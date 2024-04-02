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    Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.

    6 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Битва с дронами становится все более футуристической

    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    9 комментариев
    2 апреля 2024, 20:48 • Новости дня

    Цивилева назвала число обработанных фондом «Защитники Отечества» обращений

    Tекст: Вера Басилая

    Фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы в июне 2023 года обработал 910 тыс. обращений, 780 тыс. из них уже решены, сообщила председатель фонда Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Цивилева заявила, что уже 12 тыс. добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий, а удостоверения членов семей погибших участников боевых действий получили 6 тыс. жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, 780 тыс. обращений из поступивших в фонд «Защитники Отечества» 910 тыс. обращений уже решены за 10 месяцев работы, передает ТАСС.

    Она отметила, что большинство обращений – 70% – поступает от действующих военных, добровольцев, частных военных компаний и членов их семей, несмотря на то, что фонд создавался для уволенных со службы.

    Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.

    1 апреля 2024, 08:55 • Новости дня
    Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
    Специалисты ЦКБР установили место сборки дронов ВСУ «Баба Яга»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА, рассказал гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин.

    По его словам, в ЦКБР попал первый трофейный дрон «Баба Яга», после чего удалось «разговорить» дрон, стало понятно, что до попадания на фронт «Баба Яга» прошла долгий путь по Восточной Европе и Украине, передает РИА «Новости».

    Кузякин добавил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации».

    По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

    Ранее у Донецка стрелки с тепловизорами уничтожили украинский дрон «Баба Яга».

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    30 марта 2024, 21:52 • Новости дня
    Польские наемники признались в «выполнении задач» с боевиками из РДК

    Польские наемники признались в «выполнении боевых задач» с боевиками из РДК

    Tекст: Вера Басилая

    Польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

    Заявление о том, что польские наемники атакуют границы России, выложено в Telegram-канале Польского добровольческого корпуса, передает RT.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили места сосредоточения наемников у границы Белгородской области.

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    1 апреля 2024, 17:12 • Новости дня
    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область

    Российская ПВО отразила атаку ВСУ с применением РСЗО Vampire над Белгородской областью

    Отражена атака ракет Vampire на Белгородскую область
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Системы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили попытку вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку на объекты в Белгородской области.

    В Минобороны России сообщили, что 1 апреля около 16.00 мск дежурными средствами ПВО были уничтожены 17 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire, передает РИА «Новости».

    В ведомстве отметили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

    Ранее российские системы ПВО в ночь на понедельник сбили два украинских дрона в небе над Белгородской областью.

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    2 апреля 2024, 05:00 • Новости дня
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    Симоньян заявила о новом готовящемся покушении на ее жизнь
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что «не допускает», а «знает» о новом готовящемся покушении на свою жизнь.

    Как заявила Симоньян, прятаться, исчезать «из публичного поля», сбежав в тайгу, чтоб жить «в избушке» – не для нее, передает РИА «Новости».

    Аудиозапись беседы опубликована в Telegram-канале журналистки Наданы Фридрихсон.

    В июле ФСБ сообщила о предотвращенном покушении на Симоньян и Ксению Собчак.

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    2 апреля 2024, 13:43 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года

    Шойгу: ВСУ с начала года потеряли более 80 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала года
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С начала года ВСУ потеряли более 80 тыс. военнослужащих, а также 14 тыс. единиц вооружения, в том числе 1,2 тыс. танков и бронемашин, сообщил глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу.

    По словам Шойгу, в марте российские силы нанесли два массированных и 190 групповых ударов по украинской территории, поразив объекты военной и энергетической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

    Министр обороны заверил, что ВС РФ продолжат выдавливать противника с занимаемых рубежей и снижать его боевые возможности.

    Он заявил также, что украинские военные после провала контрнаступления до сих пор предпринимают безуспешные попытки закрепиться на отдельных рубежах.

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    2 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Кимаковский: Часов Яр теряет стратегическое значение для ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Город Часов Яр, который с 2014 года был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог российскими войсками, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России находятся в километре от Часова Яра, что создает серьезные проблемы для ВСУ. Он добавил, что город служил логистическим центром, там располагались склады, укрепления и центр обеспечения, также туда привозили свежие подразделения, передает РИА «Новости».

