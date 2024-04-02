Российское общество не склонно помнить зла, и этим пытаются воспользоваться те, кто еще вчера шли по пути расчеловечивания нашего народа. Но активисты ведут тщательную фиксацию «подвигов» русофобов – и в нужный момент напоминают о них.6 комментариев
Цивилева назвала число обработанных фондом «Защитники Отечества» обращений
Фонд «Защитники Отечества» с начала своей работы в июне 2023 года обработал 910 тыс. обращений, 780 тыс. из них уже решены, сообщила председатель фонда Анна Цивилева на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Цивилева заявила, что уже 12 тыс. добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий, а удостоверения членов семей погибших участников боевых действий получили 6 тыс. жителей ЛНР и ДНР. По ее словам, 780 тыс. обращений из поступивших в фонд «Защитники Отечества» 910 тыс. обращений уже решены за 10 месяцев работы, передает ТАСС.
Она отметила, что большинство обращений – 70% – поступает от действующих военных, добровольцев, частных военных компаний и членов их семей, несмотря на то, что фонд создавался для уволенных со службы.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин встретился с главой фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой.