Российский теплоход встал на якорь из-за поломки в Японском море

Теплоход «Лотос» с 48 пассажирами встал на якорь у острова Попова из-за поломки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в воскресенье пассажирский теплоход «Лотос» выполнявший рейс с острова Рейнеке встал на якорь у острова Попова из-за технической неисправности судна. На борту находится четыре члена экипажа и 48 пассажиров, судно ремонтируют, передает РИА «Новости».

Отмечается, что надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства о безопасности мореплавания, а также взяло на контроль фактическую доставку пассажиров до места назначения.

Теплоход «Лотос» наряду с катамараном «Москва» обеспечивает регулярное пассажирское сообщение Владивостока с входящими в его состав поселками на островах Попова и Рейнеке в заливе Петра Великого Японского моря.

Ранее из-за спасательного судна, не дошедшего до сломавшегося на Оби теплохода «Восход-69», пассажиров пришлось эвакуировать на вертолете Ми-8.