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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад душит Сербию за схожесть с русскими

    Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Украина стала «домом отдыха» для террористов

    «Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

    22 комментария
    1 апреля 2024, 12:22 • Новости дня

    Глава Rheinmetall: США не помогут Европе в случае военной угрозы

    Глава Rheinmetall Паппергер: США не помогут Европе в случае военной угрозы

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью The Financial Times заявил, что США не окажут помощь Европе в случае полномасштабной войны.

    В последние десятилетия европейские лидеры, по его словам, считали само собой разумеющимся, что США окажут помощь континенту в случае военной угрозы, но «этого больше не произойдет», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что США, где законодатели заблокировали военную помощь Украине, уже послали «очень четкий сигнал»: «Мы больше не платим за вас».

    Паппергер считает, что европейцам необходимо объединить усилия в оборонной сфере, так как США «уделяют больше внимания Азиатско-Тихоокеанскому региону, чем Европе».

    Если «очень рискованная ситуация» в регионе приведет к вооруженному конфликту, США, уверен глава Rheinmetall, сосредоточатся на Азии, и тогда Европа «останется в полном одиночестве».

    Кроме того, Паппергер заявил, что для конкуренции с США европейским странам необходимо создавать крупные специализированные военно-промышленные группы.

    По его словам, ЕС, где оружейные компании конкурируют между собой, а военные бюджеты контролируются на уровне государства, не может эффективно противостоять США.

    Усилия лидеров ЕС по укреплению сотрудничества в сфере обороны «зашли в тупик из-за фрагментации отрасли», считает он.

    Ранее сообщалось, что германский оборонный концерн Rheinmetall получит от ЕС свыше 130 млн евро на увеличение объемов производства боеприпасов.

    29 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»

    Евродепутат от Нидерландов де Грааф: Украина спланировала теракт в «Крокусе»

    Депутат Европарламента: Украина оплатила и спланировала теракт в «Крокусе»
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Террористический акт в «Крокус Сити Холле» спроектировал киевский режим, заявил депутат Европарламента от Нидерландов Марсел де Грааф.

    Украина оплатила и спланировала этот теракт, заявил де Грааф в X (бывший Twitter), передает RT.

    По его словам, именно из-за Украины появилась «легенда о проплаченной Россией пропаганде».

    По мнению парламентария, киевский режим хочет заставить европейцев ненавидеть Россию, поскольку европейские дети «скоро должны будут умирать на поле боя, чтобы защитить финансовые интересы западной элиты».

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нельзя исключать «очевидную версию» о причастности Украины к теракту в «Крокусе».

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    1 апреля 2024, 05:21 • Новости дня
    В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине

    В США для завершения конфликтов в Газе и на Украине предложили использовать ядерное оружие

    В США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине
    @ Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский конгрессмен Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерными ударами.

    Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом, сообщает ТАСС.

    Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее, – цитирует его The Washington Post. – То же самое и на Украине», – добавил Уолберг.

    США нанесли удары атомными бомбами по японским городам Хиросиме и Нагасаки в конце Второй мировой войны, чтобы ускорить капитуляцию Японии. Это единственный в истории пример боевого применения ядерного оружия.

    Жертвами этих атак, по разным данным, стали от 70 до 100 тыс. человек. К концу 1945 года это количество увеличилось за счет тех, кто получил ранения и облучение. Общее число на данный момент превышает 350 тысяч.

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    29 марта 2024, 20:27 • Новости дня
    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев

    Американский эксперт Бреннер: Полмиллиона украинцев цинично принесли в жертву ради ослабления России

    Американский эксперт назвал ошибкой США уничтожение полумиллиона украинцев
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны, заявил старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер в интервью Asia Times.

    Бреннер заявил, что полмиллиона украинцев были цинично принесены в жертву, их использовали в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить и маргинализировать Россию. По его словам, использование Украины стало фундаментальной стратегической ошибкой и физически уничтожило страну, передает ТАСС.