    Кимаковский сообщил, что под контролем ВС России находятся практически все дороги к Часову Яру, что в скором времени лишит его стратегического значения для ВСУ.

    Кимаковский также отметил, что в ближайшее время в ДНР ожидаются бои за Часов Яр.

    Ранее российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    1 апреля 2024, 13:44 • Новости дня
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    Российские войска уничтожили танк Abrams на Авдеевском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ВСУ потеряли на Авдеевском направлении очередной танк Abrams американского производства, а также до 295 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» на Авдеевском направлении нанесли поражение формированиям 47-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ около Первомайского, Бердычей, Тоненького и Водяного ДНР, говорится в Telegram-канале Минобороны.

    Также ВС РФ отразили две контратаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ у Ленинского и Шумов ДНР.

    Кроме американского танка, Abrams ВСУ потеряли пять бронемашин и пять автомобилей.

    Поражены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», самоходная артустановка «Акация», САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, а также американское орудие М119.

    На минувшей неделе ВСУ также лишились одного танка Abrams.

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    1 апреля 2024, 10:39 • Новости дня
    Российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру
    Российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские десантники заняли лесополосу к востоку от лиственного леса и подошли к Часову Яру на расстояние 650 метров, сообщают военкоры.

    К городу приближается 98-я ивановская дивизия ВДВ, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    На прошлой неделе сообщалось, что ВСУ перебросили под Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР) личные резервы командования сухопутных войск.

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    2 апреля 2024, 16:38 • Новости дня
    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ Кривонос назвал опасной ситуацию в Часовом Яре и призвал готовиться к обороне Харькова

    Генерал ВСУ призвал готовиться к обороне Харькова
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Положение украинской армии в районе города Часов Яр крайне опасное, кроме того, следует готовиться к обороне Харькова, заявил отставной генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

    Кривонос считает, что в районе Часова Яра для ВСУ сложилась самая опасная и трудная ситуация. По его словам, украинские военные гибнут на всех направлениях, а российская армия активно наступает. Генерал ВСУ также считает, что Украине придется в скором времени оборонять Харьков, передает РИА «Новости».

    Между тем военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев в эфире «Соловьев Live» сообщил, что жители Харькова массово покидают город из-за нехватки продовольствия. По его словам, на выезде из города установлены блокпосты, где людей досматривают на наличие ценностей, а ВСУ грабят брошенные квартиры.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Часов Яр, который был важным логистическим хабом для украинских войск, теряет свое значение из-за взятия под контроль ведущих к нему дорог ВС России.

    До этого сообщалось, что российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    1 апреля 2024, 11:56 • Новости дня
    Уничтожен важный для снабжения ВСУ мост в Гуляйполе
    Уничтожен важный для снабжения ВСУ мост в Гуляйполе
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России уничтожили в подконтрольном Киеву городе Гуляйполе в Запорожской области мост, по которому шло снабжение подразделений ВСУ, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, для затруднения поставок боеприпасов и проведения ротаций украинских войск, авиацией 11-й армии и БПЛА группировки войск «Восток» в Гуляйполе был уничтожен важный для боевиков ВСУ мост, через который шло основное снабжение нацистов на данном направлении запорожского фронта, передает ТАСС.

    Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали строительство второй линии обороны у подконтрольного Киеву города Орехово в Запорожской области.

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    31 марта 2024, 14:36 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины

    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины объекты поражены, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, ВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием  и БПЛА по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины, передает ТАСС. Там добавили, что в результате удара нарушена работа предприятий ОПК . Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

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    30 марта 2024, 21:41 • Новости дня
    Во Франции заявили о явном проигрыше НАТО на Украине

    Французский политик Филиппо: Запад в панике из-за явной победы России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Запад в тотальной панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, потому что Россия явно победила, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России) указал, что все «словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о «военной экономике» служат прикрытием тотальной паники от осознания того, что Россия победила, передает РИА «Новости».

