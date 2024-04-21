Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.0 комментариев
Российский теплоход встал на якорь из-за поломки в Японском море
Теплоход «Лотос» с 48 пассажирами встал на якорь у острова Попова из-за поломки
Пассажирский теплоход «Лотос», работающий на морской пассажирской линии между материковой частью Владивостока островами, встал на якорь у острова Попова с четырьмя членами экипажа и 48 пассажирами на борту из-за поломки, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
Как говорится в сообщении, в воскресенье пассажирский теплоход «Лотос» выполнявший рейс с острова Рейнеке встал на якорь у острова Попова из-за технической неисправности судна. На борту находится четыре члена экипажа и 48 пассажиров, судно ремонтируют, передает РИА «Новости».
Отмечается, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания, а также взяло на контроль фактическую доставку пассажиров до места назначения.
Теплоход «Лотос» наряду с катамараном «Москва» обеспечивает регулярное пассажирское сообщение Владивостока с входящими в его состав поселками на островах Попова и Рейнеке в заливе Петра Великого Японского моря.
Ранее из-за спасательного судна, не дошедшего до сломавшегося на Оби теплохода «Восход-69», пассажиров пришлось эвакуировать на вертолете Ми-8.