    Эксперт считает, что «поражение на Украине» имеет далеко идущие последствия. Запад, по его словам, вложил в эту кампанию все ресурсы: оружие, советников, финансы, санкции, информационную войну.

    Бреннер уверен, что кампания США «позорно провалилась» по всем пунктам: Россия стала сильнее, ее экономика надежнее любой западной экономики, военное превосходство доказано, а симпатии мира на ее стороне.

    Он также отметил, что США продемонстрировали всеобъемлющий провал и уже не могут влиять на глобальную политику.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что покорность других стран привела к тому, что внешнюю политику США определяют люди, которые «не умеют заниматься дипломатией».

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    31 марта 2024, 00:53 • Новости дня
    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы

    Маск: Украина лишится доступа к Черному морю, если не приступит к переговорам

    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю.

    По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой, что отрежет Украину от Черного моря. Маск считает, что чем дольше будет длиться война, тем больше территорий отойдет России. Он предлагает начать мирные переговоры, пока не стало слишком поздно, передает RT.

    Ранее Маск призвал Украину начать мирные переговоры, заявив, что чем дольше не будет мира, тем больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно.

    Напомним, Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт. Позже в Крыму Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева.


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    30 марта 2024, 07:58 • Новости дня
    ЕС запретил турецкой авиакомпании летать через Европу из-за связей с Россией

    Евросоюз не разрешил Southwind Airlines летать через свою территорию из-за связей турецкой авиакомпании с Россией

    ЕС запретил турецкой авиакомпании летать через Европу из-за связей с Россией
    @ Frank Duenzl/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС обвинил турецкую авиакомпанию Southwind Airlines в связях с Россией и отказал ей в разрешении на полеты через свою территорию, сообщили СМИ.

    Руководство ЕС в четверг сообщило странам объединения, что соответствующее решение вступило в силу немедленно на основании санкционного регламента 2014 года. Как пишет Turizm Guncel, Southwind Airlines намеревалась совершать рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также греческий Ираклион. Также Southwind Airlines не сможет летать в швейцарский Цюрих, передает ТАСС.

    Напомним, власти Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны в апреле 2022 года. В конце 2023 года польские власти обвинили компанию в причастности к «организации спланированного наплыва беженцев» через Россию и Белоруссию в Европу.

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    30 марта 2024, 10:34 • Новости дня
    В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников
    В Европе увеличилось число могил погибших на Украине наемников
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    На европейских кладбищах увеличилось количество могил погибших на поле боя на Украине наемников.

    Так, одна из таких могил находится на военном кладбище в Варшаве, где покоится уроженец польской столицы Даниель Штыбер 1987 года рождения. На его надгробии, украшенном фотографией в камуфляже, написано:

    «Солдат специального подразделения Международного легиона территориальной обороны Украины. Поляк доброволец», передает РИА «Новости».

    Помимо Штыбера, польские СМИ сообщают о других погибших наемниках. Среди них – Томаш Валентек, профессиональный боец ММА, который в феврале 2022 года присоединился к Международному легиону и погиб от осколков танкового снаряда.

    Ранее стало известно о вербовке Украиной иностранных наемников для ВСУ через посольства в Бельгии, Греции, Дании, Исландии, Латвии, Польши, США, Финляндии, Швеции.

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    29 марта 2024, 23:46 • Новости дня
    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»

    Зеленский заявил о намерении Украины использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по аэродромам в Крыму»

    Украина собралась использовать американские ракеты ATACMS для «ударов по Крыму»
    @ Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американские тактические баллистические ракеты ATACMS планируется использовать для ударов по аэродромам в Крыму, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    При этом Зеленский, отвечая на вопрос о том, передает ли Вашингтон Киеву ракеты ATACMS, сказал, что «не может поделиться» данными, но пока ракеты «не на Украине», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, издание сообщало, что США собираются передать Киеву тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Речь шла о ракетах дальностью до 290 км.

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    30 марта 2024, 17:13 • Новости дня
    Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине

    Офицер Дэвис: США позорятся в конфликте на Украине, а расплачиваются ее граждане

    Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале заявил, что США позорятся, участвуя в конфликте на Украине, а расплачивается за это украинский народ.

    Дэвис раскритиковал призывы сенатора Линдси Грэма в Киеве «выставить больше людей на фронт». Эксперт счел аморальным толкать больше мужчин на смерть, потому что пути к победе нет, передает РИА «Новости».

    По его мнению, высокомерие Вашингтона не дает признать, что конфликт на Украине проигран. Дэвич не понимает, зачем бросать еще 60 млрд долларов в дело, которое не может быть успешным. Он считает, что США пора признать правду о том, что происходит на Украине на самом деле.

    Ранее старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер заявил, что использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны.

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    30 марта 2024, 21:09 • Новости дня
    CBS: США нашли «доказательства» причастности иностранцев к «гаванскому синдрому»

    CBS: США нашли «доказательства» причастности иностранного противника к «гаванскому синдрому»

    Tекст: Вера Басилая

    В 2023 году на саммите НАТО в Литве высокопоставленный представитель Пентагона испытал на себе симптомы «гаванского синдрома», у США есть доказательства причастности «иностранного противника», сообщает CBS.

    Источники CBS утверждают, что это первый задокументированный случай «гаванского синдрома» на саммите НАТО, и он может стать поворотным моментом в расследовании этой загадочной болезни. Телеканал отметил, что заявление о причастности «иностранного противника» противоречит выводам разведывательного сообщества США, сделанным год назад, когда версия враждебной активности была названа «крайне маловероятной», передает РИА «Новости».

    CBS не раскрывает, на кого именно падает подозрение, но в репортаже фигурирует некий житель Петербурга Виталий Ковалев, задержанный в 2020 году в США.

    Бывший офицер американской военной разведки, который руководил расследованием по линии Пентагона, заявил CBS, что «у Москвы нет ограничений, она сделает и кого она атакует. Если мы не отреагируем, проблема усугубится».

    Напомним, разведка США признала, что «гаванский синдром» не связан с действиями других стран, в том числе России. Проявления синдрома – головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые были зафиксированы у дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах.

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    29 марта 2024, 23:12 • Новости дня
    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ

    Зеленский подтвердил негативную реакцию Вашингтона на украинские атаки против топливно-энергетического комплекса России

    Зеленский признал недовольство США украинскими атаками на российские НПЗ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Реакция США на атаки украинских беспилоников против топливно-энергетической инфраструктуры России «не была позитивной», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что Украина использует собственные беспилотники для таких атак, поэтому ей никто не может запретить подобные удары, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

    Напомним, американские СМИ сообщали, что Вашингтон требует от Киева отказаться от атак против российской энергетической инфраструктуры, так как это грозит ростом цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    31 марта 2024, 22:48 • Новости дня
    Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

    Глава МИД Армении заявил о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом

    Армения заявила о стремлении укреплять отношения с США и Евросоюзом
    @ Bulkin Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его страна стремится углублять отношения с Евросоюзом и США.

    «У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Евросоюз являются основными партнерами», – сказал Мирзоян интервью на портале Todos Noticias, передает ТАСС.

    Он добавил, что гражданская миссия ЕС «во многом способствует миру в регионе и части Армении».

    «Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном. Я бы не назвал это поворотом, мы пытаемся обеспечить нашу безопасность и развитие по демократическому пути и институтам, и для этого мы видим, что на Западе есть хорошие партнеры», – отметил Мирзоян.

    Ранее сообщалось, что по оценками официального представителя МИД России Марии Захаровой, встреча Армения – ЕС – США, запланированная на 5 апреля, вызывает у Москвы беспокойство, поскольку Вашингтон и Брюссель открыто говорят про ее антироссийскую направленность.

    Захарова подчеркнула, что подобные встречи нацелены не на достижение мира между Арменией и Азербайджаном, а на «внедрение Запада с его деструктивными подходами на Южный Кавказ».

