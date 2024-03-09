До 2022 года считалось, что в руках Запада имеется всесокрушающая экономическая «бомба». Стоит взорвать ее над Россией – и жизнь в стране остановится. Но после стольких пакетов санкций можно сказать: ну вот, взорвали, а где результат? Нет результата. Страна не похожа на осажденную крепость.3 комментария
Выборы-2024: Активное участие в голосовании сохранит курс России на созидание и развитие
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Гонщик Эдуард Николаев: Участие в выборах – это способ поддержать руководство страны во время турбулентности
Нам необходимо сохранить тот курс созидания и развития, который взят Россией, именно поэтому я пойду на выборы, сказал газете ВЗГЛЯД пятикратный чемпион ралли «Дакар» Эдуард Николаев.
«Для меня никогда не стоял вопрос, надо ли идти на выборы и принимать участие в голосовании. С детства родители меня научили, что оставаться в стороне от общественной жизни нельзя. Тем более тогда, когда весь мир бурлит и все находится в состоянии турбулентности», – сказал Эдуард Николаев, руководитель спортивной команды «КАМАЗ-мастер», пятикратный победитель ралли «Дакар».
«На мой взгляд, мы должны быть уверены в том, что курс созидания и развития, взятый Россией, сохранится. И в этом мы должны поддержать руководство страны. А значит, мы все должны быть как одна команда и активно работать на процветание нашей Родины», – заключил Николаев.