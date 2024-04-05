В Минцифры опровергли массовый отток IT-специалистов из России

Tекст: Алексей Дегтярев

Информация в СМИ о массовом отъезде IT-специалистов не подтверждается, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись, в 2023 году, согласно данным Росстата, число IT-специалистов выросло на 13% и составило 857 тыс. человек, указало ведомство, передает ТАСС.

В прошлом году IT-отрасль стала одной из самых динамично развивающихся в экономике России.

Все экономические показатели отрасли показывают двузначные темпы роста, объем отгрузки продукции и услуг в прошлом году вырос более чем на 30% и достиг 3 трлн рублей. Средняя зарплата по IT-отрасли в 2023 году выросла на 13%.

Также министерство напомнило меры поддержки, включая IT-ипотеку. С мая 2022 года выдано свыше 50 тыс. ипотечных кредитов, программу досрочно продлили, общий объем ипотечных кредитов должен составить 700 млрд рублей.

Напомним, «Коммерсант», ссылаясь на данные консалтингового агентства Garant In, указывала, что в начале 2024 года резко возрос спрос российских IT-специалистов на программы получения вида на жительство в Европе. За первый квартал число запросов увеличилось на 233%.