    Она также считает, что целью встречи является «принуждение стран региона следовать антироссийской повестке» и «разрушение их многовековых связей с Москвой».

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    30 марта 2024, 12:11 • Новости дня
    Авиакомпания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью
    Авиакомпания Southwind отменила полеты из Калининграда в Анталью
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Полетная программа турецкой авиакомпании Southwind Airlines в Анталью из Калининграда отменена из-за запрета для перевозчика на пролет над воздушным пространством Евросоюза.

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщает, что туристам, которые уже купили туры с этими чартерами, предложат полный возврат средств или альтернативный перелет через Москву или Петербург, передает РИА «Новости».

    «Согласно устоявшейся практике, туристам, которые купили туры, сформированные на этих чартерах, предложат полный возврат или перелет через Москву/Санкт-Петербург. На выбор туриста», – добавили в АТОР.

    Застрявшие из-за отмены полетов в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе туристы уже возвращаются в Москву. По данным Flightradar, самолет летел в Россию через Турцию, Грузию и Казахстан.

    Напомним, в конце марта 2024 года Евросоюз ввел запрет на полеты над своей территорией для турецкой авиакомпании Southwind Airlines.

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    30 марта 2024, 10:14 • Новости дня
    На Украине проводили для Запада испытания способного вызвать рак препарата

    Документы: На Украине проводили для Запада испытания способного вызвать рак препарата

    Tекст: Кристина Цыцура

    В подвале мариупольской больницы №7 при ее восстановлении были обнаружены документы, свидетельствующие о тайных испытаниях на пациентах психиатрического отделения экспериментального препарата SB4, потенциально способного вызывать разные формы рака.

    Препарат SB4, разработанный Biogen Idec Denmark manufacturing ApS, Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited, подавляет действие молекул фактора некроза опухоли альфа, играющего важную роль в работе иммунитета, передает РИА «Новости».

    Согласно найденным документам, испытания SB4 на Украине проводились компанией «Квинтайлс Украина» с 2008 по 2016 годы. Всего в исследованиях, помимо Украины, участвовали 10 стран, а испытуемыми стали 777 человек, 143 из которых – жители Украины.

    Помимо SB4, в документах упоминаются и другие препараты, испытания которых проводились на людях под номерами и без названий.

    Найденные коробки с готовыми конвертами логистических компаний и контейнерами для биоматериала с адресами получателей в лабораториях Швейцарии, Великобритании и США, а также благодарности от Catalent Pharma Solutions и Fisher Clinical Services UK Limited украинским медикам.

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    31 марта 2024, 01:56 • Новости дня
    Врезавшееся в мост в Балтиморе судно осталось на плаву

    Губернатор Мэриленда Мур: Судно, врезавшееся в мост в Балтиморе, получило повреждения, но осталось цело –

    Tекст: Денис Тельманов

    Контейнеровоз Dali, который 26 марта врезался в мост им. Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в США, получил повреждения, но остался цел, заявил губернатор штата Мэриленд Уэс Мур.

    По словам Мура, корпус судна не был пробит, что позволило ему остаться на плаву. Разбор завалов на месте крушения моста в данный момент продолжается. Для этого используются морские краны, однако подводные работы затруднены из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС.

    Всего к разбору завалов привлечены 377 человек.

    Губернатор Мэриленда подчеркнул, что операция может занять длительное время. В первую очередь власти рассчитывают демонтировать северную часть моста, это позволит открыть временный маршрут для прохода судов к месту крушения.

    Президент США Джо Байден заявил, что на следующей неделе посетит Балтимор.

    Ранее американская администрация выделила 60 млн долларов на первичные расходы, связанные с ремонтом обрушившегося моста. По оценкам экспертов, работы по ремонту могут обойтись в несколько миллиардов долларов.

    Министр транспорта США Пит Буттеджадж отмечал, что убытки от приостановки деятельности порта в Балтиморе в связи с обрушением моста составляют от 100 до 200 млн долларов в день.

