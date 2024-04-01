Глава Rheinmetall: США не помогут Европе в случае военной угрозы

Глава Rheinmetall Паппергер: США не помогут Европе в случае военной угрозы

Tекст: Ольга Никитина

В последние десятилетия европейские лидеры, по его словам, считали само собой разумеющимся, что США окажут помощь континенту в случае военной угрозы, но «этого больше не произойдет», передает РИА «Новости».

Он отметил, что США, где законодатели заблокировали военную помощь Украине, уже послали «очень четкий сигнал»: «Мы больше не платим за вас».

Паппергер считает, что европейцам необходимо объединить усилия в оборонной сфере, так как США «уделяют больше внимания Азиатско-Тихоокеанскому региону, чем Европе».

Если «очень рискованная ситуация» в регионе приведет к вооруженному конфликту, США, уверен глава Rheinmetall, сосредоточатся на Азии, и тогда Европа «останется в полном одиночестве».

Кроме того, Паппергер заявил, что для конкуренции с США европейским странам необходимо создавать крупные специализированные военно-промышленные группы.

По его словам, ЕС, где оружейные компании конкурируют между собой, а военные бюджеты контролируются на уровне государства, не может эффективно противостоять США.

Усилия лидеров ЕС по укреплению сотрудничества в сфере обороны «зашли в тупик из-за фрагментации отрасли», считает он.

Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall получит от ЕС свыше 130 млн евро на увеличение объемов производства боеприпасов.