    Политик призвал прекратить истерику, и начать мирные переговоры, что будет единственным разумным выходом.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ не смогут остановить российские войска, и Украина уже проиграла.

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    1 апреля 2024, 12:34 • Новости дня
    Несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России

    Кимаковский: Несколько стратегических укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России

    Несколько укрепрайонов ВСУ у Часова Яра перешли под контроль ВС России
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска взяли под контроль несколько стратегически важных укрепрайонов ВСУ у Часова Яра, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские штурмовики при поддержке ВКС, артиллерии и расчетов FPV-дронов смогли взять под контроль несколько стратегически важных и перспективных укрепрайонов ВСУ под Часовым Яром, передает ТАСС.

    Ранее российские десантники подошли на 650 метров к Часову Яру.

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    2 апреля 2024, 08:59 • Новости дня
    Марочко: ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в Купянске
    Марочко: ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в Купянске
    @ Wolfgang Schwan/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ практически завершили строительство оборонительных рубежей в районе Купянска, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, фортификационные сооружения, траншеи, минные заграждения и другие инженерные работы в районе Купянска либо уже завершены, либо находятся на финальной стадии, строительная техника уже перебазирована в Харьков, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что дооборудованием рубежей обороны занимаются гражданские организации и инженерные подразделения ВСУ. Он не исключил, что ВСУ готовятся к обороне Купянска в случае наступления ВС России.

    Ранее в Харьковской области признали промедление со строительством укреплений.

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    1 апреля 2024, 14:12 • Новости дня
    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»

    Эксперт Федутинов: Российские военные получили данные для ударов по местам сборки дронов «Баба Яга»

    Эксперт объяснил пользу от изучения трофейного дрона ВСУ «Баба Яга»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Илья Абрамов

    Исследование дрона «Баба Яга» может быть полезно России по нескольким причинам. Во-первых, информация о местах запуска и техобслуживания БПЛА даст возможность нанесения ударов по этим локациям. Во-вторых, это позволит эффективнее бороться с аппаратами ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов. Ранее российские специалисты установили место сборки дронов «Баба Яга».

    «Каждая из сторон конфликта внимательно следит за техническими решениями и тактическими приемами, которые использует противник. Во-первых, таким образом отбираются рациональные идеи, которые можно было бы использовать в собственных аппаратах. Во-вторых, это позволяет найти уязвимости дрона и проанализировать возможные способы борьбы с ним», – сказал Денис Федутинов, специалист по беспилотной авиации.

    При этом он считает, что наличие информации о международных поставщиках никак не повлияет на продолжение поставок указанных компонентов на Украину. «Однако, информация о координатах, откуда запускался БПЛА, или же мест, в которых осуществлялось техобслуживание аппарата, может быть полезна. Эти данные помогут при нанесения ударов по соответствующим позициям противника», – подчеркивает собеседник.

    «Кроме того, следует отметить, что такое наименование с фольклорным оттенком было дано не какой-то отдельной модели БПЛА, а множеству беспилотных аппаратов. Их объединяет довольно высокая грузоподъемность, которая позволяет дрону нести существенную сбрасываемую ударную нагрузку», – резюмировал Федутинов.

    Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.

    Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин отметил, что анализ навигационного компьютера и полетного контроллера позволил специалистам ЦКБР восстановить полную картину не только боевого применения «Баба Яги», но и логистики поставок, сборки и координаты его тестовых полетов.

    По его словам, к ним пришел первый трофейный дрон такого типа, после чего аппарат удалось «разговорить». «Мы узнали, что попала на фронт «Баба-яга» не сразу. Она долго ездила по Восточной Европе и Украине. Все точки, которые она нам показала, были сопоставлены с другой информацией, и в результате были получены бесценные данные о цепях логистики, складов, производств и полигонов», – передает его слова РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что вся информация, полученная при изучении трофейных украинских дронов, передается «в органы и профильные организации». По его словам, элементная база рассказывает гораздо больше, чем любой агент, шпион или пленный специалист по беспилотникам противника.

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