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    1 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине

    Сенатор Долгов: Предложивший нанести ядерные удары по Газе и Украине конгрессмен США выжил из ума

    В Совфеде раскритиковали слова конгрессмена США о ядерном ударе по Газе и Украине
    @ Rod Lamkey/CNP/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы хочет применить ядерное оружие на Украине. Теперь американским избирателям стоит внимательно изучить слова их конгрессменов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в США предложили использовать ядерное оружие в Газе и на Украине.

    «Американский конгрессмен, который предложил нанести ядерный удар по сектору Газа и Украине, видимо, выжил из ума. И очень прискорбно, что такие люди занимают официальные посты в США. Да, это внутреннее дело самих Штатов. Однако мне кажется, что политикам с подобными идеями не место в органах власти любой страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Кроме того, если конгрессмен призывает к целенаправленным ядерным ударам, которые заведомо будут поражать гражданское население, то данный человек лишен любых моральных принципов. В целом, подобные слова лишь подливают масло в огонь конфликта. Они относятся к той же категории, что и заявления Макрона, который призывал ввести вооруженный контингент НАТО на Украину. Нахождение таких людей у власти опасно для всего мира», – отметил парламентарий.

    «В последнее время Запад неоднократно обвинял Россию в том, что она якобы хочет применить ядерное оружие на Украине. Пусть граждане США послушают своего конгрессмена. В отличие от американских представителей наши официальные лица не призывали к использованию подобного вооружения», – резюмировал Долгов.

    Американский конгрессмен, республиканец, от штата Мичиган Тим Уолберг предложил закончить конфликты в Газе и на Украине ядерным ударом. Выступая в родном штате, он заявил, что США «не должны тратить ни одного цента на гуманитарную помощь» в секторе Газа. «Должно быть как Хиросима и Нагасаки. Закончить побыстрее», – цитирует его The Washington Post.

    «То же самое и на Украине», – добавил Уолберг. «Вместо того, чтобы 80% территории Украины использовались в гуманитарных целях, от 80% до 100% ее территории должно использоваться для уничтожения России», – подчеркнул он.

    Ранее президент США Джо Байден во время выступления в ходе предвыборной кампании в Северной Каролине назвал российского лидера Владимира Путина «мясником», пишет сайт Белого дома. Таким образом американский руководитель оправдывал повышение налога на прибыль для состоятельных граждан с 8,2% до 25%.

    «Представьте, что мы могли бы сделать с этими средствами. Мы могли бы существенно сократить дефицит федерального бюджета. Мы могли бы обеспечить людям уход на дому. Мы могли бы сделать очень много важных вещей, включая, наконец, защиту Украины от этого «мясника» Путина», – заявил он.

    В феврале президент США, выступая на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско, тоже хамски высказался в отношении российского лидера. Как сообщает РИА «Новости», Байден заявил, что «у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пристыдил «голливудского ковбоя» Байдена за хамство в адрес Путина.

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    «Мы создаем для нужд СВО простые вещи, которых нужно очень много»

    «Самые важные для нас отзывы, если говорить уже о готовой продукции – о работе турникетов, которые спасают жизни. Это большое счастье, просто до слез на глазах». Координатор группы изобретателей Евгений Самарев рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как он и его товарищи разрабатывают, производят и поставляют российским медикам и бойцам множество небольших, но незаменимых на фронте вещей. Подробности

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    Зеленский дразнит украинцев новой фантазией

    «Бум рождаемости после войны» предсказывает Украине Владимир Зеленский. Почему глава киевского режима внезапно озаботился проблемой воспроизводства населения, как сегодня обстоят дела с украинской демографией и почему в реальности план Зеленского по деторождению скорее анекдотичен? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Санду предложат способ влезть в войну

      К лету Украина получит первые истребители F-16, до конца года страны НАТО пообещали предоставить ВСУ 60 таких машин. Ходят слухи, что для их использования в боевых действиях подключат Молдавию и ее аэропорты. В этом случае они станут целью ВС РФ.

    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» еще в одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значение для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай – и теперь там многое изменится.

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      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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