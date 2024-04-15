Минцифры: Средняя зарплата в ИТ-отрасли в два раза выше средней

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале ведомства сообщается, что с 2019 по 2023 год ИТ-отрасль находится на первом месте по темпам роста среди крупных отраслей экономики. «Произошло увеличение всех основных показателей: вклада в ВВП, объема реализации продукции и услуг собственной разработки, численности сотрудников и инвестиций в основной капитал», – сообщает Минцифры со ссылкой на исследование, проведенное Высшей школой экономики.

Так, согласно данным авторов исследования, объем реализации продуктов собственной разработки и ИТ-услуг увеличился с 2019 по 2023 год в 2,5 раза и составил 3,1 трлн рублей. В среднем за год показатель рос на 26%. Для сравнения в целом по экономике рост объема реализованной продукции составил 1,6 раз за четыре года.

Кроме того, сообщается, что средняя зарплата в ИТ-отрасли в два раза выше средней по экономике. В 2023 году она составляла 155,9 тыс. рублей, что в 1,7 раз больше, чем в 2019 году, обращает внимание Минцифры.

Численность работников ИТ-отрасли стабильно прирастает и за четыре года увеличилась в 1,5 раза, к концу 2023 года составила 857 тыс. человек. Для сравнения в целом по экономике количество сотрудников за этот же период почти не изменилось, говорится в сообщении.

Инвестиции в основной капитал ИТ-компаний составили почти 500 млрд рублей. Это в 4,4 раза больше, чем в 2019 году, и почти на 50% выше, чем в 2022 году. Экономика в целом выросла по этому показателю в 1,8 раз, свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВШЭ.

«С 2019 года по динамике валовой добавленной стоимости ИТ-отрасль опережала другие крупные сектора экономики. Среднегодовой темп ее прироста в реальном выражении за 2019-2023 года превысил 10%. В результате вклад в ВВП вырос в 1,5 раза за четыре года и составил почти 2%», – говорится в сообщении.

Ранее Минцифры сообщило, что в стране не фиксируется массового отъезда работников IT-сферы, в 2023 году их число выросло на 13%.