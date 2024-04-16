Патрушев назвал причины чрезвычайной ситуации с паводками

Патрушев: Недостатки в прогнозах и реагировании привели к ЧС с паводками

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Патрушев на совещании в Архангельске, в Северо-Западном федеральном округе есть нерешенные проблемы в организации прогнозирования и реагирования на ЧС, передает РИА «Новости».

По его словам, несвоевременное реагирование на угрозы может привести к серьезным последствиям, как это произошло в Оренбургской и Курганской областях.

Патрушев также обрисовал текущую обстановку в пострадавших от стихии регионах, добавив, что такое критическое развитие ситуации и огромный материальный ущерб можно было бы минимизировать.

Ранее вода от паводка дошла до федеральной трассы М-5 «Урал» в Оренбургской области.