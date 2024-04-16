Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
Патрушев назвал причины чрезвычайной ситуации с паводками
Патрушев: Недостатки в прогнозах и реагировании привели к ЧС с паводками
Недостатки в прогнозировании и реагировании на угрозы привели к чрезвычайной ситуации в Оренбургской и Курганской областях, прорехи в этой работе есть и на северо-западе России, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Как заявил Патрушев на совещании в Архангельске, в Северо-Западном федеральном округе есть нерешенные проблемы в организации прогнозирования и реагирования на ЧС, передает РИА «Новости».
По его словам, несвоевременное реагирование на угрозы может привести к серьезным последствиям, как это произошло в Оренбургской и Курганской областях.
Патрушев также обрисовал текущую обстановку в пострадавших от стихии регионах, добавив, что такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать.
Ранее вода от паводка дошла до федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области.