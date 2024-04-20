Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.11 комментариев
Над Курской областью сбито пять украинских беспилотников
Российская ПВО сбила пять украинских беспилотников над Курской областью
Российские силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Пятый БПЛА со стороны Украины сбит бойцами ПВО!» – написал он в своем Telegram-канале.
До этого он сообщал о четырех сбитых дронах.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ПВО сбила шесть украинских беспилотников над территорией региона.
Он отметил, что в результате падения одного из беспилотников произошло возгорание объекта энергетической инфраструктуры.