля Атталя о необходимости поддерживать Киев, чтобы украинцы «удерживали позиции». По мнению политика, Атталь должен был сказать правду: дальнейшая помощь Украине лишь приведет к еще большим жертвам среди ее жителей.

    В связи с этим Филиппо призвал прекратить поставки оружия и денег Украине.


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    20 апреля 2024, 16:52 • Новости дня
    Американский профессор: Зеленский не получит желаемого количества вооружения

    Американский профессор Миршаймер: Зеленский не получит желаемого количества вооружения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский не получит то количество оружия, которое он запрашивает у союзников на Западе, заявил американский профессор Джон Миршаймер.

    В интервью YouTube-каналу Judging Freedom Миршаймер отметил, что Зеленский составил «список желаний», однако Запад не сможет удовлетворить его запросы, так как не располагает таким количеством вооружений, передает РИА «Новости».

    Профессор также подчеркнул, что дополнительные поставки оружия не помогут украинским войскам переломить ход боевых действий в свою пользу, так как Россия превосходит Украину в вопросе вооружения и живой силы. Кроме того, российские планирующие авиабомбы оказывают колоссальное давление на ВСУ, добавил он.

    Ранее директор ЦРУ счел «весьма вероятным» поражение Украины к концу года.

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    20 апреля 2024, 19:33 • Новости дня
    Рада предложила ввести в стране военную цензуру

    Tекст: Кристина Цыцура

    Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев предложил ввести военную цензуру в страну.

    По его словам, военная цензура – это не только контентные ограничения, это еще и дополнительные полномочия, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что эти полномочия нужны для поиска людей, которые пишут о коррупции в работе ТЦК. Такая деятельность подрывает функционирование государственных ведомств, подчеркнул Потураев.

    Ранее украинка заявила о смерти сына после «издевательств в военкомате».

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