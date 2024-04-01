Бывший вице-премьер Чувашии Данилов арестован за взятку

СК: Бывший вице-премьер Чувашии Данилов отправлен под стражу за взятку в 32 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

В сообщении СК в Telegram-канале уточняется, что уголовное дело о получении взятки было возбуждено 30 марта 2023 года, тогда Данилов еще был действующим вице-премьером.

По версии следствия, в период с сентября 2022 года по апрель 2023-го в Чебоксарах Данилов получил взятку в 32 млн рублей за заключение подведомственными Минстрою Чувашии учреждениями госконтрактов с определенными организациями. Деньги ему передал представитель коммерческих организаций через гендиректора АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» Алексея Антонова.

Данилов был задержан сотрудниками УФСБ по Чувашии в Москве. В этот же день в Москве был задержан Алексей Антонов с поличным при получении 18 млн рублей, предназначавшихся для передачи Данилову. Уголовные дела соединены в одно производство. Данилов и Антонов отправлены под стражу. Следствие установило и другие факты противоправной деятельности Данилова, собираются доказательства.

Ранее в Мурманске при получении взятки задержали главу и замглавы филиала Росморпорта.