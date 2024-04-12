Пуск многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ» запланировали на 2030 год

Мантуров: Многоразовую метановую ракету «Амур-СПГ» планируется запустить в 2030 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, самарский РКЦ «Прогресс» работает над созданием многоразовой ракеты-носителя среднего класса под названием «Амур-СПГ», которая строится с применением новых технологических принципов, что снизит себестоимость изделия, а также проектируется под заданную стоимость пуска, передает ТАСС. Мантуров добавил, что пуск ракеты запланирован на 2030 год.

Он рассказал также, в интересах Роскосмоса АО «Корпорация «МИТ“» ведет разработку ракеты «Старт-1М», ее запланировали запустить в 2026 году.

Мантуров отметил также, что для наращивания отечественной орбитальной группировки в 2024 году уже запущено уже более 20 космических аппаратов, а до конца этого года планируется запуск еще более, то есть всего в текущем году в общей сложности ожидается запуска 123 аппаратов, в том числе 70 малых. Он отметил, что отечественная орбитальная группировка насчитывает в своем составе более 240 космических аппаратов.

Ранее сообщалось, что рядом с СК «Ангара» на космодроме Восточный будет построен стартовый комплекс «Амур-СПГ».